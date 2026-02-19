Pod psem załamał się lód. Właściciel uratował go, używając deski SUP

Do zdarzenia doszło w powiecie gryfińskim

Do zdarzenia doszło w środę rano w miejscowości Przyjezierze. Jako pierwszy poinformował o nim profil Moryń24. Jak zrelacjonowano, pies biegający po zamarzniętym jeziorze oddalił się od brzegu, gdzie lód był już zbyt cienki. W pewnym momencie tafla się załamała, a zwierzę wpadło do lodowatej wody i nie było w stanie samodzielnie wydostać się z przerębla.

Właściciel psa nie wszedł bezpośrednio na lód. Aby bezpieczniej dotrzeć do zwierzęcia, użył deski SUP, dzięki czemu mógł rozłożyć ciężar ciała i podpłynąć do psa, unikając wpadnięcia do wody.

Świadkowie wezwali pomoc. Na miejsce skierowano strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Moryniu wyposażonych w sprzęt do ratownictwa wodno-lodowego. Udało się pomóc mężczyźnie, jak i psu.

"Akcja wymagała opanowania"

Służby podkreślają, że była to bardzo ryzykowna akcja, wymagająca dużego opanowania.

- Działania ratownicze na lodzie zawsze należą do najbardziej niebezpiecznych. Dzięki szybkiej reakcji właściciela i wsparciu naszych zastępów sytuację udało się opanować - przekazali strażacy.

Interwencja zakończyła się szczęśliwie. Zarówno pies, jak i jego właściciel cali i zdrowi wrócili na brzeg. Po krótkim ogrzaniu i udzieleniu niezbędnej pomocy mogli bezpiecznie wrócić do domu.

