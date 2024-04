Prokuratura zajmie się działaniem na szkodę spółki zarządzającej portami w Szczecinie i Świnoujściu

Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. – przekazał we wtorek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Piotr Wieczorkiewicz. Dotyczy między innymi niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Chodzi o zarzuty dotyczące oszustwa, poświadczenia nieprawdy, a także nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, co mogło doprowadzić do "wyrządzenia znacznej szkody majątkowej”.

Jak poinformował dziś rano portal Onet.pl, nowe władze spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A skierowały do prokuratury zawiadomienie w sprawie dotyczącej zatrudnienia w tej spółce byłego wiceministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Za doradzanie poprzednim władzom tej spółki miał on zarobić ponad pół miliona złotych. Przez prawie trzy lata pracy zdalnej nie wysłał ani jednego maila. Nie wiadomo, czy w ogóle pojawiał się w firmie. Sprawa wyszła na jaw po wewnętrznej kontroli zleconej przez nowy zarząd ZMPSiŚ – wynika z artykułu Onetu.

"Nie podajemy do publicznej wiadomości szczegółów sprawy"

- Potwierdzam, że Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA złożył w przedmiotowej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Niestety więcej informacji w tej sprawie, z uwagi na toczące się postępowanie, nie możemy udzielić – odpowiedziała Monika Woźniak-Lewandowska, specjalista ds. komunikacji w spółce. - Poza potwierdzeniem faktu złożenia zawiadomienia w prokuraturze, nie podajemy do publicznej wiadomości szczegółów sprawy – dodała.

Onet napisał, że były pełnomocnik zarządu ZMPSiŚ do spraw rozwoju portów i miał umowę ze spółką przez prawie trzy lata (od maja 2021 r.), ale trudno ustalić, czym konkretnie się zajmował, a nawet, czy w ogóle wykonywał jakiekolwiek usługi doradcze na rzecz państwowej spółki.

Jak informuje portal, były wiceminister miał oficjalnie m.in. pomagać w pozyskiwaniu przez firmę finansowania niezbędnego do "realizacji koncepcji rozwoju obszarów działalności" czy na bieżąco "analizować sytuację na rynku krajowym i światowym". Jego zadaniem było "doradzanie i koordynowanie pracy zespołów mających na celu rozwój spółki". Według Onetu otrzymywał za to miesięczne wynagrodzenie w wysokości 14,9 tys. zł i dodatkowo kilkaset złotych miesięcznego ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych. Pracę miał wykonywać zdalnie. W umowie jako miejsce pracy wskazano Warszawę, a następnie Podkowę Leśną. Tam gdzie mieszka wiceminister – ustalił Onet.