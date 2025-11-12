Logo strona główna
Szczecin

Weto prezydenta dla Parku Dolnej Odry. Szef kancelarii: utrudniłby ważne inwestycje

Dolina Dolnej Odry
Szef Kancelarii Prezydenta o wecie: park utrudniłby ważne inwestycje
Źródło: TVN24
Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. - Nie ma wątpliwości, że jego ustanowienie utrudniłoby realizację ważnych inwestycji, także z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa - powiedział na środowej konferencji Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, komentując tę decyzję.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Kancelaria Prezydenta RP poinformowała o decyzji w piątek wieczorem. Jak podano w komunikacie, głównym argumentem prezydenta były "obawy o zablokowanie rozwoju gospodarczego regionu".

- Pochodzę z tamtego regionu, ze Szczecina, a swego czasu, podczas kryzysu odrzańskiego, spędziłem dwa tygodnie na rzece, właśnie w rejonie Międzyodrza. Dosyć dobrze znam sytuację tamtych terenów. Naprawdę można chronić przyrodę, wykładając być może jedną piątą tych środków, które chciano wyłożyć na park narodowy i zabezpieczyć dziedzictwo przyrodnicze, a nie próbować powoływać kolejne instytucje, kolejne etaty, kolejne środki na wynagrodzenia - podkreślił podczas środowej konferencji prasowej Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP.

Zwrócił również uwagę na konieczność zrealizowania inwestycji, jaką jest Odrzańska Droga Wodna, co mogłoby kolidować z utworzeniem Parku.

- Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że ustanowienie Parku Narodowego spowodowałoby daleko idące trudności w przeprowadzaniu różnego rodzaju inwestycji, ważnych także z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Pan prezydent patrzył na tę sprawę z pozycji zwierzchnika sił zbrojnych - wyjaśnił Bogucki.

Przyznał także, że zapisy Ustawy o ochronie przyrody nie pozwalały na przeprowadzenie całego procesu utworzenia parku narodowego, bo "ci, którzy go chcieli, nie zmienili ustawy dotyczącej kwestii likwidacji czy ograniczenia parku krajobrazowego, który jest w tym miejscu".

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry

Zakwestionowana ustawa przewidywała, że granice nowego parku miały być wyznaczone tak, aby zapewnić ochronę zasobów przyrodniczych i jednocześnie umożliwić dotychczasowe użytkowanie obszaru.

"Oba ramiona rzeki Odry: Odra Zachodnia i Odra Wschodnia nie zostaną włączone do parku i jego otuliny. W obszar projektowanego parku zostaną włączone trzy wyspy wychodzące poza główny teren Międzyodrza – wyspa Łęgi Kurowskie położona między Odrą Zachodnią a Kanałem Kurowskim oraz kompleks dwóch wysp położonych między Odrą Wschodnią a Kanałem Kurowskim: Klucki Ostrów i Zaklucki Ostrówek. Wyspy Klucki Ostrów i Zaklucki Ostrówek należą administracyjnie do miasta Szczecin" – wskazano w ocenie skutków regulacji (OSR) projektowanego do ustawy rozporządzenia.

Otulina miała stanowić strefę ochronną graniczącą z projektowanym parkiem i być obszarem zabezpieczającym go przed "zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka".

Ustawa zakładała też dopuszczenie w otulinie parku realizacji przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie lub na jego zlecenie zadań w zakresie utrzymania śródlądowych dróg wodnych w sposób zapewniający bezpieczną żeglugę i inwestycji, w tym w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapobiegania i zwalczania zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska wodnego.

W Polsce funkcjonują obecnie 23 parki narodowe, które zajmują około 1 procenta powierzchni kraju. Pierwszym parkiem, który został utworzony w naszym kraju, był Pieniński Park Narodowy. Największym parkiem jest natomiast Biebrzański Park Narodowy.

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry
Park Narodowy Doliny Dolnej Odry
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska/ Piotr Piznal
Autorka/Autor: ng/tok

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

parki narodowe, Karol Nawrocki, Zachodniopomorskie
