Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Kancelaria Prezydenta RP poinformowała o decyzji w piątek wieczorem. Jak podano w komunikacie, głównym argumentem prezydenta były "obawy o zablokowanie rozwoju gospodarczego regionu".

- Pochodzę z tamtego regionu, ze Szczecina, a swego czasu, podczas kryzysu odrzańskiego, spędziłem dwa tygodnie na rzece, właśnie w rejonie Międzyodrza. Dosyć dobrze znam sytuację tamtych terenów. Naprawdę można chronić przyrodę, wykładając być może jedną piątą tych środków, które chciano wyłożyć na park narodowy i zabezpieczyć dziedzictwo przyrodnicze, a nie próbować powoływać kolejne instytucje, kolejne etaty, kolejne środki na wynagrodzenia - podkreślił podczas środowej konferencji prasowej Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP.

Zwrócił również uwagę na konieczność zrealizowania inwestycji, jaką jest Odrzańska Droga Wodna, co mogłoby kolidować z utworzeniem Parku.

- Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że ustanowienie Parku Narodowego spowodowałoby daleko idące trudności w przeprowadzaniu różnego rodzaju inwestycji, ważnych także z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Pan prezydent patrzył na tę sprawę z pozycji zwierzchnika sił zbrojnych - wyjaśnił Bogucki.

Przyznał także, że zapisy Ustawy o ochronie przyrody nie pozwalały na przeprowadzenie całego procesu utworzenia parku narodowego, bo "ci, którzy go chcieli, nie zmienili ustawy dotyczącej kwestii likwidacji czy ograniczenia parku krajobrazowego, który jest w tym miejscu".

Zakwestionowana ustawa przewidywała, że granice nowego parku miały być wyznaczone tak, aby zapewnić ochronę zasobów przyrodniczych i jednocześnie umożliwić dotychczasowe użytkowanie obszaru.

"Oba ramiona rzeki Odry: Odra Zachodnia i Odra Wschodnia nie zostaną włączone do parku i jego otuliny. W obszar projektowanego parku zostaną włączone trzy wyspy wychodzące poza główny teren Międzyodrza – wyspa Łęgi Kurowskie położona między Odrą Zachodnią a Kanałem Kurowskim oraz kompleks dwóch wysp położonych między Odrą Wschodnią a Kanałem Kurowskim: Klucki Ostrów i Zaklucki Ostrówek. Wyspy Klucki Ostrów i Zaklucki Ostrówek należą administracyjnie do miasta Szczecin" – wskazano w ocenie skutków regulacji (OSR) projektowanego do ustawy rozporządzenia.

Otulina miała stanowić strefę ochronną graniczącą z projektowanym parkiem i być obszarem zabezpieczającym go przed "zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka".

Ustawa zakładała też dopuszczenie w otulinie parku realizacji przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie lub na jego zlecenie zadań w zakresie utrzymania śródlądowych dróg wodnych w sposób zapewniający bezpieczną żeglugę i inwestycji, w tym w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapobiegania i zwalczania zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska wodnego.

W Polsce funkcjonują obecnie 23 parki narodowe, które zajmują około 1 procenta powierzchni kraju. Pierwszym parkiem, który został utworzony w naszym kraju, był Pieniński Park Narodowy. Największym parkiem jest natomiast Biebrzański Park Narodowy.

