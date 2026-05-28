Szczecin Nie żyje mężczyzna kierujący ruchem drogowym. Potrącił go samochód Oprac. Natalia Grzybowska |

Wypadek podczas kierowania ruchem. Nie żyje jedna osoba

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek na drodze krajowej nr 20 między Gogolewem a Trąbkami w powiecie stargardzkim. Jak wynika z przekazanych informacji, mężczyzna został potrącony przez samochód osobowy.

- O godzinie 13.30 na drodze krajowej nr 20 na 12. kilometrze doszło do zdarzenia drogowego z udziałem mężczyzny w wieku 43 lat, który ręcznie kierował ruchem oraz 43-letniego kierowcy pojazdu marki Dacia. W wyniku zdarzenia, pomimo prowadzonych czynności ratowniczych, mężczyzna kierujący ruchem zmarł - przekazał asp. Wojciech Jędrych, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

