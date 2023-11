Dzieci z niepełnosprawnościami jechały na zajęcia, bus przewrócił się na drodze. Są poszkodowani

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 7.20 na drodze wojewódzkiej nr 151 koło Myśliborza. Służby otrzymały informację o przewróconym busie, którym podróżowało siedem osób. - To dzieci z niepełnosprawnościami, które jechały na zajęcia do jednego ze stowarzyszeń - informuje asp. szt. Jacek Poleszczuk z policji w Myśliborzu. I dodaje, że z obrażeniami do szpitala przewieziono jedno z dzieci. Ranna została też opiekunka grupy i kierowca busa, którego do szpitala przetransportowano śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.