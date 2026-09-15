Koszalin Poszukiwania Emilii Koprowskiej. Policja sprawdza zawartość jej telefonu Rafał Molenda |

18 dzień poszukiwań Emilii Koprowskiej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Archiwum rodzinne

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Telefon Emilii Koprowskiej policjanci znaleźli w poniedziałek, 14 września w Darłowie. Funkcjonariusze nie ujawniają dokładnej lokalizacji miejsca, w którym natrafili na urządzenie.

- Telefon został odnaleziony około południa. W chwili odnalezienia był wyłączony. Biegli sprawdzają ostatnie połączenia i wiadomości wysyłane i odbierane przez zaginioną właścicielkę telefonu. Analiza danych jest w toku. Ze względu na dobro prowadzonego postępowania szczegółów nie mogę ujawnić - powiedziała we wtorek Paulina Wiśniewska-Basiak z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Zaginięcie Emilii Koprowskiej. Akcja poszukiwawcza w Darłowie

Policja informuje, że po odnalezieniu telefonu prowadzi "intensywne działania poszukiwawcze" w okolicach Darłowa.

- Rejon, w którym znaleziono telefon zaginionej kobiety jest dokładnie przeszukiwany - poinformowała Izabela Sreberska z koszalińskiej policji.

W poszukiwaniach wykorzystywane są psy tropiące Źródło zdjęcia: KMP w Koszalinie

Funkcjonariusze koncentrują swoje działania między innymi w rejonie plaży, na której bawiła się podczas imprezy techno oraz w okolicach hotelu, przed którym wysiadła z taksówki.

W poszukiwaniach udział biorą patrole konne policji Źródło zdjęcia: KMP w Koszalinie

Równolegle śledczy analizują telefon kobiety odnaleziony w poniedziałek niedaleko plaży. Urządzenie trafiło do specjalistów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Policjanci sprawdzają zapisane w nim dane, w tym historię połączeń, wiadomości oraz informacje, które mogą pomóc odtworzyć ostatnie godziny przed zaginięciem kobiety i wskazać miejsca, w których mogła przebywać.

Emilia Koprowska z Koszalina zaginęła 30 sierpnia Źródło zdjęcia: Archiwum rodzinne

Emilia Koprowska zaginęła pod koniec sierpnia

37-letnia mieszkanka Koszalina zaginęła 30 sierpnia. W Darłowie, wraz z mężem, uczestniczyła wówczas w festiwalu muzyki techno.

- W chwili zaginięcia miała na sobie białe spodnie, białą koszulkę z motywem wiśni i napisem "cherry". Miała czerwone oprawki okularów korekcyjnych, włosy koloru kasztanowego do ramion i zielone oczy. Znaki szczególne to duży tatuaż na prawej stronie ciała kobiety, od żeber do bioder, w kształcie znaku zodiaku ryby. Na palcu, gdzie nosi się obrączkę, miała wytatuowany napis "Krystian" - opisała zaginioną Wiśniewska-Basiak z koszalińskiej policji.

Zaginiona Emilia Koprowska z Koszalina Źródło zdjęcia: Archiwum rodzinne

Ustalenia dziennikarzy "Uwagi! TVN"

Jak ujawniła "Uwaga!", kobieta pod koniec imprezy techno kobieta pokłóciła się z mężem. Później miały ją widzieć jeszcze dwie osoby. Jedna z nich zauważyła 37-latkę na ławce, drugą był taksówkarz, który podwoził kobietę w okolice hotelu. Świadkowie relacjonowali, że była zdenerwowana i mówiła o zniszczeniu samochodu przez męża.

W rozmowie z dziennikarzami, policjanci przyznali, że mąż zaginionej przedstawiał różne wersje wydarzeń z ostatnich godzin spędzonych z żoną. Przekonywał, że po zaginięciu szukał jej na własną rękę, kontaktował się z hotelami i szpitalami. Oficjalne zgłoszenie zaginięcia wpłynęło dwa dni później. Policjanci stwierdzili również, że zawiadomienie zostało złożone pod naciskiem rodziny kobiety.

Znaleziono telefon zaginionej. Policja sprawdza jego zawartość Źródło zdjęcia: Archiwum rodzinne

Poszukiwania kobiety

W kolejnych dniach policjanci, ratownicy oraz wolontariusze prowadzili szeroko zakrojone poszukiwania. Służby przeczesywały lasy, łąki oraz tereny w pobliżu kanałów. W działaniach uczestniczyły psy tropiące, ratownicy SAR i operatorzy dronów.

Policja podkreśla, że weryfikuje wszystkie napływające informacje i sprawdza różne wątki sprawy. Śledczy apelują też do osób, które mogą pomóc w odnalezieniu kobiety, o kontakt pod numerem alarmowym 112.

W sprawie nikt nie usłyszał zarzutów.