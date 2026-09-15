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Koszalin

Poszukiwania Emilii Koprowskiej. Policja sprawdza zawartość jej telefonu

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zaginiona Emilia (poziom)
18 dzień poszukiwań Emilii Koprowskiej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Archiwum rodzinne
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Trwają poszukiwania 37-letniej Emilii Koprowskiej z Koszalina (Zachodniopomorskie). Policjanci odnaleźli należący do niej telefon. Teraz sprawdzają zapisane w pamięci urządzenia dane. Kobieta zaginęła ponad dwa tygodnie temu.

Telefon Emilii Koprowskiej policjanci znaleźli w poniedziałek, 14 września w Darłowie. Funkcjonariusze nie ujawniają dokładnej lokalizacji miejsca, w którym natrafili na urządzenie.

- Telefon został odnaleziony około południa. W chwili odnalezienia był wyłączony. Biegli sprawdzają ostatnie połączenia i wiadomości wysyłane i odbierane przez zaginioną właścicielkę telefonu. Analiza danych jest w toku. Ze względu na dobro prowadzonego postępowania szczegółów nie mogę ujawnić - powiedziała we wtorek Paulina Wiśniewska-Basiak z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Zaginięcie Emilii Koprowskiej. Akcja poszukiwawcza w Darłowie

Policja informuje, że po odnalezieniu telefonu prowadzi "intensywne działania poszukiwawcze" w okolicach Darłowa.

- Rejon, w którym znaleziono telefon zaginionej kobiety jest dokładnie przeszukiwany - poinformowała Izabela Sreberska z koszalińskiej policji.

W poszukiwaniach wykorzystywane są psy tropiące
W poszukiwaniach wykorzystywane są psy tropiące
Źródło zdjęcia: KMP w Koszalinie

Funkcjonariusze koncentrują swoje działania między innymi w rejonie plaży, na której bawiła się podczas imprezy techno oraz w okolicach hotelu, przed którym wysiadła z taksówki.

W poszukiwaniach udział biorą patrole konne policji
W poszukiwaniach udział biorą patrole konne policji
Źródło zdjęcia: KMP w Koszalinie

Równolegle śledczy analizują telefon kobiety odnaleziony w poniedziałek niedaleko plaży. Urządzenie trafiło do specjalistów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Policjanci sprawdzają zapisane w nim dane, w tym historię połączeń, wiadomości oraz informacje, które mogą pomóc odtworzyć ostatnie godziny przed zaginięciem kobiety i wskazać miejsca, w których mogła przebywać.

Emilia Koprowska z Koszalina zaginęła 30 sierpnia
Emilia Koprowska z Koszalina zaginęła 30 sierpnia
Źródło zdjęcia: Archiwum rodzinne

Emilia Koprowska zaginęła pod koniec sierpnia

37-letnia mieszkanka Koszalina zaginęła 30 sierpnia. W Darłowie, wraz z mężem, uczestniczyła wówczas w festiwalu muzyki techno.

- W chwili zaginięcia miała na sobie białe spodnie, białą koszulkę z motywem wiśni i napisem "cherry". Miała czerwone oprawki okularów korekcyjnych, włosy koloru kasztanowego do ramion i zielone oczy. Znaki szczególne to duży tatuaż na prawej stronie ciała kobiety, od żeber do bioder, w kształcie znaku zodiaku ryby. Na palcu, gdzie nosi się obrączkę, miała wytatuowany napis "Krystian" - opisała zaginioną Wiśniewska-Basiak z koszalińskiej policji.

Zaginiona Emilia Koprowska z Koszalina
Zaginiona Emilia Koprowska z Koszalina
Źródło zdjęcia: Archiwum rodzinne

Ustalenia dziennikarzy "Uwagi! TVN"

Jak ujawniła "Uwaga!", kobieta pod koniec imprezy techno kobieta pokłóciła się z mężem. Później miały ją widzieć jeszcze dwie osoby. Jedna z nich zauważyła 37-latkę na ławce, drugą był taksówkarz, który podwoził kobietę w okolice hotelu. Świadkowie relacjonowali, że była zdenerwowana i mówiła o zniszczeniu samochodu przez męża.

W rozmowie z dziennikarzami, policjanci przyznali, że mąż zaginionej przedstawiał różne wersje wydarzeń z ostatnich godzin spędzonych z żoną. Przekonywał, że po zaginięciu szukał jej na własną rękę, kontaktował się z hotelami i szpitalami. Oficjalne zgłoszenie zaginięcia wpłynęło dwa dni później. Policjanci stwierdzili również, że zawiadomienie zostało złożone pod naciskiem rodziny kobiety.

Znaleziono telefon zaginionej. Policja sprawdza jego zawartość
Znaleziono telefon zaginionej. Policja sprawdza jego zawartość
Źródło zdjęcia: Archiwum rodzinne

Poszukiwania kobiety

W kolejnych dniach policjanci, ratownicy oraz wolontariusze prowadzili szeroko zakrojone poszukiwania. Służby przeczesywały lasy, łąki oraz tereny w pobliżu kanałów. W działaniach uczestniczyły psy tropiące, ratownicy SAR i operatorzy dronów.

Policja podkreśla, że weryfikuje wszystkie napływające informacje i sprawdza różne wątki sprawy. Śledczy apelują też do osób, które mogą pomóc w odnalezieniu kobiety, o kontakt pod numerem alarmowym 112.

W sprawie nikt nie usłyszał zarzutów.

Źródło: TVN24
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Tagi:
zaginięciaKoszalinPolicja
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