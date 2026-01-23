Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

Polka oskarżona przez męża o porwanie dzieci zatrzymana w Niemczech. Przełomowe decyzje sądów

Wyrok sądu
Pani Anna wraz z dziećmi od kilku lat mieszka w Szczecinie
Źródło: Google Earth
Szczęśliwy piątek dla matki i jej trójki dzieci zatrzymanych pod koniec października w Niemczech. Dzięki decyzjom polskich i amerykańskich sądów zarówno pani Anna (imię bohaterki zmieniliśmy), jak i trójka jej dzieci wyszli dziś na wolność i wracają do Polski. - Na wszystkich czeka powitalna impreza - cieszyła się pani Maria, babcia dzieci.
Kluczowe fakty:
  • Pani Anna pojechała na wycieczkę do Berlina i została zatrzymana wraz z dziećmi przez niemieckie służby. Kobieta trafiła do aresztu, a trójkę dzieci w wieku od 9 do 14 lat umieszczono w niemieckim ośrodku Jugendamt.
  • Powodem jest konflikt rodzicielski. Śledczy z Kalifornii zarzucają Polce uprowadzenie dzieci. Z kolei adwokaci pani Anny informują, że wyjechała ze Stanów za zgodą męża - Malijczyka posiadającego amerykańskie obywatelstwo.
  • W 2023 roku polski sąd orzekł, że kobieta nie popełniła przestępstwa i odmówił ekstradycji do USA.
  • Polka zdecydowała się na wyjazd do Berlina, bo była przekonana, że jej sytuacja prawna jest już uregulowana. Tam została zatrzymana.
  • Amerykański sąd orzekł właśnie uchylenie nakazu aresztowania kobiety.
  • W czwartek, 22 stycznia, polski sąd orzekł, że dzieci powinny trafić pod opiekę babci, czyli matki pani Anny. To postanowienie ma rygor natychmiastowej wykonalności. Tego samego dnia amerykański sąd zdecydował, że na wolność może wyjść także matka.

Najpierw Sąd Okręgowy w Szczecinie, a potem amerykański sąd w Santa Cruz - to decyzje tych organów sprawiły, że rozdzielona blisko trzy miesiące temu rodzina może znowu być razem. Najpierw po orzeczeniu polskiego sądu trójka dzieci pani Anny została wypuszczona z ośrodka Jugendamtu w Greifswaldzie i odebrana przez babcię, a jeszcze tego samego dnia okazało się, że w efekcie decyzji sądu w Santa Cruz, na wolność z aresztu może wyjść także matka. Cała czwórka jedzie właśnie do domu w Polsce.

Posiedzenie amerykańskiego sądu odbyło się w czwartek po południu (według polskiego czasu), pani Anna została przesłuchana zdalnie z niemieckiego aresztu.

Sędzia uznał, że nie ma podstaw, by ścigać ją w trybie nakazu aresztowana. Nie oznacza to jednak wycofania zarzutów dotyczących uprowadzenia trójki dzieci i pozbawienia ich ojca prawa do opieki nad nimi, a jedynie fakt, że pani Anna będzie mogła odpowiadać z wolnej stopy. Adwokaci starają się, by amerykańska prokuratura wycofała zarzuty.

Dzieci mają trafić do babci

Równocześnie z postępowaniem przed sądem amerykańskim, toczyło się w Szczecinie postępowanie w sprawie dalszego losu dzieci. Sąd w Niemczech uznał, że w tym przypadku decyzja powinna należeć do sądu w Polsce. I w czwartek, 22 stycznia, Sąd Okręgowy w Szczecinie orzekł, że dzieci aresztowanej w Niemczech Polki mają wrócić do kraju, pod opiekę babci. Sąd uznał, że dalsze przebywanie w ośrodku opieki w Greifswaldzie zagraża ich dobru.

Czwartkowe posiedzenie sądu trwało prawie pięć godzin. Po ogłoszeniu postanowienia babcia dzieci wyszła z sali z uniesionymi w geście zwycięstwa rękami.

Dzieci pani Anny mają wrócić do Polski, pod opiekę babci
Dzieci pani Anny mają wrócić do Polski, pod opiekę babci
Źródło: TVN24

- Jestem przeszczęśliwa. Straszna ulga. Zadowolenie, ale i płacz, że tak długo to trwało - mówiła Maria Kałuża. - Starałam się podnosić dzieci na duchu i każdego dnia dawałam im nadzieję, że może następnym razem się uda. Może następnym razem ktoś nas wysłucha, ktoś poczuje, że dzieje im się wielka krzywda. Zrozumie tę krzywdę i ją naprawi.

- Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał zarządzenie tymczasowe, a więc na czas trwania procesu o rozwód, w którym określił miejsce pobytu dzieci przy babci - przekazał dziennikarzom rzecznik prasowy SO w Szczecinie Konrad Kujawa. Jak mówił, "sąd wziął pod uwagę, że dalsze przebywanie dzieci w niemieckiej placówce zagraża ich dobru". - Ojciec może zaskarżyć to postanowienie, ale i tak jest ono natychmiast wykonalne - wskazał sędzia. Dodał, że "niemiecka instytucja powinna wydać dzieci niezwłocznie".

Jak podkreślił adwokat pani Anny, sąd uznał, że istnieje "realne, poważne zagrożenie dobra dzieci". - Zostały wyrwane z naturalnego środowiska i należy w trybie natychmiastowym umożliwić im powrót - poinformował mecenas Michał Lizak. Jak wskazywał, "w Polsce opiekę nad nimi może sprawować jedynie babcia, bo mama nadal przebywa w areszcie w Niemczech".

Dodał, że ojciec, który zdalnie brał udział w posiedzeniu, wnioskował, by to jemu wydać dzieci. - Sąd oddalił ten wniosek, stwierdzając, że oznaczałoby to przewiezienie ich do USA, co jest sprzeczne z dobrem dzieci - powiedział pełnomocnik kobiety.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Matka w areszcie, dzieci w ośrodku w Niemczech. Nie spędzą razem świąt

Matka w areszcie, dzieci w ośrodku w Niemczech. Nie spędzą razem świąt

Natalia Madejska
Niczego nieświadoma pojechała do Berlina. Trafiła do aresztu, jej dzieci do ośrodka

Niczego nieświadoma pojechała do Berlina. Trafiła do aresztu, jej dzieci do ośrodka

Natalia Madejska

Była przekonana, że jej sytuacja jest uregulowana

Pani Anna jest Szczecinianką, a jej mąż jest obywatelem USA pochodzącym z Mali. Rodzinę założyli w Stanach Zjednoczonych. W 2020 roku pani Anna wróciła jednak do Polski. Według relacji babci, mąż miał do niej przyjechać, ale zrezygnował. Zaczął natomiast domagać się powrotu dzieci do USA. Przez lata przed polskim i amerykańskim wymiarem sprawiedliwości toczyło się w tej sprawie wiele postępowań karnych, rodzinnych i cywilnych.

Polskie sądy i prokuratura najczęściej stawały po stronie kobiety, mimo to pani Anna jest ścigana przez śledczych zza oceanu. Uważają oni, że Polka uprowadziła dzieci i pozbawiła ich ojca prawa do opieki nad nimi. Według kodeksu karnego Kalifornii za takie przestępstwo grozi do trzech lat więzienia. Jest jednak możliwość wymierzenia kary za każdy zarzut osobno, co skutkowałoby jej zsumowaniem. Strona amerykańska już w 2022 roku zwróciła się do Polski o wydanie kobiety. Sąd w Szczecinie stwierdził jednak prawną niedopuszczalność ekstradycji. Pani Anna była więc przekonana, że jej sytuacja prawna jest uregulowana.

W Polsce odbył się też proces cywilny w trybie konwencji haskiej (dokument regulujący cywilne aspekty uprowadzania dzieci za granicę - red.). Wytoczył go mąż pani Anny. Sąd pierwszej instancji przyznał mu rację i nakazał powrót małoletnich do USA. Kobieta odwołała się. Sprawa miała być rozpoznawana od nowa. Mężczyzna wycofał jednak pozew i również to postępowanie zostało umorzone.

Wszystkie te okoliczności wziął pod uwagę polski sąd, który rozpatrywał wniosek o wydanie matki za ocean. W styczniu 2023 sąd orzekł, że kobieta nie popełniła przestępstwa. Dodatkowo polski sąd rodzinny ustalił miejsce pobytu dzieci przy matce.

Sytuacja skomplikowała się, gdy 31 października kobieta pojechała z dziećmi na wycieczkę do Berlina. Podczas kontroli granicznej okazało się, że Stany Zjednoczone wydały za Polką nakaz aresztowania. Niemieckie służby osadziły kobietę w areszcie, gdzie pani Anna oczekiwała na decyzję w sprawie ekstradycji, a dzieci trafiły do ośrodka opieki w Greifswaldzie.

"Mamy do czynienia z trzema porządkami prawnymi"

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że Ambasada RP w Berlinie zna sprawę, monitoruje ją i podejmuje wszelkie możliwe kroki, a konsul jest w kontakcie z resortem sprawiedliwości, rodziną kobiety oraz władzami lokalnymi. 

- Jest to bardzo złożony przypadek - ocenił adwokat kobiety Michał Lizak. - Z jednej strony elementarne poczucie sprawiedliwości zostało zachwiane. Uważamy, że pani Anna nie powinna tak długo przebywać w areszcie, a jej dzieci w ośrodku opieki. Oraz że powinny wrócić do Polski, gdzie żyły przez ostatnie pięć lat i świetnie się czuły. Z drugiej strony mamy do czynienia z trzema porządkami prawnymi: karnym, rodzinnym i cywilnym. Oraz z koniecznością rozpatrzenia tej sprawy zgodnie z procedurami międzynarodowymi.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Natalia Madejska/wini/PKoz

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Sprawy sądowe w PolsceNiemcyPolskaPrawo rodzinne
Czytaj także:
imageTitle
Pachniało kompromitacją w Mediolanie. Zieliński dał sygnał Interowi
EUROSPORT
Wrak zaginionego samolotu w prowincji Celebes Południowy (Indonezja)
Odnaleźli ciała wszystkich ofiar katastrofy samolotu
Świat
imageTitle
Zszedł z wagi i bezwładnie upadł na twarz. "Nigdy czegoś takiego nie widziałem"
EUROSPORT
Rozmowy pokojowe Ukraina-Rosja w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
"Za wcześnie" na wnioski. W sobotę kolejna tura negocjacji
Świat
shutterstock_2239909941
Padła główna wygrana w Eurojackpot
BIZNES
Nowy fotoradar w Alejach Jerozolimskich
Gdzie trafią demontowane fotoradary
WARSZAWA
Osuwisko w Nowej Zelandii
Ziemia osunęła się na kemping. Są zaginieni
METEO
Bez kitu
Wyjątkowi goście w studiu. Małgorzata Rozenek-Majdan wystąpiła w ich imieniu
Polska
imageTitle
Żurek w formie olimpijskiej. Wygrał zawody Pucharu Świata
EUROSPORT
23 1925 fpf cl-0002
Domański o tym, czy jest w budżecie miliard na Radę Pokoju
BIZNES
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Henning-Kloska
Hołownia "zaprosił jedną i drugą", ale do spotkania nie doszło. "Nie zrezygnował"
Polska
Skutki wypadku na Wirażowej
Jechał bez prawa jazdy, wypadł z jezdni, uderzył w trzy samochody
WARSZAWA
shutterstock_2087426638
Minister: Polska wśród największych darczyńców na świecie
BIZNES
imageTitle
Reprezentant Polski wrócił do Ekstraklasy po ponad dekadzie
EUROSPORT
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
"Oszustwa na rezerwację". Eksperci alarmują
BIZNES
Aleksandra Leo
"Utraciłem zaufanie". Kulisy odwołania Leo
Polska
Tramwaje Warszawskie dołączyły do licytacji WOŚP
Przejazd zabytkowym tramwajem i nadanie imienia myszojeleniowi
WARSZAWA
fabryka samochodów, aut
Sektor na wstecznym. "Europa nie może tego lekceważyć"
BIZNES
Politycy i funkcjonariusze podkreślają, że umowa z Rosją była niezbędna przy wycofywaniu polskiego kontyngentu z Afganistanu
Polski generał o "wyrazie twarzy amerykańskich dowódców"
Polska
Śnieżyce atakują w USA
Temperatura odczuwalna do nawet -45 stopni. "Pozostańcie w domach"
METEO
Donald Trump na spotkaniu w Białym Domu
Biały Dom skomentował kontrowersyjne słowa Trumpa
Świat
Wybuch butli z gazem i pożar domu pod Wyszkowem
Siła eksplozji wyrzuciła mężczyznę z budynku
WARSZAWA
imageTitle
Walkower na skoczni. "Oj, był rzucony ręcznik, obraził się"
EUROSPORT
Zima noc śnieg
Przed nami mroźna noc
METEO
WOŚP 2026 na świecie
Zagraniczne sztaby WOŚP w pełnej gotowości
WOŚP 2026
imageTitle
Jest co oglądać przed meczem Świątek. Plan transmisji 7. dnia Australian Open
Najnowsze
Politycy, w tym premier Donald Tusk w bazie Ghanzi wzięli udział w ceremonii pożegnania pięciu żołnierzy, którzy zginęli w wybuchu miny-pułapki (Bagram, Afganistan, 22 grudnia 2011 rok)
Tusk przypomniał słowa, które usłyszał od amerykańskich oficerów
Polska
imageTitle
Handel narkotykami i udział w zabójstwach. Były olimpijczyk aresztowany
Najnowsze
Powitanie trumny polskiego żołnierza
"Doszło do wymiany ognia", porucznik zginął. Jak 43 innych Polaków
Polska
Giełda, akcje, brokerzy, Korea Południowa, Seul
"Coś więcej niż sztorm doskonały". Ceny przekraczają psychologiczne granice
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica