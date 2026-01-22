Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

Polka pozostaje w areszcie. Sąd zdecydował, czy dziećmi może się zająć babcia

|
Dzieci pani Anny mają wrócić do Polski, pod opiekę babci
Sąd zdecydował, co dalej z dziećmi aresztowanej Polki
Źródło: TVN24
Dzieci aresztowanej w Niemczech Polki mają wrócić do kraju, pod opiekę babci - tak zdecydował w czwartek Sąd Okręgowy w Szczecinie. Od niemal trzech miesięcy przebywają w ośrodku Jugendamt w Greifswaldzie. Sąd uznał, że to zagraża ich dobru. Troje dzieci trafiło do placówki opiekuńczej po zatrzymaniu ich matki przez niemiecką policję. Kobieta jest poszukiwana przez Stany Zjednoczone. Wcześniej polski sąd nie zgodził się na jej ekstradycję do USA. Uznał, że pani Anna (imię zmienione przez redakcję) nie popełniła przestępstwa.
Kluczowe fakty:
  • Troje dzieci zatrzymanej w Niemczech pani Anny ma wrócić do Szczecina, pod opiekę babci - tak zdecydował polski sąd.
  • Postanowienie jest natychmiast wykonalne, co w praktyce oznacza, że prawdopodobnie w piątek pani Maria odbierze wnuki.
  • Dzieci w wieku dziewięciu, 12 i 14 lat od początku listopada 2025 roku są w placówce opieki zastępczej niemieckiego Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży.
  • Na początku stycznia niemiecki sąd postanowił, że to polski wymiar sprawiedliwości powinien zdecydować, pod czyją opiekę trafią. Ich matka przebywa w niemieckim areszcie jako poszukiwana przez Stany Zjednoczone.
  • Strona niemiecka bada wniosek Amerykanów o wydanie Polki. Sprawa to konsekwencja konfliktu rodzicielskiego.

Czwartkowe posiedzenie sądu trwało prawie pięć godzin. Po ogłoszeniu postanowienia, babcia dzieci wyszła z sali z uniesionymi w geście zwycięstwa rękami.

Dzieci pani Anny mają wrócić do Polski, pod opiekę babci
Dzieci pani Anny mają wrócić do Polski, pod opiekę babci
Źródło: TVN24

- Jestem przeszczęśliwa. Straszna ulga. Zadowolenie, ale i płacz, że tak długo to trwało - mówiła Maria Kałuża. I dodawała: - Starałam się podnosić dzieci na duchu i każdego dnia dawałam im nadzieję, że może następnym razem się uda. Może następnym razem ktoś nas wysłucha, ktoś poczuje, że dzieje im się wielka krzywda. Zrozumie tę krzywdę i ją naprawi.

"Niemiecka instytucja powinna wydać dzieci niezwłocznie"

- Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał zarządzenie tymczasowe, a więc na czas trwania procesu o rozwód, w którym określił miejsce pobytu dzieci przy babci - przekazał dziennikarzom rzecznik prasowy SO w Szczecinie Konrad Kujawa. Jak mówił, "sąd wziął pod uwagę, że dalsze przebywanie dzieci w niemieckiej placówce zagraża ich dobru". - Ojciec może zaskarżyć to postanowienie, ale i tak jest ono natychmiast wykonalne - wskazał sędzia. Jak dodał: - Niemiecka instytucja powinna wydać dzieci niezwłocznie.

Troje dzieci, po kilku miesiącach, ma znaleźć się pod opieką babci
Troje dzieci, po kilku miesiącach, ma znaleźć się pod opieką babci
Źródło: TVN24

Jak podkreślił adwokat pani Anny, sąd uznał, że istnieje "realne, poważne zagrożenie dobra dzieci". - Zostały wyrwane z naturalnego środowiska i należy w trybie natychmiastowym umożliwić im powrót - poinformował mecenas Michał Lizak. Jak wskazywał, "w Polsce opiekę nad nimi może sprawować jedynie babcia, bo mama nadal przebywa w areszcie w Niemczech".

Klatka kluczowa-179197
Pełnomocnik aresztowanej Polki o postanowieniu sądu
Źródło: TVN24

Dodał, że ojciec, który zdalnie brał udział w posiedzeniu, wnioskował, by to jemu wydać dzieci. - Sąd oddalił ten wniosek, stwierdzając, że oznaczałoby to przewiezienie ich do USA, co jest sprzeczne z dobrem dzieci - powiedział pełnomocnik kobiety.

Mecenas Krzysztof Peśla, który posiada uprawnienia adwokata w Niemczech i reprezentuje panią Annę w tym kraju, ma nadzieję na szybki powrót dzieci. - Liczymy na to, że jutro uzyskamy to postanowienie i natychmiast dostarczymy je do Jugendamtu - powiedział.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Niczego nieświadoma pojechała do Berlina. Trafiła do aresztu, jej dzieci do ośrodka

Niczego nieświadoma pojechała do Berlina. Trafiła do aresztu, jej dzieci do ośrodka

Natalia Madejska
Matka trafiła do aresztu, dzieci do ośrodka Jugendamtu. Jest decyzja niemieckiego sądu

Matka trafiła do aresztu, dzieci do ośrodka Jugendamtu. Jest decyzja niemieckiego sądu

Dzieci w niemieckim ośrodku są od kilku miesięcy

Troje dzieci pani Anny przebywa w ośrodku opieki zastępczej w Greifswaldzie od początku listopada 2025 roku. - Wcześniej moje wnuki chodziły na judo, piłkę nożną. Miały bardzo dużo ruchu - opowiadała babcia.

- W ośrodku przysługiwała im godzina spaceru dziennie, jeśli opiekunowie mieli czas i pogoda sprzyjała. Zwykle szli na plac zabaw, taki dla małych dzieci, bo tylko taki tam jest. Dzięki temu, że ja im przywoziłam podręczniki i zeszyty od kolegów, to przepisywali sobie lekcje - opisywała.

Na początku pani Maria mogła odwiedzać wnuki co drugi dzień, ostatnio - tylko dwa razy w tygodniu. Wizyty odbywały się przy udziale pracowników placówki. Dzieci odwiedzał również ojciec, który przyjechał do Greifswaldu.

Pierwszy raz po zatrzymaniu swoją mamę zobaczyły na początku stycznia, na posiedzeniu w niemieckim sądzie. Mają z nią kontakt telefoniczny.

Niemiecki proces ekstradycyjny pani Anny trwa.

Pojechała na wycieczkę do Berlina, trafiła do aresztu

Historię kobiety opisywaliśmy na tvn24.pl.

Szczecinianka założyła w Stanach Zjednoczonych rodzinę z obywatelem USA pochodzącym z Mali. W 2020 roku wróciła do Polski. Według relacji babci, mąż się na to zgodził. Potem jednak zaczął domagać się powrotu dzieci do Ameryki.

Przez lata przed polskim i amerykańskim wymiarem sprawiedliwości toczyło się w tej sprawie wiele postępowań karnych, rodzinnych i cywilnych. Choć polskie sądy i prokuratura najczęściej stawały po stronie kobiety, pani Anna jest ścigana przez śledczych zza oceanu. Uważają, że Polka uprowadziła dzieci i pozbawiła ich ojca prawa do opieki nad nimi.

Według Kodeksu karnego Kalifornii za takie przestępstwo grozi do trzech lat więzienia. Jest jednak możliwość wymierzenia kary za każdy zarzut osobno, co skutkowałoby jej zsumowaniem. Strona amerykańska już w 2022 roku zwróciła się do Polski o wydanie kobiety. Sąd w Szczecinie stwierdził jednak prawną niedopuszczalność ekstradycji.

Pani Anna była przekonana, że jej sytuacja prawna jest uregulowana. Jesienią 2025 roku zabrała dzieci na wycieczkę do Berlina. Gdy w trakcie kontroli granicznej okazało się, że figuruje jako poszukiwana przez Stany Zjednoczone, zatrzymały ją niemieckie służby.

Działania w Niemczech i w USA

Nie wiadomo, jak długo potrwa proces ekstradycyjny kobiety w Niemczech. Adwokaci pani Anny prowadzą swoje działania zarówno za Odrą, jak i za oceanem, przy pomocy prawnika z Kalifornii.

W Niemczech starają się wykazać, że wydanie Polki Stanom Zjednoczonym byłoby sprzeczne z orzecznictwem unijnym. Jak uzasadniają, w prawie europejskim obowiązuje zasada ne bis im idem, czyli "nie dwa razy w tej samej sprawie". Zgodnie z nią, jeśli ktoś jest prawomocnie uniewinniony lub skazany, nie można w innym kraju członkowskim sądzić go ponownie za to samo.

A polska prokuratura umorzyła postępowanie w tej sprawie. Śledczy uznali, że kobieta nie popełniła przestępstwa. "Pani Anna swoim zachowaniem nie wypełniła ustawowych znamion czynu określonego w art. 211 kk, albowiem, jak ustalono, nie została pozbawiona władzy rodzicielskiej ani nie nastąpiło też ograniczenie tej władzy względem jej dzieci" - informowała nas rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Julia Szozda. Do tego samego wniosku doszedł sąd, odmawiając ekstradycji.

Adwokaci kobiety zlecili opinie prawną w tej sprawie, którą planują przedstawić niemieckiemu sądowi. Jednocześnie próbują podważyć podstawy wniosku o ekstradycję. Na razie udało się doprowadzić do posiedzenia sądu w USA, na którym pani Anna ma być wysłuchana zdalnie.

Matka w areszcie, dzieci w ośrodku w Niemczech. Nie spędzą razem świąt
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Matka w areszcie, dzieci w ośrodku w Niemczech. Nie spędzą razem świąt

Natalia Madejska

Mecenasi zabiegali też o wsparcie instytucji polskiego państwa. - To jest bardzo trudna sprawa, bo mówimy o trójce dzieci. Niestety chyba tak trzeba to nazwać: ta trójka dzieci dzisiaj jest ofiarami konfliktu między rodzicami - powiedział na jednej z konferencji prasowych Maciej Wiewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zastrzegł wówczas, że ze względu na dobro małoletnich nie może ujawniać szczegółów. - Nasz konsulat jest w kontakcie i z Ministerstwem Sprawiedliwości, i z lokalnymi władzami, również z ośrodkiem, w którym te dzieci przebywają. Jest także w kontakcie z rodziną tych dzieci - przekazał.

Prawnicy starali się również zaangażować Ministerstwo Sprawiedliwości. Biuro prasowe resortu poinformowało nas, że organem upoważnionym do działania jest polski konsulat. "Postępowanie ekstradycyjne na terytorium RP zostało zakończone odmową wydania pani Anny. Brak jest tym samym instrumentów prawnych do podejmowania działań przez ministra sprawiedliwości w związku z prowadzonym przez władze Republiki Federalnej Niemiec postępowaniem dotyczącym ekstradycji do Stanów Zjednoczonych Ameryki" - czytamy w odpowiedzi udzielonej nam pod koniec grudnia.

W niemieckim systemie prawnym, podobnie jak w Polsce, decyzję o tym, czy ekstradycja jest dopuszczalna podejmie sąd. Potem ostatnie słowo będzie należało do Federalnego Urzędu Sprawiedliwości Niemiec.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Natalia Madejska

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Sprawy sądowe w PolsceSzczecinZachodniopomorskiedziecidziecko
Natalia Madejska
Natalia Madejska
Dziennikarka TVN24
Czytaj także:
Donald Trump prezentuje podpisany akt założycielski Rady Pokoju
Rada Pokoju Trumpa. Dziesięć kluczowych kwestii
Monika Winiarska
WOŚP
"Chciałbym tę dobroć, która została kiedyś mi podarowana, przekazywać dalej innym ludziom"
WOŚP 2026
Śląsk Wrocław otrzyma 30 mln zł z budżetu miasta
30 milionów złotych na Śląsk Wrocław. Radni podjęli decyzję
Wrocław
Śnieg w Waszyngtonie D. C.
Przedstawiciel Białego Domu o terminie i miejscu spotkania z Rosją i Ukrainą
Świat
Donald Trump
Trump: gdyby to się wydarzyło, będzie duży odwet
BIZNES
shutterstock_2392113249
Zimna noc, lokalnie poprószy śnieg
METEO
Pilne
Duży pożar hali magazynowej. Apel do okolicznych mieszkańców
MAŁOPOLSKA
Złodziej lexusa zatrzymany na lotnisku chwilę przed wylotem z kraju
Został aresztowany za kradzież auta rodziny premiera. Ma usłyszeć kolejne zarzuty
Trójmiasto
Radosław Sikorski
Spięcie między Sikorskim i Przydaczem. Rzecznik MSZ: niezrozumiałe
shutterstock_1901005918
Rewolucja na dniach. To trzeba wiedzieć o KSeF
BIZNES
imageTitle
Niedalekie loty Polaków. Kwalifikacje dla lidera Pucharu Świata
EUROSPORT
Nuuk, stolica Grenlandii
Grenlandia wyznacza "czerwoną linię"
Świat
19 min
pc
"Chcecie mieć święty spokój? Dajcie mu Nobla, nawet dwa". Jaki jest sposób na Trumpa?
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Emmanuel Macron
Francuzi wylądowali na tankowcu. "Nie będziemy tolerować"
BIZNES
Mokry śnieg
Antycyklon słabnie. Prognoza pogody na weekend
METEO
imageTitle
Poznaliśmy skład reprezentacji Polski na igrzyska olimpijskie
EUROSPORT
Budynek został pokryty soplami
"Skraplająca się woda ciągle zamarza i jest jej coraz więcej"
Wrocław
Emma Stone w filmie "Bugonia" (reż. Yorgos Lanthimos)
"Znów to zrobiła". Emma Stone idzie na rekord
Kultura i styl
Sąd skazał Klaudię G., oskarżoną o zagłodzenie swojej trzyletniej córki Emilki na dziewięć lat więzienia
Trzyletnia Emilka "stała się balastem", umierała w cierpieniu. Matka skazana
WARSZAWA
Nvidia - prezes Jensen Huang
Prezes giganta o technologicznej rewolucji. "Tam zrealizują się największe korzyści"
BIZNES
Seniorka (zdj. ilustracyjne)
Przyszła do ich mieszkania, mówiła "ciociu", "wujku". Zniknęła z pieniędzmi
WARSZAWA
shutterstock_2615471281
Polski przełom w walce z superbakterią. Naukowcy z Gdańska z patentem na nowy środek antybakteryjny
Zdrowie
"Areszt za gnojówkę"? Dobrze brzmi, ale było inaczej
FAŁSZ"Areszt za gnojówkę"? Dobrze brzmi, ale było inaczej
Gabriela Sieczkowska
shutterstock_2630620177
Nie mogą się bez nich obejść. A to szkodzi na sen i koncentrację
Zdrowie
Wypadek w Żorach (Śląskie)
Wypadek podczas prac ziemnych, nie żyją dwie osoby
Katowice
imageTitle
Komplet Polaków przebrnął przez kwalifikacje w Oberstdorfie
EUROSPORT
Wojna wpływa na ukraińskie psy
Tak wojna zmienia psy. Wyniki badań są uderzające
METEO
Oscary 2026
"Grzesznicy" z historycznym oscarowym wynikiem
Kultura i styl
Konferencja Polski 2050 w Sejmie
Planowali "przewrót" w Polsce 2050. Ujawniamy dyskusję o powtórce wyborów przed pierwszą turą
Arleta Zalewska, Patryk Michalski
38 min
Komisja Nadzwyczajna do spraw ochrony zwierząt 20.01.2026
Wspólny cel ponad różnicami
WITajcie w mojej bańce

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica