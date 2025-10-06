Zabójstwo przed sklepem monopolowym. Kolejne osoby z zarzutami

Zabójstwo przed sklepem monopolowym. Kolejne osoby zatrzymane Źródło: TVN24

O czterech kolejnych osobach zatrzymanych w sprawie zabójstwa w Policach poinformowała nas w poniedziałek prokurator Julia Szozda, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

- W ostatnich dniach, pod koniec września, cztery kolejne osoby usłyszały zarzut poplecznictwa. Poplecznictwo polega na udzielaniu pomocy sprawcy przestępstwa w tym celu, aby ta osoba uniknęła odpowiedzialności karnej. W tej sytuacji poplecznictwo polegało na udzieleniu pomocy w ukryciu się podejrzanym o zabójstwo - powiedziała.

Chodzi o sprawę z trzeciego sierpnia tego roku. Około godziny 4 nad ranem, pod całodobowym sklepem monopolowym w Policach, Mateusz G. i Dawid Sz. uczestniczyli w bójce, w wyniku której zginął 29-letni mężczyzna. Jeden z napastników użył noża. Poszkodowany zmarł w szpitalu.

Zarzuty poplecznictwa usłyszały też inne osoby

Poszukiwania podejrzanych trwały nieco ponad dobę. Ich wizerunki i nazwiska zostały opublikowane na stronach KWP w Szczecinie i KPP w Policach.

W końcu udało się zatrzymać 23-letniego Mateusza G., któremu postawiono zarzut zabójstwa oraz jego rówieśnika Dawida Sz., który jest podejrzany o udział w bójce.

Sąd zastosował wobec mężczyzn trzymiesięczny areszt - obecnie przebywają w areszcie śledczym w Szczecinie.

Jeszcze w sierpniu zatrzymano trzech mieszkańców Polic w wieku 18, 21 i 45 lat, którzy są podejrzani o utrudnianie prowadzonego postępowania, czyli tzw. poplecznictwo. Pod koniec września zatrzymano cztery koleje osoby.

Za poplecznictwo grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

