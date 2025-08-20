Dwóch pracowników spadło z rusztowania, jeden z nich zmarł

Teren Zakładów Chemicznych w Policach (nagranie z 2017 roku) Źródło: tvn24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" doszło w środę rano do wypadku. Około godziny 9.45 dwóch pracowników firmy zewnętrznej realizującej prace na zlecenie spółki spadło z rusztowania. Te doniesienia potwierdza rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

- Jeden z nich (pracowników - przyp. red.) został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Szczecinie. Drugi, pomimo podjętej natychmiastowo akcji reanimacyjnej, poniósł śmierć w wyniku doznanych obrażeń - poinformował Grzegorz Kulik, rzecznik prasowy Grupy Azoty S.A.

Na miejscu zdarzenia pojawił się prokurator oraz przedstawiciele inspekcji pracy.

Do tej tragedii doszło podczas prac przygotowawczych do planowanego remontu na terenie wydziału energetyki. - Grupa Azoty Police współpracuje z odpowiednimi służbami w zakresie wyjaśniania przyczyn i okoliczności tego tragicznego wypadku - dodał Kulik.