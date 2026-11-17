Szczecin Wpisali go do rady nadzorczej, o niczym nie wiedział. Spółka wyjaśnia Rafał Molenda |

Szczeciński radny Piotr Kęsik wydał oświadczenie w sprawie Źródło wideo: Piotr Kęsik Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Piotr Kęsik wcześniej zasiadał w radzie nadzorczej spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Szczecin. Jak opowiada, z czasem nie odpowiadał mu kierunek zmian zachodzących w spółce. 24 lutego 2026 roku złożył rezygnację ze skutkiem od 1 marca. Kilka miesięcy później zainteresował się tym, co dzieje się w SIM Szczecin. Wtedy przypadkiem natrafił na informację dotyczącą innej spółki.

- Wszedłem na stronę, żeby sprawdzić, jak to tam wygląda, kto jest teraz w radzie nadzorczej i z dużym zaskoczeniem przeczytałem, że jestem w radzie nadzorczej w Policach od 26 lutego 2026 roku - relacjonuje miejski radny.

Kęsik przekonuje, że nic nie wiedział o powołaniu do rady nadzorczej SIM Police i nie wyraził na nie zgody.

- Ja niczego nie podpisywałem, żadne pieniądze nie wpływały z tego tytułu na moje konto, nie uczestniczyłem w żadnym posiedzeniu - mówi w rozmowie z tvn24.pl.

Szczeciński radny wydał też oświadczenie w tej sprawie.

W związku z ujawnieniem moich danych w Krajowym Rejestrze Sądowym jako członka Rady Nadzorczej spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Police sp. z o.o. (SIM Police) stanowczo oświadczam, że nigdy nie wyraziłem zgody na powołanie mnie do tego organu. (...) Oczekuję rzetelnego wyjaśnienia okoliczności dokonania wpisu oraz doprowadzenia treści Krajowego Rejestru Sądowego do zgodności z rzeczywistym stanem prawnym. Piotr Kęsik Fragment oświadczenie radnego

"Posłużono się wzorcem umowy"

Spółka SIM Police została utworzona przez SIM Szczecin jako spółka celowa, czyli podmiot powołany z myślą o realizacji konkretnego projektu inwestycyjnego w przyszłości.

Jak się dowiedzieliśmy, zarząd zlecił założenie i rejestrację SIM Police zewnętrznemu radcy prawnemu. To on przygotowywał dokumenty i zajmował się formalnościami przed sądem rejestrowym. Według władz spółki, właśnie na tym etapie doszło do błędu i wpisania niewłaściwego składu osobowego Rady Nadzorczej SIM Police.

Jak wyjaśnia Anna Marciniak-Kujawa, prezes zarządu SIM Szczecin, kontrola wykazała, że posłużono się wzorcem umowy szczecińskiej spółki i najprawdopodobniej to stanowiło przyczynę błędu.

Zarząd SIM Szczecin przekonuje, że nie polecił pełnomocnikowi powołania do rady nowej spółki Piotra Kęsika.

- Skala prowadzonych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz dynamika prac związanych z ich przygotowaniem wiążą się z koniecznością równoległego procedowania obszernej dokumentacji. Natężenie tych czynności mogło przyczynić się do niedopatrzeń przy weryfikacji dokumentacji przygotowanej w ramach zleconej obsługi prawnej, wskutek czego określone uchybienia nie zostały dostrzeżone na właściwym etapie - informuje prezes zarządu SIM Szczecin.

Zarząd SIM Szczecin powierzył przygotowanie i przeprowadzenie czynności związanych z założeniem oraz rejestracją SIM Police zewnętrznemu profesjonalnemu pełnomocnikowi w osobie radcy prawnego, do którego obowiązków, w granicach udzielonego zlecenia, należała obsługa prawna procesu założycielskiego i postępowania przed sądem rejestrowym. Spółka wskazuje, że błąd dotyczący wskazania składu osobowego Rady Nadzorczej SIM Police powstał po stronie pełnomocnika prowadzącego ten proces. (...) Zarząd SIM Szczecin zlecił przeprowadzenie audytu dokumentacji korporacyjnej, poddając ją dalszej weryfikacji w celu wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości. Anna Marciniak-Kujawa Prezes Zarządu Fragment oświadczenia zarządu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Szczecin

Radny zawiadomił prokuraturę

Piotr Kęsik zwrócił się już do sądu z wnioskiem o wykreślenie jego nazwiska z Krajowego Rejestru Sądowego. Zawiadomił także prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z wpisaniem jego danych do KRS bez jego wiedzy i zgody.