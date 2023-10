Blacha spadła na grupę przedszkolaków. Dwoje dzieci trafiło do szpitala

Blacha spadła z dachu i uderzyła w dzieci, które wychodziły na dwór w Gminnym Przedszkolu w Polanowie (woj. zachodniopomorskie). Dwoje dzieci trafiło do szpitala. Ranna została także przedszkolanka, która próbowała odepchnąć blachę, by uratować podopiecznych.

Do zdarzenia doszło we wtorek na terenie Gminnego Przedszkola w Polanowie. Asp. Izabela Sreberska z zespołu prasowego koszalińskiej policji przekazała PAP, że najmłodsza grupa 17 dzieci w wieku od 2,5 do 3 lat wychodziła pod opieką przedszkolanek na spacer. Część dzieci była jeszcze w budynku, a część już wyszła na zewnątrz.