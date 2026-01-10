Logo strona główna
Szczecin

Czołowe zderzenie na drodze. Kobieta w ciąży trafiła do szpitala

Śnieg, zima, ślisko, oblodzenie, opady marznące, Podkarpacie
Polanów (woj. zachodniopomorskie)
Źródło: Google Earth
20-latek jechał za szybko, zjechał na przeciwległy pas i uderzył czołowo w jadący przed nim samochód - wstępnie ustalili policjanci. Drugim autem jechała 28-latka w ciąży. Kobieta trafiła do szpitala.

Do zdarzenia doszło w sobotę w godzinach przedpołudniowych w Polanowie (województwo zachodniopomorskie). Jak przekazała nam asp. Izabela Sreberska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, według wstępnych ustaleń policji 20-letni kierowca audi nie dostosował prędkości do warunków, stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas, uderzając czołowo w volkswagena.

Kobieta w ciąży w szpitalu

Pojazdem, w który uderzył 20-latek, kierowała 28-latka, będąca w pierwszym trymestrze ciąży.

Asp. Izabela Sreberska przekazała, że kobieta doznała urazu nogi i - ze względu na swój stan - została zabrana do szpitala w Koszalinie na badania.

Kierujący pojazdami byli trzeźwi. Policja prowadzi czynności wyjaśniające. 

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: MAK/tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

PolicjaZachodniopomorskie
