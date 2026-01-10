Czołowe zderzenie na drodze. Kobieta w ciąży trafiła do szpitala

Do zdarzenia doszło w sobotę w godzinach przedpołudniowych w Polanowie (województwo zachodniopomorskie). Jak przekazała nam asp. Izabela Sreberska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, według wstępnych ustaleń policji 20-letni kierowca audi nie dostosował prędkości do warunków, stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas, uderzając czołowo w volkswagena.
Kobieta w ciąży w szpitalu
Pojazdem, w który uderzył 20-latek, kierowała 28-latka, będąca w pierwszym trymestrze ciąży.
Asp. Izabela Sreberska przekazała, że kobieta doznała urazu nogi i - ze względu na swój stan - została zabrana do szpitala w Koszalinie na badania.
Kierujący pojazdami byli trzeźwi. Policja prowadzi czynności wyjaśniające.
Autorka/Autor: MAK/tok
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz