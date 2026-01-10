Czołowe zderzenie na drodze. Kobieta w ciąży trafiła do szpitala

Polanów (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w sobotę w godzinach przedpołudniowych w Polanowie (województwo zachodniopomorskie). Jak przekazała nam asp. Izabela Sreberska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, według wstępnych ustaleń policji 20-letni kierowca audi nie dostosował prędkości do warunków, stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas, uderzając czołowo w volkswagena.

Kobieta w ciąży w szpitalu

Pojazdem, w który uderzył 20-latek, kierowała 28-latka, będąca w pierwszym trymestrze ciąży.

Asp. Izabela Sreberska przekazała, że kobieta doznała urazu nogi i - ze względu na swój stan - została zabrana do szpitala w Koszalinie na badania.

Kierujący pojazdami byli trzeźwi. Policja prowadzi czynności wyjaśniające.

