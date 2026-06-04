Szczecin Seria zdarzeń na trasie i prawie pięć godzin opóźnienia "Podhalanina" Oprac. Natalia Grzybowska |

Poważne utrudnienia na trasie Podhalanina. Pociąg ma prawie 5 godzin opóźnienia Źródło wideo: Kontakt24/internautka Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Internautka

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Na Kontakt24 napisała pasażerka podróżująca pociągiem Podhalanin, relacji Zakopane - Świnoujście. Jak zrelacjonowała, skład miał ogromne opóźnienie i kilkukrotnie zatrzymywał się na trasie.

Według pasażerki pociąg miał odjechać z Pabianic o godzinie 2, jednak wyruszył dopiero około godziny 4. Jak przekazała, skład przez około dwie godziny stał pod Swarzędzem, a następnie przez blisko godzinę w Poznaniu.

Opóźnienia pociągu Podhalanin, postoje w Wielkopolsce Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Internautka

- Nikt do nas nie przychodzi, nie informuje, co się dzieje. Aktualnie pociąg ma 250 minut opóźnienia - przekazała nam pasażerka. Jak dodała, pociąg zatrzymał się również na kilka minut w Złotnikach pod Poznaniem, po czym ruszył w dalszą drogę. Podróżni mają być zmęczeni wielogodzinnym oczekiwaniem i niepewnością co do dalszego przebiegu podróży. W ramach rekompensaty pasażerowie otrzymali poczęstunek od przewoźnika.

Opóźnienia pociągu Podhalanin, postoje w Wielkopolsce Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Internautka

Seria zdarzeń na sieci kolejowej

Według Portalu Pasażera Podhalanin już z Zakopanego wyjechał z 18-minutowym opóźnieniem (o 20.12). Planowo miał być w Świnoujściu o godzinie 9.19. Obecne opóźnienie wynosi 282 minuty. Poszukując przyczyny utrudnień skontaktowaliśmy się z PKP PLK.

- Na sieci, nie tylko na trasie pociągu "Podhalanin", miało miejsce kilka zdarzeń. Na węźle krakowskim doszło do potrącenia człowieka ze skutkiem śmiertelnym na trasie Kraków-Słomniki. Przez to ruch był wstrzymany, a pociągi jeździły drogą okrężną przez Trzebinię. Zwiększony ruch na tej trasie spowodował, że już w Krakowie pociąg miał sto minut opóźnienia. Były to też opóźnienia wtórne, gdyż opóźniony pociąg musiał być wpasowany w ruch rozkładowych pociągów. W Łódzkiem na trasie Łódź-Kutno miała miejsce awaria lokomotywy. W Swarzędzu PKP Intercity podmieniło lokomotywę na nową, przez co pociąg miał kolejne opóźnienia - przekazał Rafał Wilgusiak z Zespołu Prasowego PKP PLK S.A.

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