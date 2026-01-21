Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

158 ciężarówek, 161 pasażerów. Pierwszy komercyjny rejs promu Jantar Unity

Pierwszy komercyjny rejs promu Jantar Unity
Prom Jantar Unity wypłynął w pierwszy rejs
Źródło: TVN24
Prom Jantar Unity we wtorek wieczorem odbił od nabrzeża terminalu w Świnoujściu. W swoim debiutanckim rejsie komercyjnym do Trelleborga transportował 158 pojazdów ciężarowych, w tym 12 naczep. Kolację zaserwowano 147 kierowcom tirów i 14 pasażerom, który wjechali na pokład autami osobowymi.

158 pojazdów ciężarowych, dziewięć aut osobowych oraz 161 pasażerów na pokładzie promu Jantar Unity wypłynęło we wtorek wieczorem ze Świnoujścia do szwedzkiego Trelleborga. Był to pierwszy komercyjny rejs nowego polskiego promu, największego na liniach Polska - Skandynawia. - Warunki są bardzo dobre, pogoda dobra, wiatry słabe. Będziemy płynąć około siedem godzin - powiedział chwilę przed wypłynięciem kpt. ż.w. Wojciech Żukowski.

Pierwszy komercyjny rejs promu Jantar Unity
Pierwszy komercyjny rejs promu Jantar Unity
Źródło: Marcin Bielecki/PAP

"Wyjątkowy wieczór"

M/F Jantar Unity to nowa jednostka Unity Line, operatora promowego Unity Line, który powstał ponad 30 lat temu dzięki współpracy Polskiej Żeglugi Morskiej i Euroafrica. Kpt. Żukowski we wtorek wieczorem serwował pierwszym pasażerom porcje 30-kilogramowego tortu o smaku marakui, ozdobionego zdjęciem promu. Prezes Unity Line Polska Paweł Pluto-Prądzyński powiedział na pokładzie, że od miesiąca załoga testowała tę jednostkę podczas rejsów próbnych do Ystad i Trelleborga. Sprawdzano działanie wszystkich systemów, nawigacji, siłowni okrętowej, wykonywano manewry w portach.

Pierwszy komercyjny rejs promu Jantar Unity
Pierwszy komercyjny rejs promu Jantar Unity
Źródło: Marcin Bielecki/PAP

- Dziś wyjątkowy wieczór. To jest pierwszy rejs komercyjny, ale wcześniej rejsy już się odbywały, więc jesteśmy spokojni, że sobie poradzi - powiedział Pluto-Prądzyński. Prezes wyjaśnił, że 52-osobowa załoga "Jantara" nie musiała specjalnie przygotowywać się do rejsu, bo są to marynarze z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem. - Są dumni, że mamy tę jednostkę. Było to widać podczas ceremonii chrztu - podkreślił Pluto-Prądzyński.

Był chrzest i zwiedzanie, teraz regularne rejsy

Chrzest Jantar Unity odbył się w sobotę w Szczecinie, przy nabrzeżu blisko Wałów Chrobrego. W niedzielę zorganizowano dzień otwarty. Przez sześć godzin prom zwiedziło ponad pięć tysięcy osób. - Spodziewaliśmy się dużego zainteresowania. AI nam podpowiedziało, że powinny być trzy tysiące. Było więcej - skomentował we wtorek prezes. Jantar Unity jest największym i najnowocześniejszym promem, który będzie operował między Polską a Skandynawią. Ponad cztery kilometry linii ładunkowej pozwala zmieścić na nim nawet 250 ciężarówek. W kabinach są miejsca dla 400 pasażerów. Prom będzie transportował przede wszystkim ładunki cargo, ale można się w nim wybrać również w rejs turystyczny. Oferuje m.in. osiem kabin deluxe.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jednym słowem "wow". Na pokładzie największego promu w polskiej flocie

Jednym słowem "wow". Na pokładzie największego promu w polskiej flocie

Polska
Kolos w Szczecinie. Kolejka do wejścia na pokład

Kolos w Szczecinie. Kolejka do wejścia na pokład

Prom ma wyporność 26 127 ton. Maksymalna masa ładunku to 9437 ton. Załadunek (2,5 -3 h) może odbywać się przez cztery rampy, po dwie na dziobie i rufie. Cichy napęd i zredukowanie wibracji zapewnią komfort pasażerom. "Jantar" osiąga prędkość 19 węzłów. Jak wyjaśniali oficerowie - mechanicy, prędkość eksploatacyjna to 14 węzłów. Wtedy spalanie jest małe, a czas rejsu (ok. 6,5 godziny) dostosowany do czasu odpoczynku kierowców. Prom będzie kursował codziennie do Trelleborga (w przyszłości także do Ystad). Obsługuje tę linię na tzw. wahadle z m/f Epsilon, nieco mniejszą jednostką Unity Line.

Prom Jantar Unity ochrzczony. "Polska potęga na Bałtyku"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prom Jantar Unity ochrzczony. "Polska potęga na Bałtyku"

"Jantar" już pływa, "Bursztyn" ma być gotowy do końca roku

Prom zbudowała Gdańska Stocznia Remontowa, należąca do Remontowa Holding SA. Projekt przygotowała Remontowa Marine Design and Consulting[. Umowę na budowę trzech promów RO-PAX (ładunki toczne Roll-on/Roll-off i przestrzeń pasażerska) podpisano w 2021 roku. Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka zapowiedział w sobotę, że do końca 2026 roku ma być gotowy bliźniaczy prom o nazwie "Bursztyn". Trwają przygotowania do budowy trzeciej jednostki z serii, która powinna powstać do 2028 roku. Budowa i wyposażenie m/f Jantar Unity kosztowało ponad 250 mln euro. Jest to pierwszy z trzech nowoczesnych promów (z napędem hybrydowym LNG plus baterie) budowanych w ramach rządowego programu odbudowy polskiej floty. Ma to pozwolić polskim armatorom odzyskać dużą cześć rynku przewozów na Bałtyku. Według rządowych planów spółka Unity Line (założona w latach 90. XX w. przez Polską Żeglugę Morską i Euroafricę) oraz Polferries (Polska Żegluga Bałtycka w Kołobrzegu) mają zostać skonsolidowane pod szyldem jednego operatora "polsca".

Kłócą się o "pierwszy polski prom od 30 lat". Ilu ojców ma ten sukces?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kłócą się o "pierwszy polski prom od 30 lat". Ilu ojców ma ten sukces?

Michał Istel
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tam

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Bielecki/PAP

Udostępnij:
TAGI:
ŚwinoujścieSzwecjaMorze Bałtyckie
Czytaj także:
Emmanuel Macron w Davos
Dlaczego Macron przemawiał w ciemnych okularach? Wskazano powód
Świat
ropa paliwo shutterstock_1719908851_S
Spadki na rynkach w oczekiwaniu na Trumpa w Davos
BIZNES
W zeszłym roku WOŚP wsparł oddziały onkologiczne i hematologiczne
Bez tego sprzętu "byłoby o wiele trudniej"
WOŚP 2026
imageTitle
Kolejne trudne wyzwanie przed Linette
RELACJA
imageTitle
Klimovicova mocno przeżyła rywalizację ze Switoliną
EUROSPORT
Część składu Polregio wykoleiła się
"Naturalne wyłupanie szyny" wykoleiło pociąg, teraz wstawią go na tory
MAŁOPOLSKA
Stacja w Zbąszynku
Pociągi na trasie Poznań-Berlin już jeżdżą, ale opóźnienia jeszcze są
Lubuskie
Emmanuel Macron
Macron chce ćwiczeń NATO na Grenlandii
Świat
Wilk
Wilk konał na mrozie. Nie wiadomo było, kto ma mu pomóc
Szczecin
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Żurek skomentował sprawę małżonków z Giżycka. "Gdyby prezydent podpisał..."
Świat
Zaginiony Paweł Kościsz
Wyszedł w góry i zaginął. Apel GOPR
Kraków
Poranek z siarczystym mrozem w Cisowej na Pogórzu Przemyskim (18.01.2026)
Jedni szczękali zębami, drugich ogrzał między innymi efekt fenowy
METEO
pap_20220708_0FN
Zabójca byłego premiera usłyszał wyrok
Świat
21 0730 piasek cl-0003
Pełczyńska-Nałęcz o spotkaniu z Tuskiem: prosiłam trzy miesiące temu
ROZMOWA PIASECKIEGO
imageTitle
Majchrzak wie, co uniemożliwiło mu wygraną
EUROSPORT
imageTitle
Szczęsnemu ubył konkurent. "Mam mieszane uczucia"
EUROSPORT
flaga wenezuela trump shutterstock_2704623885
"Nie widzieliśmy jeszcze czegoś podobnego"
BIZNES
Niemieckie wojsko
Bundeswehra najliczniejsza od lat
Świat
imageTitle
Jak Lewandowski i Cristiano Ronaldo. Gwiazda Realu wyrównała rekord
EUROSPORT
Ponad milion odbiorców w Kijowie pozostaje bez prądu
Setki tysięcy ludzi opuściły stolicę Ukrainy
Świat
Giełda, NYSE, Wall Street, cła Trumpa
Najgorszy dzień od miesięcy. Czerwono na Wall Street
BIZNES
Premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen
Premier Grenlandii o "konsekwencjach dla reszty świata"
Świat
Szambiarki stoją w kolejce przez zlewnią w Ząbkach
Sznur szambiarek przed punktem zrzutu. "Rozlewa się" problem z nieczystościami
Dariusz Gałązka
Pociągi SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria na torach, opóźnione pociągi regionalne
WARSZAWA
Prezydent USA Donald Trump przed wylotem do Davos
Trump zapowiada "rozwiązanie" w ciągu "najbliższych kilku dni"
Świat
Kolektura Lotto
Bez szóstki w Lotto. Kumulacja rośnie
BIZNES
Zima, mróz, śnieg
Silny mróz. Gdzie trzeba uważać
METEO
Światowe Forum Ekonomiczne w Davos
Debata z udziałem Nawrockiego, przemówienie Trumpa. Środa w Davos
Świat
imageTitle
Kontuzja Polaka w Serie A. Kadrowicz Urbana wróci za miesiąc
EUROSPORT
Ksiądz Michał Olszewski, 2013 rok
Góral, mistrz taekwondo, uzdrowiciel, egzorcysta, biznesmen. I męczennik
Sebastian Klauziński, Maria Pankowska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica