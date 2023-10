Zderzenie minibusa z ciężarówką. Zginęły dwie osoby

czytaj dalej

Obudził nas alarm bombowy, musieliśmy pobiec do schronu. Mieliśmy bilety na lot do Warszawy, ale lot się nie odbył - relacjonuje pan Łukasz, jeden z Polaków przebywających w Izraelu gdy rozpoczął się sobotni atak Hamasu na to państwo. - Zbudziły nas w sobotę rano syreny. Ja myślałam w ogóle, że to jest jakiś samochód, alarm samochodu. I w końcu zrozumieliśmy co to jest. Musieliśmy budzić dzieci - mówiła wcześniej na antenie TVN24 dziennikarka przebywająca w Jerozolimie Karolina van Ede-Tzenvirt. Redakcja Kontakt24 zebrała relacje Polaków z Izraela. Skierowane do nich komunikaty wydały polska ambasada w Izraelu oraz MSZ.