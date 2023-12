Z powodu zadłużenia gmina zniknęła z mapy Polski. Sąd zmniejszył karę wójtowi i skarbniczce

Sąd Apelacyjny w Szczecinie zmniejszył wyrok wójtowi i skarbniczce Ostrowic (woj. zachodniopomorskie), którzy doprowadzili do bankructwa i upadku gminy. Otrzymali karę roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Ostrowice przestały istnieć w 2019 roku, jej obszar został włączony do gmin Drawsko Pomorskie i Złocieniec.

"Zadłużali gminę, aby mogła funkcjonować"

Jak dodała, zarzuty podniesione w apelacjach przez pełnomocników oskarżonych co do rażącej niewspółmierności kary były zasadne.

- Sąd, uznając, że oskarżeni dopuścili się przypisanych im przestępstw, uznał jednak, że kary orzeczone względem oskarżonych nie mogą być karami w takiej wysokości. Z treści uzasadnienia sądu pierwszej instancji wynika, że oskarżeni zadłużali gminę dla samego zadłużenia, co nie było tak oczywistym - robili to po to, by gmina funkcjonowała. Nie deprecjonuje to ich odpowiedzialności, ale nakazuje wymierzyć karę w dolnej granicy ustawowego zagrożenia - mówiła sędzia sprawozdawca.