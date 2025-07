Uwaga - nagranie jest drastyczne. 29-latek podszedł do leżącego zwierzęcia i rzucił nim Źródło: DIOZ

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło 26 lipca w godzinach popołudniowych we wsi Ognica. Na nagraniu, które krąży w mediach społecznościowych, można zobaczyć, jak mężczyzna wysiada z samochodu i podchodzi do leżącego psa. Podnosi zwierzę za kark i rzuca nim o pobliską drogę.

Pies próbuje się uwolnić. Po uderzeniu, podnosi się i ucieka. Całe zdarzenie nagrał pobliski monitoring.

Kadr z filmu udostępnionego w mediach społecznościowych Źródło: DIOZ

CZYTAJ TEŻ: Martwe szczeniaki w śmietniku, w mieszkaniu zaniedbane psy przywiązane do mebli

Sprawą zajmuje się policja

Policja przekazała w komunikacie, że "w związku z filmem, który jest licznie udostępniany na różnych portalach społecznościowych informujemy, że Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie przyjęła zawiadomienie w danej sprawie, a także zabezpieczyła materiał wideo". Zatrzymano mieszkańca powiatu gryfińskiego.

29-latek zatrzymany w sprawie ataku na psa Źródło: KPP Gryfino

Dolnośląski Inspektorat Ochrony Środowiska poinformował, że za pośrednictwem systemu doręczeń elektronicznych, informację o zdarzeniu zgłoszono już prokuraturze.

"Z informacji, które otrzymaliśmy wynika, że pies miał właściciela i na szczęście nie odniósł trwałych obrażeń fizycznych" - poinformował DIOZ.

Mężczyźnie może grozić do pięciu lat więzienia.