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Najwyższy posąg na na świecie ma powstać na Filipinach. Za projektem figury Chrystusa stoi firma ze Szczecina

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Najwyższy posąg na na świecie ma powstać na Filipinach. Za projektem figury Chrystusa stoi firma ze Szczecina
Najwyższy posąg na na świecie ma powstać na Filipinach. Za projektem figury Chrystusa stoi firma ze Szczecina
Źródło wideo: SLIPFORM.LTD
Źródło zdj. gł.: SLIPFORM.LTD
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207 metrów wysokości ma mieć figura Jezusa Chrystusa, którą zaprojektowała firma ze Szczecina. Monument planowany na Filipinach ma być wyższy niż Statua Jedności w Indiach, obecnie najwyższy posąg na świecie.

Szczecińska firma SLIPFORM.LTD opracowała koncepcję 207-metrowej figury Jezusa Chrystusa, która ma powstać na Filipinach. Monument zaprojektowano z myślą o wykorzystaniu technologii szalunków ślizgowych rozwijanej przez przedsiębiorstwo we współpracy z naukowcami ze Szczecina.

- Podczas ostatniej wizyty prezydenta RP Karola Nawrockiego na Filipinach przekazaliśmy inwestorowi projekt koncepcyjny, nad którym prace trwały już od wielu miesięcy - w rozmowie z tvn24.pl wyjaśnił Daniel Kisała, prezes zarządu SLIPFORM.LTD.

Dokumentację analizują obecnie filipińscy inżynierowie i przedstawiciele administracji. Firma spodziewa się odpowiedzi najwcześniej na początku listopada. Po zaakceptowaniu koncepcji kolejnym etapem będzie przygotowanie szczegółowej dokumentacji technicznej. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na trzeci kwartał 2027 roku, a szacowany czas realizacji całej inwestycji to około 24 miesiące.

Monument ma powstać w prowincji Ilocos Sur. Wysokość 207 metrów odnosi się do samej figury, mierzonej od górnej krawędzi podstawy do czubka głowy. Cały obiekt będzie wyższy, ponieważ w postumencie przewidziano również część hotelowo-konferencyjną oraz świątynię.

Dla porównania, Chrystus Odkupiciel w Rio de Janeiro mierzy 38 metrów wraz z cokołem, a figura Chrystusa Króla w Świebodzinie ma 36 metrów wysokości. Wraz z kopcem osiąga 52,5 metra. Statua Jedności w Indiach ma 182 metry. Jeśli filipiński projekt zostanie zrealizowany zgodnie z założeniami, monument przewyższy ją pod względem wysokości samej figury.

Projekt rdzenia konstrukcyjnego posągu Chrystusa
Projekt rdzenia konstrukcyjnego posągu Chrystusa
Źródło zdjęcia: SLIPFORM.LTD

Autorami koncepcji są architekci Jerzy Szparadowski i Daniel Kisała. Wizualizacje przygotowali Jerzy Szparadowski i Ewa Gawron.

Autorski system sterowania szalunkami

Technologia szalunków ślizgowych umożliwia wznoszenie konstrukcji betonowych w sposób ciągły. W rozwiązaniu stosowanym przez SLIPFORM.LTD istotną rolę odgrywa system sterowania opracowany we współpracy z naukowcami Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

- Naszą innowacją jest opracowany wspólnie z naukowcami Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie system sterowania, obejmujący autorskie oprogramowanie oraz odpowiednio dobraną automatykę, która kontroluje pracę naszych szalunków ślizgowych - przekazał prezes zarządu SLIPFORM.LTD.

System pozwala zaprogramować tor ruchu szalunków przed rozpoczęciem prac, a w trakcie wznoszenia konstrukcji zmieniać jej przekrój, na przykład zwężać go lub poszerzać. Według danych firmy technologia pozwala osiągnąć dokładność do trzech milimetrów, a średnie tempo wznoszenia wynosi około pięciu metrów na dobę.

Rozwiązanie wykorzystywano już przy innych inwestycjach, między innymi przy konstrukcjach dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Urzędu Morskiego w Szczecinie. Elementy systemu przeznaczonego do budowy pomnika mają zostać przygotowane w Szczecinie, a następnie przewiezione na Filipiny. Na miejscu ma pracować zespół polskich inżynierów i operatorów technologii.

Współpraca wykracza poza budowę pomnika

Współpraca z filipińskimi partnerami rozpoczęła się od misji gospodarczej zorganizowanej przez Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Następnie firmę wspierała Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Przekazanie projektu podczas wizyty prezydenta RP było kolejnym etapem tych kontaktów.

- Możliwość uczestniczenia w pierwszej w historii oficjalnej wizycie prezydenta RP na Filipinach nadała naszym rozmowom biznesowym dodatkową rangę - powiedział Kisała.

SLIPFORM.LTD prowadzi na Filipinach również negocjacje dotyczące budowy lądowych turbin wiatrowych oraz wież kontroli ruchu lotniczego. W tych przedsięwzięciach także planowane jest zastosowanie szalunków ślizgowych. Jak wskazuje firma, zainteresowanie technologią wiąże się między innymi z wymagającymi warunkami meteorologicznymi i sejsmicznymi oraz trudnościami komunikacyjnymi i logistycznymi.

Źródło: Google Maps
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
SzczecinArchitektura i design
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