Szczecin Najwyższy posąg na na świecie ma powstać na Filipinach. Za projektem figury Chrystusa stoi firma ze Szczecina Oprac. Natalia Grzybowska |

Najwyższy posąg na na świecie ma powstać na Filipinach. Za projektem figury Chrystusa stoi firma ze Szczecina Źródło wideo: SLIPFORM.LTD Źródło zdj. gł.: SLIPFORM.LTD

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Szczecińska firma SLIPFORM.LTD opracowała koncepcję 207-metrowej figury Jezusa Chrystusa, która ma powstać na Filipinach. Monument zaprojektowano z myślą o wykorzystaniu technologii szalunków ślizgowych rozwijanej przez przedsiębiorstwo we współpracy z naukowcami ze Szczecina.

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- Podczas ostatniej wizyty prezydenta RP Karola Nawrockiego na Filipinach przekazaliśmy inwestorowi projekt koncepcyjny, nad którym prace trwały już od wielu miesięcy - w rozmowie z tvn24.pl wyjaśnił Daniel Kisała, prezes zarządu SLIPFORM.LTD.

Dokumentację analizują obecnie filipińscy inżynierowie i przedstawiciele administracji. Firma spodziewa się odpowiedzi najwcześniej na początku listopada. Po zaakceptowaniu koncepcji kolejnym etapem będzie przygotowanie szczegółowej dokumentacji technicznej. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na trzeci kwartał 2027 roku, a szacowany czas realizacji całej inwestycji to około 24 miesiące.

Monument ma powstać w prowincji Ilocos Sur. Wysokość 207 metrów odnosi się do samej figury, mierzonej od górnej krawędzi podstawy do czubka głowy. Cały obiekt będzie wyższy, ponieważ w postumencie przewidziano również część hotelowo-konferencyjną oraz świątynię.

Dla porównania, Chrystus Odkupiciel w Rio de Janeiro mierzy 38 metrów wraz z cokołem, a figura Chrystusa Króla w Świebodzinie ma 36 metrów wysokości. Wraz z kopcem osiąga 52,5 metra. Statua Jedności w Indiach ma 182 metry. Jeśli filipiński projekt zostanie zrealizowany zgodnie z założeniami, monument przewyższy ją pod względem wysokości samej figury.

Projekt rdzenia konstrukcyjnego posągu Chrystusa Źródło zdjęcia: SLIPFORM.LTD

Autorami koncepcji są architekci Jerzy Szparadowski i Daniel Kisała. Wizualizacje przygotowali Jerzy Szparadowski i Ewa Gawron.

Autorski system sterowania szalunkami

Technologia szalunków ślizgowych umożliwia wznoszenie konstrukcji betonowych w sposób ciągły. W rozwiązaniu stosowanym przez SLIPFORM.LTD istotną rolę odgrywa system sterowania opracowany we współpracy z naukowcami Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

- Naszą innowacją jest opracowany wspólnie z naukowcami Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie system sterowania, obejmujący autorskie oprogramowanie oraz odpowiednio dobraną automatykę, która kontroluje pracę naszych szalunków ślizgowych - przekazał prezes zarządu SLIPFORM.LTD.

System pozwala zaprogramować tor ruchu szalunków przed rozpoczęciem prac, a w trakcie wznoszenia konstrukcji zmieniać jej przekrój, na przykład zwężać go lub poszerzać. Według danych firmy technologia pozwala osiągnąć dokładność do trzech milimetrów, a średnie tempo wznoszenia wynosi około pięciu metrów na dobę.

Rozwiązanie wykorzystywano już przy innych inwestycjach, między innymi przy konstrukcjach dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Urzędu Morskiego w Szczecinie. Elementy systemu przeznaczonego do budowy pomnika mają zostać przygotowane w Szczecinie, a następnie przewiezione na Filipiny. Na miejscu ma pracować zespół polskich inżynierów i operatorów technologii.

Współpraca wykracza poza budowę pomnika

Współpraca z filipińskimi partnerami rozpoczęła się od misji gospodarczej zorganizowanej przez Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Następnie firmę wspierała Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Przekazanie projektu podczas wizyty prezydenta RP było kolejnym etapem tych kontaktów.

- Możliwość uczestniczenia w pierwszej w historii oficjalnej wizycie prezydenta RP na Filipinach nadała naszym rozmowom biznesowym dodatkową rangę - powiedział Kisała.

SLIPFORM.LTD prowadzi na Filipinach również negocjacje dotyczące budowy lądowych turbin wiatrowych oraz wież kontroli ruchu lotniczego. W tych przedsięwzięciach także planowane jest zastosowanie szalunków ślizgowych. Jak wskazuje firma, zainteresowanie technologią wiąże się między innymi z wymagającymi warunkami meteorologicznymi i sejsmicznymi oraz trudnościami komunikacyjnymi i logistycznymi.

Źródło: Google Maps