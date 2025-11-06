Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

Akt oskarżenia przeciwko Jackowi G. skierowała do sądu Prokuratura Rejonowa w Kołobrzegu. Chodzi o incydent, do którego doszło 17 lutego w kołobrzeskim mieszkaniu jednej z pokrzywdzonych, ponad 60-letniej kobiety. Oskarżony był ich znajomym. Tego dnia, przemocą, uderzając głową o podłogę, bijąc i kopiąc po brzuchu, doprowadził dwie kobiety do obcowania płciowego. Spowodował u nich liczne obrażenia ciała, jednak nie wymagały one hospitalizacji.

44-latek oskarżony jest także o stosowanie gróźb w celu wpłynięcia na świadków i zastraszanie obu pokrzywdzonych kobiet.

– Miał grozić im pozbawieniem życia, jeśli o wszystkim powiadomią organy ścigania – powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ewa Dziadczyk

Działał w warunkach recydywy

W śledztwie Jacek G. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Mężczyzna, którego ostatnim miejscem pobytu był Kołobrzeg, działał w warunkach recydywy, powrotu do przestępstwa, dlatego za gwałt grozi mu kara nie do 15 lat pozbawienia wolności, lecz do 22 lat i 6 miesięcy. Jacek G. przebywa w areszcie. Akt oskarżenia obejmuje także czyny, jakich mężczyzna dopuścił się 31 sierpnia 2024 r. Chodzi o naruszenie nietykalności cielesnej ratowników medycznych.