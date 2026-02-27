Najnowocześniejszy robot chirurgiczny świata trafił do Szczecina. Lekarze już zaczęli operować

Najnowocześniejszy robot chirurgiczny świata rozpoczął pracę w Szczecinie

Nowy robot chirurgiczny jest wyposażony w procesor 10 tysięcy razy szybszy niż ten poprzedniej generacji. Lekarze podkreślają, że największe wrażenie robi technologia Force Feedback. Pozwala ona chirurgowi czuć opór tkanek w trakcie zabiegu. Tego nie oferował dotąd żaden robot chirurgiczny. To oznacza większe bezpieczeństwo pacjentów i wyższą dokładność operacji.

Dwie konsole i dwóch chirurgów

Da Vinci 5 ma dwie konsole operatorskie, które umożliwiają pracę dwóch lekarzy jednocześnie. To ułatwia prowadzenie trudnych zabiegów, ale też przyspiesza szkolenie młodszych chirurgów. W Szczecinie Da Vinci 5 będzie używany przede wszystkim w operacjach urologicznych, zabiegach ginekologicznych i procedurach wymagających najwyższej precyzji.

W 2025 roku lekarze w USK wykonali 458 operacji z użyciem robota Da Vinci poprzedniej generacji. Większość operacji wykonywanych przy jego zastosowaniu refunduje Narodowy Fundusz Zdrowia. Zakup robota kosztował blisko 20 milionów złotych. Sprzęt został sfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

Opracował Rafał Molenda