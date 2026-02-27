Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

Najnowocześniejszy robot chirurgiczny świata trafił do Szczecina. Lekarze już zaczęli operować

Najnowocześniejszy robot medyczny na świecie pracuje w Szczecinie
Najnowocześniejszy robot chirurgiczny świata rozpoczął pracę w Szczecinie
Nowoczesny robot medyczny Da Vinci 5 trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Szczecinie. Pierwsze operacje ma już za sobą. Lekarze podkreślają, że to przełom w medycynie i ogromna szansa na szybkie wyleczenie dla pacjentów z Pomorza Zachodniego.

Nowy robot chirurgiczny jest wyposażony w procesor 10 tysięcy razy szybszy niż ten poprzedniej generacji. Lekarze podkreślają, że największe wrażenie robi technologia Force Feedback. Pozwala ona chirurgowi czuć opór tkanek w trakcie zabiegu. Tego nie oferował dotąd żaden robot chirurgiczny. To oznacza większe bezpieczeństwo pacjentów i wyższą dokładność operacji.

Dwie konsole i dwóch chirurgów

Da Vinci 5 ma dwie konsole operatorskie, które umożliwiają pracę dwóch lekarzy jednocześnie. To ułatwia prowadzenie trudnych zabiegów, ale też przyspiesza szkolenie młodszych chirurgów. W Szczecinie Da Vinci 5 będzie używany przede wszystkim w operacjach urologicznych, zabiegach ginekologicznych i procedurach wymagających najwyższej precyzji.

W 2025 roku lekarze w USK wykonali 458 operacji z użyciem robota Da Vinci poprzedniej generacji. Większość operacji wykonywanych przy jego zastosowaniu refunduje Narodowy Fundusz Zdrowia. Zakup robota kosztował blisko 20 milionów złotych. Sprzęt został sfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

Opracował Rafał Molenda

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: USK2 PUM w Szczecinie

Udostępnij:
Tagi:
SzczecinMedycynaTechnologiaLekarze
Czytaj także:
Wizualizacja lodowiska na Bemowie
Wybudują całoroczne lodowisko. Dorzuciło się ministerstwo
Piotr Bakalarski
Nieznana substancja rozpylona w markecie. Zatrzymano podejrzewanego
Ewakuacja sklepu. Ktoś rozpylił nieznaną substancję
Trójmiasto
cisnienie nadcisnienie lekarz gabinet shutterstock_2693506261
Niedostrzegane, źle leczone, a groźne. "Bardzo wiele osób może o nim nie wiedzieć"
Zdrowie
shutterstock_300641384
Finansowy paraliż in vitro. "Nie chcemy stawiać pacjentów jako zakładników tych rozgrywek"
Zdrowie
Unikatowa armatka z bursztynu i złota wróciła do Gdańska
Unikatowa armatka z bursztynu i złota wróciła do Gdańska
Trójmiasto
Słonecznie, wiosenna aura
Przed nami prawdziwa eksplozja ciepła. Jak długo potrwa?
METEO
Przedmioty zabezpieczone przez policję
Groził jej nożem, zamknęła go w sklepie. Uciekł przez okno
WARSZAWA
Za pieniądze ze zbiórki udało się kupić po preferencyjnych cenach 77 agregatów
Zebrali pieniądze dla Ukrainy, kupili agregaty i ciepłe koce
Poznań
Trzy osoby podejrzane są o kradzieże metodą na pracownika wodociągów
Wchodzili do mieszkań pod pretekstem kontroli jakości wody
WARSZAWA
imageTitle
Bolesne zderzenie z mamutem. Trzech Polaków odpadło w kwalifikacjach
EUROSPORT
Donald Trump
Demokraci przejmą Kongres w listopadzie? Nowy sondaż
Świat
shutterstock_2660243863
Zapłacą, ale tylko 30 procent. Szpitale: nie starczy na pokrycie kosztów
Piotr Wójcik
Akcja ratowania żubrzycy 
Żubrzyca utknęła na zamarzniętym jeziorze. Pomogli jej strażacy
Szczecin
Zaporoska Elektrownia Jądrowa (zdjęcie z kwietnia 2023 r.)
Zawieszenie broni przy elektrowni atomowej
Świat
KRS
"Plan B" na KRS. Sejm zdecydował 
Polska
Seul, Korea Południowa
Porozumienie w sprawie AI podpisane. Hyundai zainwestuje miliardy
BIZNES
Tornado przeszło przez Pinson
Kilkadziesiąt uszkodzonych domów i ogromny huk
METEO
Dziewczynka w tymczasowym schronieniu przy plaży w Strefie Gazy
Lekarze bez Granic zostają mimo zakazu. "Ograniczenia mają śmiertelne konsekwencje"
Świat
imageTitle
Łatwo nie będzie. Raków i Lech poznały rywali w Lidze Konferencji
EUROSPORT
Doprowadzenie prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka do Prokuratury Krajowej w Katowicach
Bez aresztu dla prezydenta Częstochowy. Znamy uzasadnienie
Katowice
imageTitle
Jeden gol, rekordów kilka. 39-letni Francuz dołączył do Lewandowskiego
EUROSPORT
Sejm zdecydował o SAFE
Sejm zdecydował w sprawie SAFE. Na sali nie było Kaczyńskiego
BIZNES
Policja zatrzymała 34-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Podwójne zabójstwo w Sadach. 29-latek usłyszał zarzuty
Opole
CZLOWIEK LUKASZENKI W WARSZAWIE SUPERWIZJER
"Nic się nie zmieniło". "Portfel Łukaszenki" wciąż może wjeżdżać do Polski
Robert Zieliński
To miejsce często odwiedzane przez spacerowiczów
Świąteczne piosenki słyszeli w lutym. Mieli już dość
Białystok
Herb Gdańska
Piątkowy quiz. Rozpoznasz miasto po herbie?
Quizy
Jack Dorsey
Drastyczne cięcia w Block. Współzałożyciel Twittera redukuje tysiące etatów
BIZNES
shutterstock_2699328505
Czterolatek czekał samotnie na operację. Jego lekarka została jego mamą
Świat
Kleszcz łąkowy (Dermacentor reticulatus) - zdj. ilustracyjne
Kleszcz działa jak pendrive. "Zapisuje" historię otoczenia
METEO
Jeffrey Epstein
Epstein wwoził kobiety przez bazy Królewskich Sił Powietrznych? Sprawdzają archiwa
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica