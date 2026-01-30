Wyciek kwasu siarkowego z cysterny. Na miejscu 12 zastępów straży

Do wycieku doszło w piątek, 30 stycznia po godzinie 9 na ul. Dworcowej w Mieszkowicach w powiecie gryfińskim.
"Doszło do wycieku kwasu siarkowego z cysterny kolejowej. Skład z cysterną znajduje się na bocznicy, a wyciek jest nieznaczny, kropelkowy" - informuje asp. Dariusz Schacht, rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Jak dodaje Schacht, w chwili obecnej na miejscu pracuje 12 zastępów straży pożarnej, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego z JRG 2 w Szczecinie, która podejmie próbę uszczelnienia tego niedużego wycieku.
Jak przekazała straż pożarna po godzinie 13, wyciek w cysternie został uszczelniony, trwa neutralizacja kwasu. Akcja dobiega końca.
Sprawę skomentowały również władze gminy Mieszkowice.
"Obecnie nie występuje zagrożenie dla zdrowia ani życia mieszkańców. Służby ratunkowe oraz właściwe instytucje na bieżąco monitorują zdarzenie i prowadzą działania zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa. Prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju oraz stosowanie się do ewentualnych komunikatów służb" - informuje Gmina Mieszkowice.
Autorka/Autor: SK/PKoz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP Gryfino