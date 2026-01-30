Wyciek kwasu siarkowego z cysterny. Na miejscu 12 zastępów straży

Mieszkowice: Kropelkowy wyciek kwasu siarkowego z cysterny Źródło: Wojtek Kiedos

Do wycieku doszło w piątek, 30 stycznia po godzinie 9 na ul. Dworcowej w Mieszkowicach w powiecie gryfińskim.

"Doszło do wycieku kwasu siarkowego z cysterny kolejowej. Skład z cysterną znajduje się na bocznicy, a wyciek jest nieznaczny, kropelkowy" - informuje asp. Dariusz Schacht, rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Akcja chemiczna w powiecie gryfińskim Źródło: Gmina Mieszkowice

Jak dodaje Schacht, w chwili obecnej na miejscu pracuje 12 zastępów straży pożarnej, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego z JRG 2 w Szczecinie, która podejmie próbę uszczelnienia tego niedużego wycieku.

Jak przekazała straż pożarna po godzinie 13, wyciek w cysternie został uszczelniony, trwa neutralizacja kwasu. Akcja dobiega końca.

Wyciek kwasu siarkowego z cysterny Źródło: KP PSP Gryfino

Sprawę skomentowały również władze gminy Mieszkowice.

"Obecnie nie występuje zagrożenie dla zdrowia ani życia mieszkańców. Służby ratunkowe oraz właściwe instytucje na bieżąco monitorują zdarzenie i prowadzą działania zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa. Prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju oraz stosowanie się do ewentualnych komunikatów służb" - informuje Gmina Mieszkowice.

Alarm chemiczny w Mieszkowicach Źródło: KP PSP Gryfino