Zginęły trzy osoby, w tym dziecko. Kierowca usłyszał zarzuty, grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności

W Międzyzdrojach w sobotę, 23 grudnia, 35-letni kierowca wjechał w pieszych i zabił trzy osoby - dwie dorosłe i siedmioletnie dziecko. Ranna została również 12-letnia dziewczynka. Kierujący autem uciekł z miejsca wypadku, ale szybko został zatrzymany przez policję. W poniedziałek doprowadzono go do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym Jak przekazali śledczy, był pod wpływem środków odurzających, dokładniej ecstasy. Grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.