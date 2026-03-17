Do tragedii doszło tuż przed świątami Bożego Narodzenia w 2023 roku. 23 grudnia po godz. 18 na ul. Dąbrówki w Międzyzdrojach w spacerującą rodzinę z bardzo dużą prędkością wjechał Patryk F.
Kobieta, mężczyzna i siedmiolatek zginęli na miejscu, 12-latka trafiła do szpitala.
Kierowca po wypadku porzucił auto i pieszo zbiegł z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany po dwóch godzinach. Badanie na zawartość alkoholu w organizmie dało wynik negatywny. Pobrano mu krew, by ustalić, czy był pod wpływem środków odurzających. Specjalistyczne badania wykazały, że był pod wpływem dopalaczy i MDMA (ecstasy).
Dwa dni po zdarzeniu został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym pod wpływem środków odurzających.
Odpowie za zabójstwo
Akt oskarżenia w tej sprawie trafił właśnie do sądu.
Jak podaje prokurator Julia Szozda, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, podejrzany 38-letni Patryk F. oskarżony został przez prokuraturę o zabójstwo trzech osób, spowodowanie obrażeń ciała na okres poniżej siedmiu dni, a także uszkodzenie mienia, jazdę samochodem pod wpływem środka odurzającego oraz posiadanie narkotyków różnych rodzajów.
Mężczyźnie grozi dożywocie.
