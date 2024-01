Przyrodnicy interweniują, urzędnicy mówią o oczekiwaniach rowerzystów. Spór o ścieżkę w parku narodowym

Jedna z organizacji ekologicznych próbuje zablokować budowę drogi rowerowej wzdłuż Morza Bałtyckiego, przebiegającego przez Woliński Park Narodowy w Międzyzdrojach (woj. zachodniopomorskie). Ich zdaniem nie zostały przygotowane alternatywne projekty, które nie zagrażają przyrodzie. Urzędnicy zaprzeczają tym doniesieniom i mówią o oczekiwaniach rowerzystów. Konflikt trwa już kilka lat.

Przyrodnicy interweniują

Urzędnicy o oczekiwaniach rowerzystów

- Od 2015 roku trwają dyskusje na temat przebiegu tego spornego odcinka ścieżki rowerowej. To, co podnosi stowarzyszenie, że nie było rozmów o alternatywach to nieprawda. Były pomysły, żeby ścieżka prowadziła wewnątrz parku narodowego. Były nawet zmienione decyzje, ale dyrekcja parku, mając na uwadze jak najmniejszą ingerencję w środowisko powrócili do pierwotnej koncepcji - zaznacza Radziwonowicz.