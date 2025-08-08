Do zdarzenia doszło 1 sierpnia w Maszewie. Policjant zauważył mężczyznę, "znanego mu z czynności służbowych". Gdy podszedł do 26-latka, ten uderzył go w twarz, doszło do szarpaniny. Funkcjonariusz trafił do szpitala, a napastnik uciekł.
Ukrywał się po rozboju, usłyszał zarzuty
Starsza posterunkowa Martyna Kowalska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie, przekazała, że mężczyzna został zatrzymany kolejnego dnia. - Ukrywał się przed organami ścigania w związku z podejrzeniem dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu, w wyniku którego pokrzywdzony doznał obrażeń skutkujących naruszeniem czynności narządu ciała powyżej siedmiu dni - powiedziała.
W Prokuraturze Rejonowej w Goleniowie mężczyzna usłyszał zarzuty nie tylko za wcześniejsze czyny, ale też za naruszenie nietykalności cielesnej policjanta.
26-latkowi grozi mu do 20 lat więzienia.
