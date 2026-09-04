Szczecin Marszałek wygrał z Dariuszem Mateckim. Zadeklarował, na co przeznaczy pieniądze Filip Czerwiński |

Matecki: nie mogę pić alkoholu ze względu na chorobę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Bielecki

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"Hejterów trzeba ścigać! Dla sprawiedliwości i dobra! Pan Matecki przegrał ze mną proces o zniesławienie" - napisał w piątek na Facebooku, Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego (KO).

"Wymierzoną przez sąd nawiązkę przeznaczam na cel charytatywny" - przekazał, uściślając, że 10 tysięcy złotych trafi do Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. "Walka ze złem hejtu to czynienie dobra!" - zadeklarował polityk.

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Prawomocny wyrok sądu

Proces był konsekwencją wypowiedzi Dariusza Mateckiego, który zarzucił marszałkowi, że zatrudnił pedofila i "udostępnił mu dostęp do dzieci". Chodziło o Krzysztofa F., skazanego w 2021 roku pełnomocnika marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw uzależnień.

Geblewicz z prywatnego aktu oskarżenia pozwał posła za zniesławienie. W czerwcu 2025 roku wygrał w pierwszej instancji. Sąd Okręgowy w Szczecinie rozpoznawał apelację 29 kwietnia 2026 i orzeczenie podtrzymał. Wyrok jest teraz prawomocny.

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