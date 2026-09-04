Marszałek wygrał z Dariuszem Mateckim. Zadeklarował, na co przeznaczy pieniądze
"Hejterów trzeba ścigać! Dla sprawiedliwości i dobra! Pan Matecki przegrał ze mną proces o zniesławienie" - napisał w piątek na Facebooku, Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego (KO).
"Wymierzoną przez sąd nawiązkę przeznaczam na cel charytatywny" - przekazał, uściślając, że 10 tysięcy złotych trafi do Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. "Walka ze złem hejtu to czynienie dobra!" - zadeklarował polityk.
Prawomocny wyrok sądu
Proces był konsekwencją wypowiedzi Dariusza Mateckiego, który zarzucił marszałkowi, że zatrudnił pedofila i "udostępnił mu dostęp do dzieci". Chodziło o Krzysztofa F., skazanego w 2021 roku pełnomocnika marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw uzależnień.
Geblewicz z prywatnego aktu oskarżenia pozwał posła za zniesławienie. W czerwcu 2025 roku wygrał w pierwszej instancji. Sąd Okręgowy w Szczecinie rozpoznawał apelację 29 kwietnia 2026 i orzeczenie podtrzymał. Wyrok jest teraz prawomocny.