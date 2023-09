16-latka sprzedawała wiśnie, pojawiła się kontrola. Jej matka: to nie dotyczy tylko mojej córki, ale wielu osób

Mandatu nie będzie, ale było sporo nerwów. Główny Inspektor Sanitarny uznał, że kara mandatu dla 16-latki, która w Lubnie (woj. zachodniopomorskie) przed sklepem sprzedawała wiśnie z ogrodu dziadka, jest zbyt surowa i wystarczy pouczenie. Sanepid wycofał się z kary i uznał, że "środki nie były współmierne do przewinienia". - Mam nadzieję, że więcej taka sytuacja się nie zdarzy, bo to dotyczy nie tylko mojej córki, ale wielu osób i starszych i młodszych - powiedziała matka 16-latki przed kamerą TVN24.

Owoce, jak zapewniała - zbierała w jednorazowych rękawiczkach i wkładała do czystych skrzynek. Sanepid, który w asyście policji skontrolował jej stoisko, uznał jednak, że 16-latka złamała przepisy, bo nie miała badań lekarskich wymaganych do sprzedaży żywności, za co nałożył na ojca dziewczyny mandat. Ojciec Marysi odmówił przyjęcia mandatu, sprawa trafiła do sądu.