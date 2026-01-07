Wracali od pacjenta, powstrzymali pijanego kierowcę

Pijany kierowca został zatrzymany Źródło: TVN24

Do zdarzenia doszło w miejscowości Lubiesz w powiecie wałeckim (Zachodniopomorskie). - Nasz zespół wracał od pacjenta do filii ratownictwa. Jadący przed nimi pojazd poruszał się zygzakiem, dlatego ratownicy wyprzedzili go i zablokowali przejazd - opowiada Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Szczecinie.

Na portalu Info Wałcz opublikowane zostało nagranie z jednej z kamer, w pobliżu której doszło do zdarzenia. Na filmie widać, że ambulans włącza sygnały świetlne, a jadący przed nią samochód osobowy zjeżdżą na wjazd do posesji, żeby przepuścić karetkę. Wtedy pojazd ratowników zatrzymuje się tak, żeby uniemożliwić kierowcy dalszą jazdę.

Przedstawicielka szczecińskiego pogotowia opowiada, że kiedy medycy podbiegli do kierowcy, byli już pewni, że postąpili właściwie. Ponieważ było czuć od niego alkohol, na miejsce została wezwana policja.

Półtora promila

Podkomisarz Piotr Jaworski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przekazał, że badanie trzeźwości wykazało, że 25-letni kierowca był pijany.

- Urządzenie pomiarowe wskazało ponad półtora promila w wydychanym powietrzu. Teraz o losach tego mężczyzny zadecyduje sąd. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności, konfiskata pojazdu, a także zakaz prowadzenia pojazdów na minimum trzy lata - przekazuje Jaworski.

Kierowcy grozi do trzech lat więzienia Źródło: TVN24

