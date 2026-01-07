Siekierą zabił dwie kobiety. Wniosek prokuratury

"Sprawca został zatrzymany na 48 godzin. W tym czasie prokurator ma przesłuchać podejrzanego i przedstawić mu zarzuty Źródło: TVN24

Do zdarzenia doszło 17 października 2024 roku w budynku wielorodzinnym w Lipianach. O odnalezieniu ciała jednej z kobiet służby zostały poinformowane przez sąsiadkę.

Fabian S., 28-letni mieszkaniec regionu, został oskarżony o to, że pozbawił życia dwie kobiety, zadając im kilkukrotne uderzenia siekierą w głowę. Mężczyźnie zarzucono również dwukrotne naruszenie miru domowego, nękanie innej osoby oraz posiadanie siarczanu amfetaminy.

"Zniesiona zdolność rozpoznania znaczenia czynu"

W toku śledztwa uzyskano opinię sądowo-psychiatryczną i psychologiczną, z której wynika, że Fabian S. cierpi na chorobę psychiczną. Dwaj biegli psychiatrzy stwierdzili, że "w czasie czynu miał on z powodu choroby zniesioną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem".

"W wydanej opinii lekarze psychiatrzy i psycholog uznali jednocześnie, że aktualny stan psychiczny podejrzanego wskazuje, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo ponownego popełnienia przez niego podobnych czynów zabronionych i tym samym wskazane jest zastosowanie wobec Fabiana S. środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym oraz podjęcie terapii uzależnień" - informuje Prokuratura Okręgowa w Szczecinie.

Fabian S. przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Był wcześniej karany sądownie. Obecnie przebywa w tymczasowym areszcie.

