Jak informuje mł. bryg. Katarzyna Hołota z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, zgłoszenie wpłynęło w piątek o godzinie 4.11. Płonęło auto.

- Pojazd znajdował się przy budynku komisariatu policji w Lipinach. W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych. W działaniach brały udział cztery zastępy straży pożarnej oraz policja – mówi mł. bryg. Hołota.

Słonęła też część elewacji

Od radiowozu ogniem zajęła się też część elewacji komisariatu.

Co potwierdza st. sierż. Agata Gamułkiewicz, oficer prasowa pyrzyckiej policji. - Spaleniu uległo także jedno z okien. To było podpalenie - powiedziała.

Zaznaczyła, że zatrzymano osobę podejrzewaną o popełnienie tego przestępstwa. Dodała, że postępowanie nadzoruje pyrzycka prokuratura.