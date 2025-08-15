Jak informuje mł. bryg. Katarzyna Hołota z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, zgłoszenie wpłynęło w piątek o godzinie 4.11. Płonęło auto.
- Pojazd znajdował się przy budynku komisariatu policji w Lipinach. W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych. W działaniach brały udział cztery zastępy straży pożarnej oraz policja – mówi mł. bryg. Hołota.
Słonęła też część elewacji
Od radiowozu ogniem zajęła się też część elewacji komisariatu.
Co potwierdza st. sierż. Agata Gamułkiewicz, oficer prasowa pyrzyckiej policji. - Spaleniu uległo także jedno z okien. To było podpalenie - powiedziała.
Zaznaczyła, że zatrzymano osobę podejrzewaną o popełnienie tego przestępstwa. Dodała, że postępowanie nadzoruje pyrzycka prokuratura.
Autorka/Autor: tm/b
Źródło: tvn24.pl, PAP
Źródło zdjęcia głównego: Pyrzyce – Głos Miasta