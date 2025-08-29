Mieszkańcy mogą zostać bez wody i kanalizacji. Burmistrz nie pojawił się na spotkaniu

"Już same zapowiedzi odcięcia wody powodują, że odwoływane są rezerwacje" Źródło: TVN24

Mieszkańcy Łaz walczą o dostęp do wody i kanalizacji. Problem rozpoczął się w 2022 roku, gdy - decyzją rządu - sołectwo Łazy od początku 2023 roku znalazło się administracyjnie w gminie Sianów. Wcześniej przez lata miejscowość znajdowała się w granicach administracyjnych gminy Mielno. Spowodowało to konflikt dotyczący rozliczania się za dostarczanie wody i odbiór ścieków. Infrastruktura wodno‑kanalizacyjna w Łazach należy w całości do Ekoprzedsiębiorstwa sp. z o.o. - komunalnej spółki gminy Mielno.

Przez dwa lata przedsiębiorstwo komunalne z Mielna, które dostarczało wodę i odbierało ścieki, robiło to za darmo, ponieważ burmistrz gminy Sianów nie podpisał stosownej umowy. 11 sierpnia 2025 roku prezes Ekoprzedsiębiorstwa Wioletta Dymecka poinformowała, że spółka od 19 sierpnia wstrzymuje działanie należących do niej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Łaz. Wówczas zadłużenie wynosiło ponad 644 tysiące złotych. Sierpniowa faktura została wystawiona na kwotę 330 tysięcy, co łącznie daje dług w wysokości ponad 974 tysięcy złotych.

Burmistrzowie podpisali porozumienie, które zostało przedłużone. Mieszkańcy Łaz mają dostęp do wody i kanalizacji, ale spór nadal trwa.

Mediacje bez jednej ze stron

Wody Polskie zaprosiły na spotkanie mediacyjne samorządowców z Sianowa i Mielna. Na zapowiedziane spotkanie przyszedł burmistrz Mielna Adam Czycz, ale burmistrz Sianowa Maciej Berlicki - nie. Przeszkodą w spotkaniu miały być "ważne sprawy służbowe".

"W tej sytuacji do formalnych mediacji nie doszło. W obecności Burmistrza Gminy Mielno i przedstawicieli komunalnej spółki, Dyrektor szczecińskiego RZGW podtrzymał swoją otwartość na współpracę i rozmowy z Gminą Sianów, których celem jest doprowadzenie do polubownego rozwiązania kompetencyjnego sporu między samorządami. Przerwa w dostawie wody i odprowadzenia ścieków miała nastąpić 19 sierpnia. Ostatecznie termin ten przesunięto na 19 września br., dzięki czemu obie strony zyskały czas na dalsze rozmowy i negocjacje" - czytamy w komunikacie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Spotkanie w sprawie przerwy w dostawie wody i ścieków dla mieszkańców Łaz Źródło: Wody Polskie