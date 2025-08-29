Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

Mieszkańcy mogą zostać bez wody i kanalizacji. Burmistrz nie pojawił się na spotkaniu

Problem z jakością wody w Podkowie Leśnej (zdj. ilustracyjne)
"Już same zapowiedzi odcięcia wody powodują, że odwoływane są rezerwacje"
Źródło: TVN24
Burmistrz gminy Sianów (Zachodniopomorskie) nie pojawił się na spotkaniu mediacyjnym, zorganizowanym przed Wody Polskie, w związku z konfliktem dotyczącym dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Porozumienie w tej sprawie obowiązuje do 19 września.

Mieszkańcy Łaz walczą o dostęp do wody i kanalizacji. Problem rozpoczął się w 2022 roku, gdy - decyzją rządu - sołectwo Łazy od początku 2023 roku znalazło się administracyjnie w gminie Sianów. Wcześniej przez lata miejscowość znajdowała się w granicach administracyjnych gminy Mielno. Spowodowało to konflikt dotyczący rozliczania się za dostarczanie wody i odbiór ścieków. Infrastruktura wodno‑kanalizacyjna w Łazach należy w całości do Ekoprzedsiębiorstwa sp. z o.o. - komunalnej spółki gminy Mielno.

Przez dwa lata przedsiębiorstwo komunalne z Mielna, które dostarczało wodę i odbierało ścieki, robiło to za darmo, ponieważ burmistrz gminy Sianów nie podpisał stosownej umowy. 11 sierpnia 2025 roku prezes Ekoprzedsiębiorstwa Wioletta Dymecka poinformowała, że spółka od 19 sierpnia wstrzymuje działanie należących do niej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Łaz. Wówczas zadłużenie wynosiło ponad 644 tysiące złotych. Sierpniowa faktura została wystawiona na kwotę 330 tysięcy, co łącznie daje dług w wysokości ponad 974 tysięcy złotych.

Burmistrzowie podpisali porozumienie, które zostało przedłużone. Mieszkańcy Łaz mają dostęp do wody i kanalizacji, ale spór nadal trwa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zbadali wodę w popularnym kurorcie. "Zagrożenie życia i zdrowia"

Zbadali wodę w popularnym kurorcie. "Zagrożenie życia i zdrowia"

Trójmiasto
Od dekad nikt jej nie widział, kryła się pod ziemią

Od dekad nikt jej nie widział, kryła się pod ziemią

Łódź

Mediacje bez jednej ze stron

Wody Polskie zaprosiły na spotkanie mediacyjne samorządowców z Sianowa i Mielna. Na zapowiedziane spotkanie przyszedł burmistrz Mielna Adam Czycz, ale burmistrz Sianowa Maciej Berlicki - nie. Przeszkodą w spotkaniu miały być "ważne sprawy służbowe".

"W tej sytuacji do formalnych mediacji nie doszło. W obecności Burmistrza Gminy Mielno i przedstawicieli komunalnej spółki, Dyrektor szczecińskiego RZGW podtrzymał swoją otwartość na współpracę i rozmowy z Gminą Sianów, których celem jest doprowadzenie do polubownego rozwiązania kompetencyjnego sporu między samorządami. Przerwa w dostawie wody i odprowadzenia ścieków miała nastąpić 19 sierpnia. Ostatecznie termin ten przesunięto na 19 września br., dzięki czemu obie strony zyskały czas na dalsze rozmowy i negocjacje" - czytamy w komunikacie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Spotkanie w sprawie przerwy w dostawie wody i ścieków dla mieszkańców Łaz
Spotkanie w sprawie przerwy w dostawie wody i ścieków dla mieszkańców Łaz
Źródło: Wody Polskie
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: MR/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Wody PolskieZachodniopomorskieWodociągiWoda
Czytaj także:
Chorzów. Uszkodzony gazociąg
Koparka uszkodziła rurociąg z gazem
Katowice
Major Maciej "Slab" Krakowian
Zbiórka dla synów pilota F-16. "Będą musieli dorastać bez taty"
Polska
Pogoda, Szlichtyngowa (Lubuskie)
Lej kondensacyjny w Wielkopolsce. Drzewo spadło na samochód i uwięziło kierowcę
METEO
Sąd utrzymał wyrok, który zapadł w pierwszej instancji
Odbierał pieniądze od seniorek. Ma iść do więzienia
Białystok
imageTitle
Debiutanci w kadrze Urbana
EUROSPORT
Podlascy politycy PiS są oburzeni sposobem, w jaki zostały podzielone pieniądze
Pieniądze na obronę cywilną. Chcą, by "rząd się wytłumaczył"
Białystok
Premierka Tajlandii Paetongtarn Shinawatra została w piątek odwołana ze stanowiska
Po jednym telefonie odwołali premierkę. "Naruszyła dobre imię kraju"
Świat
Czterolatek oddalił się od domu na rowerku
Wsiadł na rowerek i ruszył w trasę. Czterolatka zatrzymali policjanci
Wrocław
Wypadek na trasie S2
Motocyklista wjechał w bariery
WARSZAWA
Plakat z pilotem, majorem Maciejem "Slab" Krakowianem na siedzibie ministerstwa obrony w Warszawie
"Zostawiał serce w eskadrze, był twarzą F-16"
Polska
Burza
Groźna pogoda, są ostrzeżenia. IMGW: możliwość trąby powietrznej
METEO
imageTitle
Holendrzy odkryli karty przed meczem z Polską. Mają kim straszyć
EUROSPORT
Puma na Dolnym Śląsku
"Drapieżnik na terenie miasta". Urzędnicy pokazują nagranie i przestrzegają
Wrocław
Karol Nawrocki
Podpisał ustawę, ale ma "wątpliwości"
Zdrowie
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
Utrudnienia dla klientów. Banki ostrzegają
BIZNES
debata
Trump odebrał ochronę swojej byłej rywalce
Świat
Ciepło i pogodnie
Taki będzie początek września w pogodzie
METEO
imageTitle
Mistrzynie zdetronizowane. Niespodzianka w mistrzostwach świata
EUROSPORT
Strażacy usuwają gałąź złamaną przez burzę
Przeszła silna burza, pojawiła się trąba powietrzna
METEO
warszawa samochody auta ulica
Kaski i rewolucja w prawie jazdy. Rząd szykuje zmiany
BIZNES
imageTitle
Specjalny gość na trybunach i wzruszające podziękowanie
EUROSPORT
Tadeusz Lutak (zdjęcie z sierpnia 2024 roku)
Tadeusz Lutak skończył 108 lat. "Najstarszy mężczyzna w Polsce i niezłomny żołnierz"
Rzeszów
Siostra Małgorzata Chmielewska
Burza po liście otwartym siostry Chmielewskiej
Polska
Podczas ćwiczeń przed pokazami AirSHOW w Radomiu rozbił się samolot F-16. W katastrofie zginął pilot Wojska Polskiego major Maciej "Slab" Krakowian
"Coś, co po katastrofie wyglądało jako białe, na koniec było czarne. Poczekajmy"
Polska
ławka krzesło szkoła edukacja shutterstock_227691079
Co o edukacji zdrowotnej mówią lekarze? "Moje dzieci na pewno będą uczestniczyć w tych zajęciach"
Piotr Wójcik
Zakład Karny w Iławie
Próba ucieczki z więzienia, jeden z więźniów pobity przez strażnika
Olsztyn
W ogniu stanął las
Pożar zaczął się w opuszczonym domu. Płonie kilka hektarów lasu i pól
Lublin
Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
Śledztwo po katastrofie F-16 nie jest jedyne. "Dwa incydenty"
Polska
imageTitle
Nowe wieści po wypadku legendy. Powiało optymizmem
EUROSPORT
20 lat od huraganu Katrina
20 lat od Katriny. Zidentyfikowali ofiarę, pomógł naszyjnik
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica