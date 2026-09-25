Szczecin Pomalowali pociąg i zatrzymali skład. Dwóch podejrzanych trafiło do aresztu Oprac. Svitlana Kucherenko |

Atak graficiarzy. Policja zatrzymała pięć osób Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KWP Szczecin

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W piątek przed Sądem Rejonowym w Kamieniu Pomorskim stanęło pięciu z kilkunastu graficiarzy, którzy w poprzedni weekend, 19 września przed północą, zaciągnęli hamulec awaryjny w pociągu relacji Świnoujście-Szczecin i pomalowali jedną stronę pojazdu farbą w sprayu.

"Po rozpatrzeniu sprawy sąd zdecydował, że wobec dwóch osób zastosowany zostanie najsurowszy środek zapobiegawczy, jakim jest tymczasowe aresztowanie. Obie osoby spędzą w areszcie najbliższy miesiąc - poinformowała w komunikacie oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim st. asp. Izabela Kik.

W rozmowie z tvn24.pl policjantka przekazała, że pięciu podejrzanych to mężczyźni w wieku od 18 do 20 lat. Podczas posiedzeń aresztowych wszyscy mieli swoich pełnomocników. Prokuratura z Kamienia Pomorskiego, prowadząca postępowanie dotyczące zdewastowania pociągu, wnioskowała o tymczasowy areszt dla wszystkich zatrzymanych w sprawie. Izolacyjny środek zapobiegawczy zastosowano wobec dwóch 19-latków.

- Trzej podejrzani zostali zwolnieni do domów. Będą odpowiadać z tzw. wolnej stopy. Sąd ocenił ich postawę, przyznali się do zarzucanych im czynów, składali wyjaśnienia - podkreśliła st. asp. Kik.

Wyjaśniła, że dalsze środki zapobiegawcze wobec tych podejrzanych pozostają w gestii prokuratury. Zaznaczyła, że ewentualnych wniosków o tzw. policyjny dozór należy spodziewać się w przyszłym tygodniu. Rzeczniczka policji w Kamieniu Pomorskim przypomniała również, że w zniszczeniu pociągu uczestniczyło kilkanaście osób i policja pracuje nad ustaleniem ich tożsamości.

"Postępowanie pozostaje w toku. Ze względu na jego dobro nie ujawniamy obecnie szczegółów zgromadzonego materiału dowodowego ani informacji dotyczących dalszych czynności. O kolejnych ustaleniach będziemy informować w zakresie, w jakim pozwoli na to dobro prowadzonej sprawy" - podsumowuje .

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Zatrzymali pociąg i pomalowali go farbą

Graficiarze zamalowali farbami jedną stronę 74-metrowego Impulsa (elektryczny zespół trakcyjny), który obsługuje regionalne połączenia kolejowe. Akcję przeprowadzili w sobotę 19 września około godz.iny 23.40, kiedy pociąg wykonywał ostatni tego dnia kurs ze Świnoujścia do Szczecina. Na przystanku kolejowym Ładzin, w okolicy Wolina, zamaskowani mężczyźni wbiegli na peron, zamazali kamery umieszczone na początku i końcu składu, zerwali hamulec awaryjny i przystąpili do sprayowania. W około 10 minut zamazali jedną stronę składu: całe poszycie, okna, drzwi, lusterka.

Obsługa pociągu zaalarmowała dyżurnego ruchu, natychmiast wezwano służby. Sprawcy uciekli przed przyjazdem funkcjonariuszy, ale po kilku dniach policja poinformowała, że zatrzymała pięciu mężczyzn. W czwartek, 24 września zastępca komendanta wojewódzkiego policji mł. insp. Przemysław Kucharski, podczas briefingu prasowego w szczecińskiej bazie Polregio, na tle zdewastowanego pojazdu, poinformował, że zatrzymani usłyszą zarzuty, za które grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Grupa wandali maluje wagony pociągu Źródło zdjęcia: KWP Szczecin

- Wykonywaliśmy szereg czynności na miejscu zdarzenia, które pozwoliły na zabezpieczenie bardzo dużej ilości materiału dowodowego - podkreślił Kucharski.

Zapowiedział, że odpowiedzialni za zniszczenie pociągu usłyszą zarzuty z kilku paragrafów Kodeksu karnego dotyczące zniszczenia mienia, zniszczenia infrastruktury kolejowej i bezprawnego pozbawienia wolności.

- I pasażerowie, i załoga nie mogli opuścić składu poprzez zablokowanie drzwi przez sprawców - podkreślił Kucharski.

Zdewastowali pociąg, na miejscu zostawili kamerę

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie opublikowała nagranie z nocnej akcji graficiarzy, wyjaśniając, że część materiału wideo zarejestrowała kamera, którą funkcjonariusze znaleźli na miejscu przestępstwa.

Kucharski przekazał, że wszyscy zatrzymani w sprawie to mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego. Zaznaczył, że są to osoby "bardzo młode".

Czyszczenie zamalowanego pociągu ma potrwać co najmniej tydzień, o czym w czwartek poinformował dyrektor zachodniopomorskiego zakładu Polregio Andrzej Chańko. Przekazał też, że straty spowodowane działaniami graficiarzy oszacowano na 138 tysięcy złotych.

Tabor kolejowy, z którego korzysta zachodniopomorskie Polregio, kupuje samorząd województwa. Zniszczony pociąg pełnił służbę od 2,5 roku. Kosztował 30 miliona złotych.

KWP Szczecin przekazała, że na nośniku pamięci kamery zabezpieczonej w Ładzinie znajdowało się też nagranie z podobnej akcji graficiarzy w berlińskim metrze.