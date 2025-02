Zderzenie trzech aut. Jedna osoba ranna

czytaj dalej

Sto dni od katastrofy budowlanej dworca w Nowym Sadzie protestujący zablokowali most w Belgradzie. Antyrządowy protest jest odpowiedzią na to, że - jak mówią jego organizatorzy - "nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności za śmierć 15 osób". Według protestujących do tragedii doszło przez zaniedbania i korupcję.