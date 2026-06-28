Kozielice Zderzenie aut na S3, jedna osoba nie żyje. Korek został rozładowany Anna Winiarska Filip Czerwiński Zespół autorów |

Zderzenie aut na S3. Korek został rozładowany Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Do wypadku doszło około godziny 13.50 w niedzielę w miejscowości Kozielice na S3 między Myśliborzem a Pyrzycami. Zderzyły się dwa samochody osobowe.

- Łącznie poszkodowanych zostało sześć osób, jak przekazał rzecznik zachodniopomorskich strażaków. Jednej osoby nie udało się uratować. Wśród osób poszkodowanych jest też dziecko - przekazał po godzinie 18 nasz reporter Bartosz Bartkowiak.

Objazd wyznaczono przez DW119, czyli tzw. starą trójkę. Na drodze utworzył się duży korek, a dodatkowo był ogromny upał. Policja kierowała ruchem i przed godziną 18 udało się wypuścić samochody, które utknęły w korku.

Policja mówiła wcześniej o "sytuacji kryzysowej" w związku z silnym upałem. Strażacy dowozili wodę kierowcom, którzy utknęli w korku.

Wypadek także pod Goleniowem

Służby drogowe poinformowały ponadto przed godziną 17, że zakończyły się utrudnienia w miejscu drugiego wypadku na S3, między Goleniowem a Kliniskami. Samochód jadący w kierunku Szczecina uderzył tam w barierę energochłonną. Przez ponad dwie godziny zajęty był lewy pas jezdni, tworzyły się korki.

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Apelujemy o rozsądek i bezpieczeństwo na drodze ‼️#policyjnamapawypadkówdrogowych #policja… pic.twitter.com/AoWeL3XTEc — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) June 28, 2026 Rozwiń

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