Zderzenie aut na S3, jedna osoba nie żyje. Korek został rozładowany
Do wypadku doszło około godziny 13.50 w niedzielę w miejscowości Kozielice na S3 między Myśliborzem a Pyrzycami. Zderzyły się dwa samochody osobowe.
- Łącznie poszkodowanych zostało sześć osób, jak przekazał rzecznik zachodniopomorskich strażaków. Jednej osoby nie udało się uratować. Wśród osób poszkodowanych jest też dziecko - przekazał po godzinie 18 nasz reporter Bartosz Bartkowiak.
Objazd wyznaczono przez DW119, czyli tzw. starą trójkę. Na drodze utworzył się duży korek, a dodatkowo był ogromny upał. Policja kierowała ruchem i przed godziną 18 udało się wypuścić samochody, które utknęły w korku.
Policja mówiła wcześniej o "sytuacji kryzysowej" w związku z silnym upałem. Strażacy dowozili wodę kierowcom, którzy utknęli w korku.
Wypadek także pod Goleniowem
Służby drogowe poinformowały ponadto przed godziną 17, że zakończyły się utrudnienia w miejscu drugiego wypadku na S3, między Goleniowem a Kliniskami. Samochód jadący w kierunku Szczecina uderzył tam w barierę energochłonną. Przez ponad dwie godziny zajęty był lewy pas jezdni, tworzyły się korki.