Zderzenie aut na S3, jedna osoba nie żyje. Droga zamknięta, "sytuacja kryzysowa"
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że jezdnia w kierunku Szczecina jest zablokowana. Objazd wyznaczono przez DW119, czyli tzw. starą trójkę.
O zderzeniu samochodów osobowych na drodze S3 przed węzłem Pyrzyce poinformował w niedzielę o godz. 14.30 dyżurny szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Jedna osoba nie żyje
- Przed godziną 14, na 35 kilometrze drogi S3 w kierunku Szczecina doszło do zderzenia pojazdów osobowych. Pięć osób zostało poszkodowanych, w tym dziecko. Jedna osoba została uwolniona z samochodu przez strażaków. Niestety, pomimo podjętej reanimacji, nie przeżyła tego zdarzenia - przekazał asp. Bartłomiej Czarnof z Komendy Powiatowej PSP w Pyrzycach.
- Sytuacja jest kryzysowa ze względu na temperaturę. Organizowane jest dowiezienie wody dla osób w samochodach na zamkniętym odcinku drogi - dodała st. sierż. Agata Gamułkiewicz z policji w Pyrzycach.
Do dystrybucji wody pitnej dla osób stojących w korku wyznaczono dwa zastępy strażaków.
Utrudnienia
Na miejscu pracują służby ratunkowe. Jadący w kierunku Szczecina i Świnoujścia powinni na węźle Myślibórz kierować się na DW119, czyli tzw. starą trójkę i wrócić na ekspresówkę przez węzeł Pyrzyce albo przez Szczecin.
GDDKiA w komunikacie podała, że utrudnienia na S3 między węzłami Pyrzyce i Myślibórz mogą potrwać do godz. 17.
Wypadek także pod Goleniowem
Służby drogowe monitorujące sytuację na głównych trasach w woj. zachodniopomorskim poinformowały, że utrudnienia na S3 są także na północ od Szczecina. Samochód jadący od strony Goleniowa w kierunku węzła Kliniska uderzył w barierę energochłonną. Zajęty jest pas szybki.
"Przewidywany czas utrudnienia to dwie godziny” - ostrzegła GDDKiA. Jak poinformowano, dwie osoby zostały ranne.
W okolicach Goleniowa obserwowany jest już wzmożony weekendowy ruch na S3 i S6 z miejscowości nadmorskich.