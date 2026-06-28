Szczecin Zderzenie aut na S3, jedna osoba nie żyje. Droga zamknięta, "sytuacja kryzysowa" Anna Winiarska |

Wypadek w Kozielicach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że jezdnia w kierunku Szczecina jest zablokowana. Objazd wyznaczono przez DW119, czyli tzw. starą trójkę.

O zderzeniu samochodów osobowych na drodze S3 przed węzłem Pyrzyce poinformował w niedzielę o godz. 14.30 dyżurny szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Jedna osoba nie żyje

- Przed godziną 14, na 35 kilometrze drogi S3 w kierunku Szczecina doszło do zderzenia pojazdów osobowych. Pięć osób zostało poszkodowanych, w tym dziecko. Jedna osoba została uwolniona z samochodu przez strażaków. Niestety, pomimo podjętej reanimacji, nie przeżyła tego zdarzenia - przekazał asp. Bartłomiej Czarnof z Komendy Powiatowej PSP w Pyrzycach.

- Sytuacja jest kryzysowa ze względu na temperaturę. Organizowane jest dowiezienie wody dla osób w samochodach na zamkniętym odcinku drogi - dodała st. sierż. Agata Gamułkiewicz z policji w Pyrzycach.

Do dystrybucji wody pitnej dla osób stojących w korku wyznaczono dwa zastępy strażaków.

Utrudnienia

Na miejscu pracują służby ratunkowe. Jadący w kierunku Szczecina i Świnoujścia powinni na węźle Myślibórz kierować się na DW119, czyli tzw. starą trójkę i wrócić na ekspresówkę przez węzeł Pyrzyce albo przez Szczecin.

GDDKiA w komunikacie podała, że utrudnienia na S3 między węzłami Pyrzyce i Myślibórz mogą potrwać do godz. 17.

Wypadek także pod Goleniowem

Służby drogowe monitorujące sytuację na głównych trasach w woj. zachodniopomorskim poinformowały, że utrudnienia na S3 są także na północ od Szczecina. Samochód jadący od strony Goleniowa w kierunku węzła Kliniska uderzył w barierę energochłonną. Zajęty jest pas szybki.

"Przewidywany czas utrudnienia to dwie godziny” - ostrzegła GDDKiA. Jak poinformowano, dwie osoby zostały ranne.

W okolicach Goleniowa obserwowany jest już wzmożony weekendowy ruch na S3 i S6 z miejscowości nadmorskich.

👮Policyjna Mapa Wypadków Drogowych ze Skutkiem Śmiertelnym

➡️ Minionej doby na polskich drogach doszło do 4⃣ wypadków śmiertelnych,

➡️Od początku wakacji takich zdarzeń było 7⃣

Apelujemy o rozsądek i bezpieczeństwo na drodze ‼️#policyjnamapawypadkówdrogowych #policja… pic.twitter.com/AoWeL3XTEc — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) June 28, 2026 Rozwiń

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