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Szczecin

Zderzenie aut na S3, jedna osoba nie żyje. Droga zamknięta, "sytuacja kryzysowa"

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S3, Kozielice, zachodniopomorskie - zderzenie samochodów
Wypadek w Kozielicach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Jedna osoba zginęła, a cztery są ranne po zderzeniu samochodów na drodze ekspresowej S3 między węzłami Myślibórz i Pyrzyce (Zachodniopomorskie). Droga w kierunku Szczecinie jest zablokowana. - Sytuacja jest kryzysowa ze względu na temperaturę - informuje policja. Służby dowożą wodę osobom, które utknęły w korku.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że jezdnia w kierunku Szczecina jest zablokowana. Objazd wyznaczono przez DW119, czyli tzw. starą trójkę.

O zderzeniu samochodów osobowych na drodze S3 przed węzłem Pyrzyce poinformował w niedzielę o godz. 14.30 dyżurny szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Jedna osoba nie żyje

- Przed godziną 14, na 35 kilometrze drogi S3 w kierunku Szczecina doszło do zderzenia pojazdów osobowych. Pięć osób zostało poszkodowanych, w tym dziecko. Jedna osoba została uwolniona z samochodu przez strażaków. Niestety, pomimo podjętej reanimacji, nie przeżyła tego zdarzenia - przekazał asp. Bartłomiej Czarnof z Komendy Powiatowej PSP w Pyrzycach. 

- Sytuacja jest kryzysowa ze względu na temperaturę. Organizowane jest dowiezienie wody dla osób w samochodach na zamkniętym odcinku drogi - dodała st. sierż. Agata Gamułkiewicz z policji w Pyrzycach.

Do dystrybucji wody pitnej dla osób stojących w korku wyznaczono dwa zastępy strażaków.

Utrudnienia

Na miejscu pracują służby ratunkowe. Jadący w kierunku Szczecina i Świnoujścia powinni na węźle Myślibórz kierować się na DW119, czyli tzw. starą trójkę i wrócić na ekspresówkę przez węzeł Pyrzyce albo przez Szczecin.

GDDKiA w komunikacie podała, że utrudnienia na S3 między węzłami Pyrzyce i Myślibórz mogą potrwać do godz. 17.

Wypadek także pod Goleniowem

Służby drogowe monitorujące sytuację na głównych trasach w woj. zachodniopomorskim poinformowały, że utrudnienia na S3 są także na północ od Szczecina. Samochód jadący od strony Goleniowa w kierunku węzła Kliniska uderzył w barierę energochłonną. Zajęty jest pas szybki.

"Przewidywany czas utrudnienia to dwie godziny” - ostrzegła GDDKiA. Jak poinformowano, dwie osoby zostały ranne.

W okolicach Goleniowa obserwowany jest już wzmożony weekendowy ruch na S3 i S6 z miejscowości nadmorskich.

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Źródło: tvn24.pl/PAP
Tagi:
WypadkiDrogi w PolscePolicjaStraż pożarnaGDDKiA
Anna Winiarska
Anna Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
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