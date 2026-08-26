Kosztowna jazda przez Kołobrzeg. 33-latek stracił prawo jazdy
Policjanci kołobrzeskiej drogówki zatrzymali do kontroli kierowcę Cupry na ulicy Koszalińskiej w Kołobrzegu (woj. zachodniopomorskie). Podczas statycznego pomiaru prędkości funkcjonariusze stwierdzili, że 33-latek przekroczył w terenie zabudowanym dopuszczalną prędkość o 56 km/h.
Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych i otrzymał 13 punktów karnych. Policjanci elektronicznie zatrzymali również jego prawo jazdy na trzy miesiące.
Policja reaguje na zgłoszenia
Ulica Koszalińska jest miejscem, w sprawie którego policjanci otrzymują zgłoszenia dotyczące kierowców przekraczających dopuszczalną prędkość. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego prowadzą tam statyczne pomiary i reagują na wykroczenia.
- Apelujemy do kierujących o przestrzeganie ograniczeń prędkości. Nadmierna prędkość w mieście stanowi zagrożenie szczególnie dla pieszych i rowerzystów - przekazali policjanci.