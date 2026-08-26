Kołobrzeg Kosztowna jazda przez Kołobrzeg. 33-latek stracił prawo jazdy Oprac. Natalia Grzybowska |

Fotoradary na polskich drogach Źródło wideo: TVN Turbo Źródło zdj. gł.: KPP Kołobrzeg

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Policjanci kołobrzeskiej drogówki zatrzymali do kontroli kierowcę Cupry na ulicy Koszalińskiej w Kołobrzegu (woj. zachodniopomorskie). Podczas statycznego pomiaru prędkości funkcjonariusze stwierdzili, że 33-latek przekroczył w terenie zabudowanym dopuszczalną prędkość o 56 km/h.

Przekroczył prędkość o 56 km/h Źródło zdjęcia: KPP Kołobrzeg

Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych i otrzymał 13 punktów karnych. Policjanci elektronicznie zatrzymali również jego prawo jazdy na trzy miesiące.

Policja reaguje na zgłoszenia

Ulica Koszalińska jest miejscem, w sprawie którego policjanci otrzymują zgłoszenia dotyczące kierowców przekraczających dopuszczalną prędkość. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego prowadzą tam statyczne pomiary i reagują na wykroczenia.

- Apelujemy do kierujących o przestrzeganie ograniczeń prędkości. Nadmierna prędkość w mieście stanowi zagrożenie szczególnie dla pieszych i rowerzystów - przekazali policjanci.

Źródło: Google Maps