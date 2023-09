Nie żyje koszaliński Spiderman. Został brutalnie pobity, zmarł w szpitalu

Nie żyje koszaliński społecznik Piotr "Spiderman" Zalewski. Mężczyzna od 19 sierpnia przebywał w szpitalu, do którego trafił po brutalnym pobiciu. Policjanci zatrzymali sprawcę, który usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. - Mama Piotrka zadzwoniła o godzinie 10, że zmarł około godziny 8 - powiedział nam bliski przyjaciel Zalewskiego Marcin Grzybowski. Informację o śmierci społecznika w mediach społecznościowych przekazał też prezydent Koszalina.

Informacje o śmierci Piotra Spidermana Zalewskiego opublikował w mediach społecznościowych prezydent Koszalina Piotr Jedliński. "Agresja, przemoc, nienawiść prowadzą zawsze do zła. Śmierć Piotra 'Spidermana' Zalewskiego to tragedia i ogromna strata dla całej społeczności Koszalina. Rodzinie i przyjaciołom tego niezwykłego człowieka składam wyrazy najszczerszego współczucia. Czy ta bolesna lekcja czegoś nas nauczy? Czy pozwoli wyprowadzić z błędu tych, którzy myślą, że można kogoś pobić z jakiegokolwiek powodu? Chciałbym wierzyć, że TAK i nie chodzi tu o karę (która powinna być surowa), ale o wartość ludzkiego zdrowia i życia" - napisał na Facebooku prezydent.

Piotr Spiderman Zalewski pobity. Tymczasowy areszt dla sprawcy

31 sierpnia policja w Koszalinie poinformowała w komunikacie o tymczasowym areszcie dla sprawcy pobicia Piotra Zalewskiego. Policjanci z II komisariatu zatrzymali 41- letniego mężczyznę, który w Koszalinie przy ulicy Harcerskiej poprzez uderzenie doprowadził u pokrzywdzonego do uszczerbku na zdrowiu. Podejrzany już usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Z ustaleń policjantów wynika, że między pokrzywdzonym, a 41-latkiem doszło do sprzeczki, w wyniku której poprzez uderzenie doprowadził on do uszczerbku na zdrowiu 47-letniego mieszkańca Koszalina. Po chwilowej szarpaninie sprawca odszedł z miejsca, a pokrzywdzony został przewieziony do koszalińskiego szpitala. Kryminalni z II komisariatu w toku prowadzonych czynności operacyjnych ustalili rysopis sprawcy. Mężczyzna został zatrzymany. 41-latek już usłyszał zarzut i decyzją Sądu Rejonowego w Koszalinie został tymczasowo aresztowany - czytamy w komunikacie na stronie koszalińskiej policji.