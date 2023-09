Koszaliński Spiderman zmarł po brutalnym pobiciu. Nowe ustalenia prokuratury

Prokuratura: rozważymy zmianę zarzutów dla podejrzanego

Poszło o papierosa

Z ustaleń śledczych wynika, że Piotr "Spiderman" Zalewski wracał do domu z imprezy, na której wcześniej występował. Jak informuje prokuratura, w chwili zdarzenia nie był już ubrany w strój Spidermana. Przy ulicy Harcerskiej zaczepił go podejrzany 41-latek. - Podczas przesłuchania zeznał, że poprosił pokrzywdzonego o papierosa. Potwierdził, że doszło pomiędzy nimi do sprzeczki, wtedy uderzył Piotra Zalewskiego i uciekł z miejsca zdarzenia, nie udzielając mu pomocy i nie wzywając karetki pogotowia - relacjonował prokurator Gąsiorowski. Piotr Zalewski trafił do szpitala, gdzie po ponad dwóch tygodniach zmarł. - To właśnie sekcja zwłok powinna dać odpowiedź, czy obrażenia ciała mogły powstać od jednego uderzenia czy od kilku - dodaje prokurator.

"Cel Piotrka był jeden, robić coś pozytywnego dla młodzieży"

Prezydent: ogromna strata dla całej społeczności

Prezydent Koszalina w rozmowie z tvn24.pl, podkreślał, że śmierć Piotra Zalewskiego to ogromna strata dla lokalnej społeczności. - To była bardzo pozytywna osoba, a o takie jest trudno. To była osoba, która żyła dla innych. Organizowała różnego rodzaju akcje charytatywne dla dzieci, nie chciała nic w zamian poza uśmiechem dziecka, bo on był w tym przypadku dla niego najważniejszy - podkreślał prezydent Piotr Jedliński. - Ta śmierć była niepotrzebna, dotknęła osoby, która była lubiana i była pozytywną częścią naszego miasta. Stąd widać poruszenie nie tylko wśród osób, które znały Piotra osobiście, ale też tych, którzy o nim słyszeli na co dzień, śledzili w mediach społecznościowych to, co robi. Stąd ten marsz milczenia przeciwko przemocy - dodał włodarz Koszalina.