Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zachodniopomorskie

Nowy trop w sprawie zaginięcie Emilii Koprowskiej. Znaleźli jej plecak

|
Zaginiona Emilia Koprowska
37-letnia Emilia z Koszalina zaginęła 30 sierpnia
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Archiwum rodzinne
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Policjanci odnaleźli plecak należący do zaginionej Emilii Koprowskiej. Mają pewność, że należał do 37-latki i wznawiają działania w terenie.

Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie przekazała, że plecak został znaleziony w poniedziałek podczas działań prowadzonych przez funkcjonariuszy. - Leżał na polu, około dwóch kilometrów od miejsca imprezy, na której była przed zaginięciem pani Emilia. To damski, skórzany plecak koloru brązowego. Z monitoringu wynika, że ten właśnie plecak nosiła zaginiona - powiedziała.

W środku były rzeczy osobiste kobiety. Między innymi kluczyki do jej samochodu, który był zaparkowany na pobliskim placu. - Mamy stuprocentową pewność, że to jej plecak i w związku z tym dziś wznawiamy poszukiwania w rejonie odnalezienia plecaka - dodała Izabela Sreberska.

Wcześniej odnaleziono telefon

To nie pierwszy przedmiot należący do Emilii Koprowskiej, który udało się odnaleźć śledczym. W poniedziałek, 14 września, policjanci natrafili na jej telefon komórkowy w Darłowie. Nie ujawnili dokładnej lokalizacji. Wiadomo jedynie, że urządzenie było wyłączone. Teren został sprawdzony przez policjantów z psami tropiącymi. Nie natrafiono wtedy na ślad zaginionej. Telefon pozostaje ważnym dowodem w sprawie, jednak do tej pory - jak ustalili reporterzy tvn24.pl - śledczym nie udało się uzyskać dostępu do danych, które znajdują się w pamięci urządzenia. Jak informowaliśmy wcześniej, kody przekazane przez męża kobiety okazały się niewłaściwe.

ZOBACZ: Czy znaleziony telefon naprowadzi na ślad 37-letniej Emilii? "Ona nie zostawiłaby syna".

Zaginęła po festiwalu muzyki techno

Emilia Koprowska zaginęła 30 sierpnia. Tego dnia razem z mężem przebywała w Darłowie, gdzie uczestniczyli w festiwalu muzyki techno.

- W chwili zaginięcia miała na sobie białe spodnie, białą koszulkę z motywem wiśni i napisem "Cherry". Miała czerwone oprawki okularów korekcyjnych, włosy koloru kasztanowego do ramion i zielone oczy. Znaki szczególne to duży tatuaż na prawej stronie ciała kobiety, od żeber do bioder, w kształcie znaku zodiaku Ryb. Na palcu, gdzie nosi się obrączkę, miała wytatuowany napis "Krystian" - przekazała Paulina Wiśniewska-Basiak z koszalińskiej policji.

Jak ujawniono w programie Uwaga!, pod koniec imprezy doszło do kłótni między kobietą a jej mężem. Później Emilię miały widzieć jeszcze dwie osoby. Według relacji świadków była zdenerwowana i mówiła o zniszczeniu samochodu przez męża. Policjanci informowali również, że mąż zaginionej przedstawiał różne wersje wydarzeń dotyczących ostatnich godzin spędzonych z żoną. Mężczyzna twierdził, że po jej zaginięciu samodzielnie prowadził poszukiwania oraz kontaktował się z hotelami i szpitalami. Oficjalne zgłoszenie zaginięcia wpłynęło jednak dopiero dwa dni później. Funkcjonariusze wskazywali także, że zawiadomienie zostało złożone po naciskach ze strony rodziny kobiety.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
ZaginionaPolicjaKoszalinDarłowo
Czytaj także:
Logo Zondacrypto nadal na centrum olimpijskim
Kolejny zatrzymany w sprawie Zondacrypto
Robert Zieliński, Maciej Duda
Zespół medyczny mężczyźni lekarze chirurdzy medycy operacja bariatryczna chirurgia brzucha
Sukces bez kontynuacji? Eksperci chwalą KOS-BAR, ale go już nie ma
Piotr Wójcik
imageTitle
Nie żyje utalentowany skoczek. "Tragiczny wypadek"
EUROSPORT
54 min
pc
Lewica "obsiadła" OHP? Biejat: to nadużycie, mówimy o promilu osób
News Michalskiego
abw
"Przygotowywał masowy zamach terrorystyczny". Zatrzymany przez ABW
Polska
polska centrum handlowe zakupy shutterstock_287336342
Nowe dane ze sklepów
BIZNES
Presley Walker Gerber
Śmierć syna Cindy Crawford. Oświadczenie policji
Kultura i styl
imageTitle
Kolejna rywalka Chwalińskiej zasłynęła dramatycznym apelem
EUROSPORT
Calin Georgescu zatrzymany z związku z zarzutami o oszustwo
Dochodzenie w sprawie grupy przestępczej. Zatrzymany niedoszły prezydent
Świat
Schron pod basenem we Wrzeszczu. Prace są zaawansowane
Pod miejskim basenem będzie mogło się schronić 400 osób
Trójmiasto
Amerykańska baza antyrakietowa w Redzikowie
Dron w pobliżu bazy wojskowej w Redzikowie. "Obserwacja pod pełną kontrolą"
Pomorze
Wołodymyr Zełenski John Ratcliffe
Zełenski miał się spotkać z szefem CIA. Tajemnicza rozmowa
Świat
jfk airport lotnisko nowy jork shutterstock_1818136
Paraliż na lotniskach. Awaria łącza i przecięty kabel
BIZNES
Donald Trump
Ostra reakcja na słowa Trumpa. "Kupowanie splamionego krwią potażu"
BIZNES
Psa próbowali złapać m.in. policjanci z Piekar Śląskich
Błąkał się po drodze, dwa dni próbowali schwytać rannego psa
Katowice
imageTitle
Znów potrącony przez samochód. "Silne uderzenie w górną część ciała"
EUROSPORT
Tajfun Dujuan sieje spustoszenie w Japonii
Tajfun Dujuan uderzył. Cztery osoby nie żyją
METEO
Mateusz Morawiecki
Wyzwiska na prawicy lecą w obie strony. Nikt się nie zatrzymuje
Patryk Michalski
Kradli i legalizowali Toyoty. Policjanci rozbili dwie "dziuple samochodowe"
Wywozili auta na lawecie. Nawet ich nie otwierali. Zatrzymania za kradzieże
WARSZAWA
Donald Trump i Emmanuel Macron
Macron po spotkaniu z Trumpem. "Odbyliśmy długą rozmowę na temat Ukrainy i Rosji"
BIZNES
Piasecki Michał Dworczyk
Dworczyk wyrzucony z PiS? "Jeżeli tak jest, to w zacnym towarzystwie"
Polska
Obwód dniepropietrowski
Zmasowany atak Rosji. Kilka osób nie żyje
Świat
imageTitle
Wyszła na trening, nie wróciła. Opłakują biegaczkę
EUROSPORT
Kancelaria Sejmu zakupiła obraz Witkacego
Zakup obrazu za 276 tysięcy złotych podzielił Sejm
Łukasz Łubian
Karol Nawrocki
Prezydent Nawrocki powołuje specjalnego przedstawiciela. "Z pewnością będzie bardzo ważne"
BIZNES
Fioletowe i różowe plamy na powierzchni Marsa - zdjęcie z sondy Mars Express
Mars nie jest tylko czerwony. Zdjęcie
METEO
Będą wstrzymane dostawy ciepła (zdjęcie ilustracyjne)
406 budynków bez ciepłej wody. Modernizacja sieci
WARSZAWA
Donald Trump
Trump po wyrzuceniu mediów uruchomił własną telewizję
Świat
38 min
pc
Kto ma rację w sporze o Kornela Morawieckiego?
Kultura polityczna
W sprawie aresztowany został 51-latek, obywatel Meksyku
Telefon w koszu na śmieci, nagrywał kobiety korzystające z toalety
Olsztyn
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica