Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zachodniopomorskie

Zaginięcie Emilii Koprowskiej. Policja nie może odblokować jej telefonu

|
Zaginiona Emilia Koprowska
Policjanci znaleźli telefon zaginionej - mówi Paulina Wiśniewska - Basiak z KMP w Koszalinie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Archiwum rodzinne
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Policja wciąż nie może odblokować telefonu 37-latki. Jak ustaliliśmy, kody dostępu przekazane przez męża kobiety nie działają, a śledczy nadal nie mają dostępu do zapisanych w urządzeniu danych.

Po odnalezieniu telefonu śledczy liczyli, że znajdujące się w nim dane pomogą odtworzyć ostatnie godziny przed zaginięciem 37-latki. Na razie tak się jednak nie stało.

- Kody dostępu, które podał policjantom mąż Emilii Koprowskiej z Koszalina, są nieprawidłowe. Nie udało się za ich pomocą odblokować systemu iOS w smartfonie kobiety. Wiemy na pewno, że jest to iPhone 17, ale do tej pory specjaliści go nie odblokowali - powiedziała Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Telefon kobiety został odnaleziony w poniedziałek, 14 września, w Darłowie. Policja nie ujawniła dokładnego miejsca odnalezienia. Wiadomo, że telefon był wyłączony. Po odnalezieniu iPhone'a policjanci z psami tropiącymi przeszukiwali rejon, w którym znaleziono urządzenie.

Zaginiona Emilia Koprowska
Zaginiona Emilia Koprowska
Źródło zdjęcia: Archiwum rodzinne

Zaginęła po festiwalu muzyki techno

Emilia Koprowska zaginęła 30 sierpnia. Tego dnia przebywała wraz z mężem w Darłowie, gdzie uczestniczyli w festiwalu muzyki techno.

- W chwili zaginięcia miała na sobie białe spodnie, białą koszulkę z motywem wiśni i napisem "Cherry". Miała czerwone oprawki okularów korekcyjnych, włosy koloru kasztanowego do ramion i zielone oczy. Znaki szczególne to duży tatuaż na prawej stronie ciała kobiety, od żeber do bioder, w kształcie znaku zodiaku Ryb. Na palcu, gdzie nosi się obrączkę, miała wytatuowany napis "Krystian" - przekazała Paulina Wiśniewska-Basiak z koszalińskiej policji.

Jak ujawniono w programie Uwaga! TVN, pod koniec imprezy kobieta pokłóciła się z mężem. Później miały ją widzieć jeszcze dwie osoby. Według relacji świadków, kobieta była zdenerwowana i mówiła o zniszczeniu samochodu przez męża.

Policjanci przyznają, że mąż zaginionej przedstawiał różne wersje wydarzeń dotyczących ostatnich godzin spędzonych z żoną. Twierdził, że po jej zaginięciu prowadził poszukiwania na własną rękę oraz kontaktował się z hotelami i szpitalami. Oficjalne zgłoszenie zaginięcia wpłynęło jednak dopiero dwa dni później. Funkcjonariusze wskazują również, że zawiadomienie zostało złożone pod naciskiem rodziny kobiety.

Zaginiona Emilia Koprowska
Zaginiona Emilia Koprowska
Źródło zdjęcia: Archiwum rodzinne

Do tej pory w sprawie nikomu nie przedstawiono zarzutów.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
iPhoneZaginionaKoszalinDarłowo
Czytaj także:
Czołg zahaczył o znaki drogowe
Czołg uderzył w znaki drogowe. Są wstępne ustalenia
Podlaskie
imageTitle
Zagranie Chwalińskiej zirytowało rywalkę. "Zrobiła to celowo"
EUROSPORT
Donald Trump
Wyrzucone media składają pozew. Trump odpowiedział
Świat
Donald Trump
Trump: Rosja niestety straciła kontrolę
BIZNES
Komunikacja miejska będzie za darmo
We wtorek dzień bez samochodu. Komunikacją miejską pojedziesz bez biletu
WARSZAWA
Piotr Pytel
Piotr Pytel oficjalne ułaskawiony. Jest postanowienie sądu
Rzeszów
Lokalnie pojawią się burze
Gdzie jest burza? Wyładowania nad kolejnymi regionami
METEO
Lotnisko Okęcie
Polski przewoźnik doceniony. Oto najlepsze linie na świecie
BIZNES
Śmiertelny wypadek na odcinku Podborze - Prosienica trasy S8
Zginął 30-latek. Policja szuka świadków wypadku
WARSZAWA
Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych
Narkotyki i alkohol. Zatrzymali jedenastu kierowców
WARSZAWA
Bomba lotnicza leżała w lesie niedaleko autostrady
Saperzy wykopali i wysadzili bombę lotniczą
Szczecin
imageTitle
Mistrz stracił oszczepy. Interweniował minister
EUROSPORT
Friedrich Merz
Kanclerz Niemiec komentuje porażkę CDU. "Jesteśmy świadkami głębokiej zmiany"
Świat
Strzelanina w Bukownie
Znaleźli dwie postrzelone osoby. Jedna zmarła w szpitalu
Kraków
Pustostan przy Zgierskiej 43 w Łodzi
Zawinęła nowo narodzone dziecko w foliówkę i zostawiła w pustostanie. Wyrok
Łódź
infrastruktura magazynowania LNG, Energetyka. Stalowy zawór rurociągowy reguluje przepływ skroplonego gazu ziemnego w terminalu LNG za pomocą kriogenicznych zbiorników zasobnikowych i platform przemysłowych
Tak wyglądają zapasy gazu przed zimą. Niepokojące dane
BIZNES
Policjanci ruszyli w pościg (zdjęcie ilustracyjne)
Nastolatka zaatakowana w parku miejskim. Areszt dla 40-latka
Łódź
Kolejna rozprawa w procesie Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1
Nowa opinia biegłych w sprawie tragedii na A1. BMW jechało ponad 300 km/h
Łódź
kobieta smutek shutterstock_2199728237
Do 2050 chorych będzie milion. Czy będziesz wśród nich?
Zdrowie
Maciej Berek
Berek napisał do Nawrockiego
Polska
MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY GLASGOW, PAISLEY, SZKOCJA, WIELKA BRYTANIA Obsługa naziemna
Odwołane loty i kolejki. Awaria systemu
BIZNES
W Tatrach zaczął padać śnieg
"Tego śniegu będzie coraz więcej i on już nie będzie topniał"
METEO
imageTitle
Linette przegrała z tenisistką z trzeciej setki rankingu
EUROSPORT
30-latek ruszył na radiowóz i ranił policjanta
Staranował radiowóz i ranił policjanta. W samochodzie miał narkotyki
Lubelskie
Zniszczenia po ukraińskim ataku na rafinerię w Moskwie
Trump rozmawiał z Zełenskim. "Ponowił prośbę o zaprzestanie ataków"
Świat
Polska, Bułgaria i Węgry to jedyne kraje UE, w których leki z metamizolem są dostępne bez recepty
Gigantyczne kary dla hurtowni. UOKiK: pacjenci przepłacali za leki
BIZNES
imageTitle
Legia Warszawa z nowym właścicielem
EUROSPORT
Samochód straży granicznej na płycie lotniska
Mandat za zdjęcia na lotnisku. Przed lotem musiał je usunąć
WARSZAWA
ICE Shooting Austin
Funkcjonariusz ICE postrzelił mężczyznę. Politycy chcą niezależnego śledztwa
Świat
Festiwal KultURO
Przełamują tabu i zachęcają do badań. Festiwal KultURO promuje profilaktykę chorób układu moczowego
Kraków
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica