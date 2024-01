Dwóch mężczyzn usłyszało wyrok za usiłowanie podżegania do zabójstwa policjanta

Sąd Okręgowy w Koszalinie skazał 41-letniego Tomasza A. i 40-letniego Marka S. m.in. za usiłowanie podżegania do zabójstwa policjanta. Sprawa wyszła na jaw, gdy Centralne Biuro Śledcze Policji rozbijało działającą w województwie zachodniopomorskim grupę zajmującą się handlem narkotykami. Oskarżeni zostali skazani na 9,5 oraz 9 lat więzienia. Wyrok jest nieprawomocny.

Sąd uznał obu mężczyzn za winnych usiłowania podżegania, a nie podżegania Piotra J., jak chciała prokuratura, do oblania kwasem, a następnie do zabójstwa policjanta Kamila Wyżlica, w związku z tym, że ich zachowania nie wywołały skutków. Sąd na rozprawie z 10 stycznia uprzedził o zamiarze zmiany kwalifikacji prawnej zarzucanego obu czynu.

Sąd uznał obu oskarżonych także za winnych udziału w obrocie znacznych środków odurzających. Od obu oskarżonych orzekł nawiązkę w kwocie po 40 tys. zł na rzecz Stowarzyszenia Monar w Warszawie. Tomasz A. ma zapłacić grzywnę 3,6 tys. zł, Marek S. 4 tys. zł.

41-letni Tomasz A. usłyszał wyrok 9,5 lat pozbawienia wolności. 40-letni Marek S. spędzi w więzieniu 9 lat.

Oskarżeni zapowiedzieli apelację

Tomasz A., w ocenie sądu, jest również winny kierowania gróźb karalnych do policjanta. Wobec oskarżonego orzeczony został zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego policjanta na odległość nie mniejszą niż 50 m oraz zakaz kontaktowania się z nim osobiście, telefonicznie i przez internet na okres trzech lat. Sąd uniewinnił Tomasza A. od nakłaniania Piotra J. do kradzieży alufelg i gokartów.

Wobec Marka S. sąd orzekł o przepadku mienia pochodzącego z przestępstwa w kwocie 12 tys. zł na rzecz Skarbu Państwa. Obaj oskarżeni zostali zwolnieni z kosztów sądowych.

Nieprawomocny wyrok wydał Sąd Okręgowy w Koszalinie w pięcioosobowym składzie orzekającym. Wyrok ogłosiła sędzia Sylwia Dorau-Cichoń.

Wobec Tomasza A. sąd zdecydował w środę o dalszym stosowaniu tymczasowego aresztowania. Marek S. odbywa karę pozbawienia wolności skazany w innym procesie.

Obaj oskarżeni na sali rozpraw zapowiedzieli, że będą składać apelację. Potwierdzili to także obrońcy Tomasza A., uznając wyrok za jednostronny.

- Sąd pobieżnie potraktował cały zebrany materiał dowodowy, zwłaszcza zeznania głównego pomawiającego, które naszym zdaniem są nielogiczne i niespójne - powiedział nam Krzysztof Gularowski, adwokat.

Pełnomocnika Marka S. nie było na ogłoszeniu wyroku. Obrona w mowach końcowych dla obu oskarżonych domagała się uniewinnienia, kwestionując wiarygodność Piotra J. i samo zlecenie. Teść oskarżonego Tomasza A. po ogłoszeniu wyroku wyszedł z sali rozpraw, krzycząc: "hańba, wysoki sądzie".

Oskarżyciel publiczny, który chciał dla oskarżonych nieco wyższych kar, zapowiedział, że decyzję o ewentualnej apelacji, podejmie po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wydanego orzeczenia.

Ważnym aspektem były zeznania świadka

Kluczowym świadkiem w procesie Tomasza A. i Marka S. był 33-letni Piotr J., który jako skazany w innych sprawach karnych ma pozostać w więzieniu do 2027 r. Na sali rozpraw potwierdził, że zlecenie zabójstwa otrzymał od oskarżonych. Nie miał zamiaru wykonać tego zlecenia, choć zleceniodawcom tego nie powiedział. Tomasza A. poznał w areszcie śledczym na tzw. spacerniaku. Z Markiem S. znał się wcześniej. Obaj byli karani za przestępstwa narkotykowe.

- Pan Tomasz A. wymyślił sobie plan pozbawienia mnie życia. Miało się to odbyć w moim domu, gdzie mężczyzna, który to zlecenie przyjął, miał przyjść, spacyfikować moją żonę, ewentualnie dzieci i oczekiwać na mój powrót z pracy. Po otworzeniu przeze mnie drzwi miał oblać mnie kwasem, a następnie zastrzelić - powiedział nam Kamil Wyżlic, były policjant.

Policjant, który miał zostać zamordowany uważa, że kara w podobnych sprawach powinien być odstraszający TVN24

Sędzia sprawozdawca Anna Sikorska-Obtułowicz, przedstawiając motywy ustne wydanego wyroku, podkreśliła, że sąd dokonał analizy całościowej zgromadzonego materiału dowodowego. - Istotnym dowodem były zeznania świadka Piotra J., przestępcy, wielokrotnie skazywanego. Sąd uznał, że na podstawie tego dowodu w powiązaniu z innymi dowodami można było dokonać ustaleń faktycznych – wskazała sędzia.

Zaznaczyła, że Piotr J., składając zeznania przed organami ścigania w 2021 r., miał już zarzuty udziału w grupie przestępczej zajmującej się obrotem narkotyków.

- On, ujawniając kolejne przestępstwo, nie mógł liczyć na korzyści. Można powiedzieć, że jeszcze się naraził, bo musiał się liczyć z jeszcze większą izolacją. Nie wiedział, czy jego wersja zostanie w ogóle uznana za wiarygodną – mówiła sędzia Sikorska-Obtułowicz.

Podkreśliła, że "sąd baczy, kim jest świadek, ale ocenia jego zeznania, analizując cały materiał dowodowy". W przestępczym fachu, w ocenie sądu, Piotr J. był osobą doświadczoną. On w areszcie śledczym był znany z tego, że wynajmie się do wszystkiego, jak mu się zapłaci. Takie pogłoski o nim były powszechne. Sąd uznał, że trudno byłoby oczekiwać, iż zleceniu zabójstwa mieliby towarzyszyć jacyś świadkowie. "Takie rzeczy robi się w cztery oczy" – wskazała sędzia sprawozdawca.

- Sąd miał na uwadze to, że świadek ten co do wielu szczegółów był nieprecyzyjny, że niektórych szczegółów nie kojarzył, ale co do podstawowych elementów zdarzenia zlecenia zabójstwa mu policjanta był konsekwentny, jego wersja nie była sprzeczna. Piotr J. nie miał żadnego motywu, by pomówić Tomasza A. W tej sprawie nie miał żadnych osobistych korzyści, ujawniając to zlecenie. Te zeznania należało uznać za wiarygodne. Jego wersja jest spójna, w odróżnieniu od tych przedstawianych przez oskarżonych – skwitowała sędzia.

Zdaniem Wyżlica kara, w przypadku przestępstw związanych z funkcjonariuszem publicznym, powinna mieć przede wszystkim wydźwięk odstraszający dla osób, które w przyszłości dopuściłyby się podobnych czynów.

Sprawa wyszła na jaw podczas działań CBŚP

Proces Tomasza A. i Marka S. ruszył 10 października 2022 roku. Sąd częściowo wyłączył jego jawność. Obaj oskarżeni przez Prokuraturę Okręgową w Koszalinie stanęli przed sądem pod zarzutami nakłaniania w 2020 r. w jednej z miejscowości powiatu białogardzkiego Piotra J. do spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez oblanie kwasem, a następnie do zbrodni zabójstwa poprzez zastrzelenie służącego wówczas w policji Kamila W., funkcjonariusza z Komendy Miejskiej Policji. Ich działanie miało być wspólne i w porozumieniu. Obaj zostali też oskarżeni o uczestnictwo w obrocie znaczną ilością środków odurzających.

Tomasz A. przed sądem odpowiadał także za kierowanie gróźb karalnych wobec policjanta na jego szkodę i jego rodziny. Słowa, których przestraszył się Kamil W. miały paść 6 maja 2020 r. w sklepie w Białogardzie. Oskarżony miał także nakłaniać Piotra J. do kradzieży alufelg o wartości co najmniej 15 tys. zł na szkodę sąsiada oraz do kradzieży 20 gokartów o wartości od 15 do 19 tys. zł.

Sprawa wyszła na jaw, gdy w połowie 2021 r. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbijało działającą w woj. zachodniopomorskim grupę zajmującą się handlem narkotykami. Zatrzymano wówczas i aresztowano 11 osób, udaremniając, jak informowała prokuratura, przygotowania do zbrodni. W śledztwie ustalono, że motywem zlecenia zabójstwa miała być prawdopodobnie chęć zemsty jednego z oskarżonych. W 2019 r. w jego zatrzymaniu i przeszukaniu brał udział pokrzywdzony policjant.

Adwokat oskarżonych zapowiedział złożenie apelacji

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:MR/tok

Źródło: TVN24, tvn24.pl, PAP