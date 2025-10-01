Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

Pożar bloku w Koszalinie. Jedna z poszkodowanych osób nie żyje

Pożar mieszkania w Koszalinie
Pożar mieszkania w Koszalinie. Wśród hospitalizowanych osób dwoje dzieci
Źródło: TVN24
Po pożarze mieszkania w bloku w Koszalinie, do którego doszło we wtorek wieczorem, zmarła jedna z osób poszkodowanych: 68-latka z rozległymi poparzeniami ciała. W szpitalach wciąż pozostaje sześć osób. Wśród nich jest dwoje dzieci w wieku 2 i 14 lat.

W szpitalu w Gryficach zmarła 68-letnia pacjentka z Koszalina, jedna z 10 osób poszkodowanych we wtorkowym pożarze bloku przy ul. Moniuszki 29 – poinformowała asp. Izabela Sreberska z zespołu prasowego koszalińskiej policji.

Kobieta była jedyną poszkodowaną w pożarze, która ze względu na rozległe poparzenia ciała – głowy, ramion, pleców – została przetransportowana we wtorek do szpitala w Gryficach specjalizującego się w leczeniu takich obrażeń.

Z dziewięciu pozostałych osób, które po pożarze trafiły do koszalińskiego szpitala wojewódzkiego, sześć nadal w nim przebywa. Wśród nich jest dwoje dzieci w wieku 2 i 14 lat. Miały objawy zatrucia czadem. W stanie stabilnym przebywają na Oddziale Dziecięcym.

Cztery osoby z objawami zatrucia czadem są pod obserwacją lekarzy, ich stan jest stabilny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pożar w Koszalinie
Dziewięć osób, w tym dzieci, w szpitalu i 75 ewakuowanych
Pożar w starej cukrowni w Jaworze
Pożar w dawnej cukrowni, płonęły odpady
Wrocław
Pożar mini w Rembertowie
Płomienie buchały z wnętrza. Pożar auta elektrycznego
WARSZAWA

Część mieszkańców nie mogła wrócić do domów

Przypomnijmy, że do pożaru doszło we wtorek po godz. 19 w mieszkaniu na drugim piętrze bloku przy ul. Moniuszki 29 w Koszalinie. Panowało duże zadymienie, zaś akcję ratowniczo-gaśniczą w początkowej fazie utrudniały zaparkowane auta.

Do zdarzenia doszło w bloku przy ul. Moniuszki 29
Do zdarzenia doszło w bloku przy ul. Moniuszki 29
Źródło: TVN24
Pożar mieszkania w Koszalinie przy ul
Pożar mieszkania w Koszalinie przy ul. Moniuszki

Rzecznik prasowy zachodniopomorskiej PSP asp. Dariusz Schacht informował o 75 ewakuowanych, w tym 40 przez strażaków. Podał, że kilka osób musiało być ewakuowanych przy użyciu drabiny mechanicznej. Osoba zabrana z mieszkania objętego pożarem była nieprzytomna.

Kilku mieszkańców ewakuowano z budynku przy użyciu drabiny
Kilku mieszkańców ewakuowano z budynku przy użyciu drabiny
Źródło: TVN24

Działania ratowniczo-gaśnicze trwały około pięciu godzin. Ostatni zastęp straży opuścił miejsce zdarzenia tuż po północy.

Miejski Zakład Komunikacji w Koszalinie zapewnił autobus, w którym przebywało kilkadziesiąt osób, oczekując na decyzje co do możliwości powrotu do mieszkań. Decyzją nadzoru budowlanego, 25 mieszkańców lokali z klatki schodowej, w której znajduje się spalone mieszkanie, nie mogło do nich wrócić. Dla tych osób miejski sztab zarządzania kryzysowego zapewnił tymczasowe lokum w bursie przy ul. Jana Pawła II i pozostawał w gotowości, by przetransportować zainteresowanych taką formą pomocy. Ostatecznie, o czym poinformowała rzeczniczka prasowa magistratu Anna Makarewicz, nikt nie skorzystał z przygotowanych przez miasto lokali zastępczych. Osoby te, jak podała, znalazły schronienie u swoich bliskich. Okoliczności powstania pożaru będzie wyjaśniać policja. Do sprawy zostanie powołany biegły z zakresu pożarnictwa.

Źródło: Google Maps
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ng/tok

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
PożaryStraż pożarnaKoszalin
Czytaj także:
Atak przed synagogą. Ranni w Manchesterze
Atak przed synagogą. Ranni w Manchesterze
Świat
Niedźwiedź
Niedźwiedzica zaatakowała mężczyznę w sadzie
METEO
Z mieszkania zniknął sejf
Ukradli sejf z mieszkania. W środku było 250 tysięcy dolarów
WARSZAWA
Do zdarzenia doszło w Sewerynówce (woj. lubelskie)
Tragiczny pożar. Nie żyje 82-letni mężczyzna, jedna osoba w szpitalu
Lublin
Nietypowa interwencja na cmentarzu w Jarocinie
Usłyszeli dźwięk dzwonka zza jednego z grobów
Poznań
Karol Nawrocki
O czym Nawrocki "może rozmawiać"? Pytanie o związki partnerskie i odpowiedź
Polska
Zrzuty ekranu z filmiku ukazującego uśmiercanie ryby
Uśmiercała karpie cięciem rdzenia. W sądzie wyjaśnia, że to "lepsze niż ogłuszanie"
Kraków
Policyjny radiowóz pogryziony podczas interwencji
Pogryzł policyjny radiowóz. Został wydalony z Polski
WARSZAWA
Były policjant przesłuchiwany w sprawie zabójstwa księdza
Zabójstwo proboszcza. Podejrzany 52-latek był poczytalny
Wrocław
Według szefa PFR Nieruchomości potrzebnych jest milion mieszkań ponad to co buduje rynek
Tutaj ceny mieszkań spadły
BIZNES
imageTitle
Tysiące jej zdjęć w telefonie prześladowcy. "Ktoś wpełzł do mojego życia"
EUROSPORT
Tragiczny wypadek pod Bełchatowem. Nie żyje 36-latek
Zderzył się z sarną i wyrzuciło go z samochodu. Zginął
Łódź
25 min
0210_kac_prohibicja
"Naprawdę osiem godzin bez możliwości kupienia alkoholu w sklepie to dla państwa kara?"
TVN24+ Originals
Przebodźcowanie
Przebodźcowanie to dziś norma, nie wyjątek. Co nam robi?
Zdrowie
Port w Szczecinie
Tusk: mamy incydent w pobliżu portu w Szczecinie
Polska
Donald Tusk i Victor Orban
Konferencja prasowa Tuska. Nagle pojawił się Orban
Świat
Chan Junis, Strefa Gazy. Palestyńczycy głodują i umierają
Ponad pół miliona głodujących, Czerwony Krzyż wstrzymuje działalność
Świat
BLIZEJ UMOWA SMIECIOWA ODC1 CLEAN-0002
"Dziura w ziemi". Co się dzieje pod Warszawą?
Polska
antybiotyki letarstwa kapsulki shutterstock_1490621177
Antybiotykooporność. "Pierwsze ostrzeżenia pojawiły się już w momencie odkrycia penicyliny"
Zdrowie
Łukasz K. usłyszał zarzuty (zdjęcie ilustracyjne)
Pracownik szkół robił zdjęcia dowodów i kupował telefony. Zarobił blisko milion złotych
Łódź
imageTitle
Szok u Polki po złotym medalu
EUROSPORT
Co wydarzyło się w hotelu?
Tajemnicza śmierć młodych ludzi w hotelowym pokoju
Poznań
imageTitle
Nagle poczuł się źle. Nie żyje legenda sportowej fotografii
EUROSPORT
Jacek Wójcik nie żyje
Jacek Wójcik nie żyje. Uczestnik znanego programu miał 55 lat
Kultura i styl
imageTitle
Świątek samokrytyczna i bez wymówek
EUROSPORT
02 0920 gda sikorski-0001
Sikorski: powiem brutalnie, nie mam zakładników na wymianę
Polska
Pożar hali w miejscowości Bramki
Pożar hali pod Warszawą. Jej dach zapadł się do środka
WARSZAWA
imageTitle
Ogłoszono nazwisko nowego selekcjonera polskich hokeistów
EUROSPORT
shutterstock_1463547899
Mają pracować bez wynagrodzenia. "Prawdopodobnie wystąpią pewne problemy kadrowe"
BIZNES
Donald Tusk
"Trzęsienie ziemi" w SOP? Tusk zabiera głos
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica