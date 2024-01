Policja zatrzymała podejrzewanego w sprawie kradzieży defibrylatora

czytaj dalej

Inflacja w Unii Europejskiej w grudniu 2023 roku wzrosła do poziomu 3,4 procent rok do roku wobec 3,1 procent w listopadzie - wynika z najnowszych danych unijnego urzędu statystycznego Eurostat. Ceny liczone według HICP wzrosły w Polsce o 6,2 procent, co jest czwartym najwyższym wynikiem wśród wszystkich państw Wspólnoty. Najmocniej ceny wzrosły w Czechach, a najmniej w Danii.