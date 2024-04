Poszło o ulotkki

- Widziałem, że ktoś wsadza ulotki szkalujące Tomasza Sobieraja, naszego kandydata na prezydenta miasta Koszalina. Zatrzymałem się, by zobaczyć kto to robi. Okazało się, że jest to rodzony ojciec szefa sztabu Piotra Jedlińskiego, Tomasza Nowe. Zapytałem go, dlaczego roznosi takie ulotki. Na początku powiedział, że to nie są jego ulotki. Kiedy powiedzieliśmy, że mamy wszystko nagrane - przyznał się i wezwaliśmy policję, by zabezpieczyła materiał dowodowy w postaci ulotek - o sytuacji opowiada Jakub Kowalik, szef sztabu Tomasza Sobieraja.