Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

Jego ryty trafiły na banknoty ponad 50 krajów

|
Rytownik Jacek Kanior w swojej pracowni w Jezierzanach
Niezwykła kariera polskiego rytownika. Od 20 złotych z Trauguttem do banknotów ponad 50 krajów
Źródło wideo: pap
Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Kowala
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Rytownik Jacek Kanior wykonał portret Romualda Traugutta na 20-złotowym banknocie z czasów PRL. Później jego ryty trafiały na banknoty kolejnych krajów, a praca nad wizerunkiem Bettiny von Arnim otworzyła drogę do międzynarodowej kariery.

Rytownik Jacek Kanior z Koszalina jest autorem portretów, rysunków i znaków na banknotach ponad 50 krajów. To on wykonał portret Romualda Traugutta na 20-złotowym banknocie z czasów PRL-u i ten pisarki Bettiny von Arnim do ostatniej serii niemieckiej marki, który otworzył mu drzwi do rytowniczej kariery. 

Rytownik Jacek Kanior w swojej pracowni w Jezierzanach
Rytownik Jacek Kanior w swojej pracowni w Jezierzanach
Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Kowala

Kanior był świeżo upieczonym absolwentem Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdy w 1977 r. Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie poszukiwała rytownika. Młody artysta przez pierwszy rok pracy w PWPW poznawał technikę, uczył się rytownictwa, pozostając pod opieką starszego stażem pracownika.   - Na początku dostałem do wykonania parę znaczków. Na Igrzyska Olimpijskie w Moskwie robiłem jakiś bloczek na temat zmagań sportowych, następnie znaczek na temat powstań śląskich. Tuż przed wydaniem nowej serii banknotów polskich, dostałem zlecenie na zrobienie portretu Romualda Traugutta na 20-złotowym banknocie. I to była moja największa praca dla PWPW - powiedział.

Jak przyznał, już wtedy wiedział, że praca rytownika wyjątkowo mu odpowiada. - W tym zawodzie proces twórczy trwał miesiące, trzeba było znaleźć w sobie cierpliwość. Ja ją miałem - ocenił.

W Warszawie Kanior pracował cztery lata. Tuż przed ogłoszeniem stanu wojennego wyemigrował do Niemiec i zamieszkał w Berlinie. Dwa lata był tam dokładnie sprawdzany, zanim dostał pracę w berlińskiej wytwórni papierów wartościowych. Związał się z nią na kolejne 20 lat.

- Nie było łatwo, ale zostałem zaakceptowany i doceniony. Pracowałem bardzo dużo - mówił.

Portret Bettiny von Arnim "otworzył mu drzwi na świat"

Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku w Niemczech powstawała nowa seria banknotów. Był to czas przemian związanych między innymi z upadkiem muru berlińskiego. Kanior wykonał wówczas portret Bettiny von Arnim na banknocie o nominale pięciu marek. Banknot pozostawał w obiegu do czasu wprowadzenia euro.

- Ta praca otworzyła mi drzwi na świat. Zyskałem uznanie w zawodzie, awansowałem do czołówki. Robiłem już najbardziej skomplikowane ryty - przekazał.

Artysta dobrze wspomina również pracę nad banknotami dla Gruzji i Armenii, które nadal są w obiegu.

- To były bardzo młode kraje, które się wyzwoliły spod kurateli Rosji, z mnóstwem energii, ambicji. Chciały pokazać, że też coś potrafią. Każdy szczegół serii banknotów był przemyślany, portrety rewelacyjnie dobrane i przygotowane. Praca nad nimi to była czysta przyjemność - powiedział.

Banknot zaprojektowany przez rytownika Jacka Kaniora
Banknot zaprojektowany przez rytownika Jacka Kaniora
Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Kowala

Ostatnie banknoty, które Kanior wykonał w berlińskiej wytwórni papierów wartościowych, były przeznaczone dla Estonii.

Po 20 latach pracy odszedł z berlińskiej drukarni i nawiązał współpracę z monachijską drukarnią, jedną z największych na świecie. Przez pewien czas nadal mieszkał w Berlinie. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej wrócił do kraju i zamieszkał w Koszalinie.

Z monachijską drukarnią współpracuje zdalnie. Prace zakodowane przesyła przez internet ze swojej pracowni. Jak podkreśla, nadal pracuje w ten sposób.

Część banknotów nadal znajduje się w obiegu

Kanior ma w swoim dorobku realizacje dla ponad 50 krajów. Banknoty z rytami jego autorstwa nadal znajdują się w obiegu między innymi w Izraelu, Arabii Saudyjskiej, Armenii, Gruzji i Omanie. Pracował również przy seriach banknotów dla krajów Afryki, Azji i Ameryki Południowej.

Prace rytownika Jacka Kaniora
Prace rytownika Jacka Kaniora
Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Kowala

Artysta brał udział także w pracach przy serii euro, w tym przy jej zmodyfikowanej wersji wprowadzonej po 10 latach. Jak zaznaczył, były to jednak przede wszystkim mniejsze realizacje, między innymi wizerunek Europy wykorzystany w znaku wodnym. Jego rysunki i ryty do nominałów 20 i 100 euro zostały wykorzystane przez austriackiego grafika odpowiedzialnego za przygotowanie serii.

Kanior wielokrotnie wykonywał na zamówienie wytwórni również banknoty próbne, które prezentowano podczas targów poświęconych zabezpieczeniom. Jednym z takich projektów był banknot zamówiony przez szwajcarską firmę, na którym miał znaleźć się portret Jimiego Hendriksa. Projekt miał być częścią serii "Power Flowers". Ostatecznie wizerunek muzyka nie trafił na banknot. - Szwajcarzy zorientowali się, że może dobrze byłoby spytać opiekunów spuścizny muzyka, co do wykorzystania jego wizerunku. Spytali, rodzina muzyka zgodziła się, ale za kwotę, której nawet szwajcarska firma nie chciała zapłacić. Ostatecznie w miejsce Hendriksa zrobiłem portret dziewczyny - powiedział Kanior.

Od stalowej płytki do tabletu

Z perspektywy 40 lat pracy Kanior dzieli rozwój swojego zawodu na dwa etapy: okres tradycyjnego rytowania oraz czas, gdy coraz większą rolę zaczął odgrywać komputer.

- Ja też rylczykiem wybierałem w płytce stalowej linie, kreseczki, punkciki i z tego powstawał portret czy jakaś scena. Potem czasy się zmieniły, by nie tylko skrócić czas pracy i wykonać ją taniej, ale i dobrze. I z komputerem to się udaje - wyjaśnił.

Dziś nie wykonuje już rytów w stalowej matrycy, lecz pracuje na tablecie. Jak zaznaczył, pozwala to między innymi łatwiej poprawiać błędy.

- Do wykonania bardzo skomplikowanej pracy potrzebowałem z komputerem tylko około czterech tygodni, wcześniej to były miesiące - powiedział.

Kanior nie brał udziału w konkursie na projekt graficzny nowych banknotów euro ogłoszonym przez Europejski Bank Centralny. Samą otwartą formułę konkursu uznał jednak za "świetny pomysł".

Artysta przyznał, że bardziej odpowiadają mu projekty przedstawiające motywy związane z kulturą europejską niż te oparte na przyrodzie. Wśród propozycji widział między innymi serie z ptakami i postaciami.

- To, co ci graficy pokazali, to moim zdaniem dopiero propozycja, nad tym trzeba byłoby jeszcze popracować. Nie widzę jeszcze banknotu. Widzę dopiero sam pomysł - podsumował.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
Narodowy Bank PolskiKoszalin
Czytaj także:
Surowsza kara dla drogowego recydywisty po apelacji prokuratury (zdjęcie ilustracyjne)
Fikcyjne dane, fałszywe konto i jazda próbna, po której nie wrócił
WARSZAWA
Lotnisko w Wilnie
PILNEZgłoszenie o dronie z Białorusi. Lotnisko w Wilnie zamknięte
Świat
Kontrola dokumentów
Koniec kary był dla niech też końcem pobytu w Polsce
WARSZAWA
Donald Trump
Nagły zwrot Trumpa. "To nigdy nie było na stole"
BIZNES
Zamek Królewski w Warszawie
Ukryty apartament, sekretna winda i telefon, który wciąż działa
WARSZAWA
imageTitle
Trenerka nagle osunęła się na parkiet. Chwile grozy w czasie meczu
EUROSPORT
AI używajace gwary poznańskiej
"Na obiad polecam rumpuć albo porządny ajntopf". AI mówi gwarą poznańską
Poznań
Janusz Kubicki
Stracił Zieloną Górę, chce zostać senatorem
Lubuskie
50 min
pc
Kulisy negocjacji w sprawie ogromnych pieniędzy. Ile dostanie Polska?
Szczyt Europy
Teatr Miejski (dzisiaj Teatr Wielki) i park z fontanną
Drugi ratusz i "mała Wieża Eiffla". Tak budował się targowy Poznań
Poznań
imageTitle
Kolejny krok Świątek do zwycięstwa w Pekinie
RELACJA
"Nie jesteśmy odpowiednio przygotowani", mówią prokuratorzy
Trzy razy przyznała się do zabicia męża. Przed sądem nie może stanąć
WARSZAWA
shutterstock_2117281391
Kolejny milioner w Polsce. Rośnie kumulacja w Eurojackpot
BIZNES
Przymrozki
Tutaj na Mazowszu rano chwycił lekki mróz
METEO
Christa Pike
"Słychać było, jak szlocha i głośno oddycha”. Szokujące okoliczności egzekucji
Świat
imageTitle
Te liczby Lewandowskiego rzucają na kolana
EUROSPORT
Trzęsienie ziemi w Nowej Zelandii
"Od dawna nie czułem czegoś takiego"
METEO
Rosjanie zaatakowali most w Kijowie
Atak na most w Kijowie. Trwa akcja ratownicza
Świat
onlyfans shutterstock_2069005310
"Kobieta staje się czymś w rodzaju mięsa"
Monika Winiarska
Prezydencki minister Marcin Przydacz
"Zielone światło" Białego Domu dla bazy USA w Polsce "już jest"
Polska
Gęsta mgła
Gęste mgły. Tutaj należy uważać o poranku
METEO
Od soboty obowiązują maksymalne ceny paliw
Wysoka wygrana polskich piłkarzy, maksymalne ceny paliw, zbadano substancję na plaży w Ustce
Polska
imageTitle
Zieliński: mam nadzieję, że to będzie przełom
EUROSPORT
25 min
"Oni nas nienawidzą". Kreml dostał idealny prezent
Premiera"Polakom szybko wyczerpują się baterie". Skąd wrogość wobec Ukraińców?
Czarno na białym
tankowanie benzyna stacja paliwo
Weekend na stacjach paliw. Tyle zapłacimy za tankowanie
BIZNES
imageTitle
"Widziałem zespół zdeterminowany". Pochwały od selekcjonera
EUROSPORT
imageTitle
"Ciągle jest potrzebny". Lewandowski żartobliwie o samym sobie
EUROSPORT
imageTitle
Reprezentacja na szóstkę. Oceny po meczu z Rumunią
EUROSPORT
Według ekspertów Mateusz Morawiecki w nowej odsłonie próbuje stworzyć "produkt w miarę nowoczesny"
Morawiecki zapewnia: wystartujemy samodzielnie
Polska
Robert Lewandowski
Koncert Polaków. Takiego wyniku nikt się nie spodziewał
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica