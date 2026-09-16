Nie żyje małżeństwo. Mężczyzna, który otworzył drzwi policjantom, usłyszy zarzuty
W środę wieczorem policjanci otrzymali zgłoszenie od rodziny, która od pewnego czasu nie mogła skontaktować się ze swoimi bliskimi.
- Funkcjonariusze wielokrotnie pukali do drzwi, bez rezultatu. Wezwali strażaków. Ostatecznie drzwi otworzył im 53-letni mężczyzna. Wskazał miejsce, w którym znajdowały się ciała 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny. Mieli liczne rany kłute i cięte - poinformowała Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.
Śledztwo prokuratury
53-letni mężczyzna został zatrzymany.
- Prokuratura Rejonowa w Koszalinie wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem dwóch osób: 69-latki i 63-latka. To małżeństwo - poinformowała prokurator Ewa Dziadczyk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.
- Zostało wydane postanowienie o przedstawieniu zarzutów zatrzymanemu mężczyźnie, ale czynności z nim zaplanowane są na jutro, bo obecnie przebywa w szpitalu. Przeszedł tam operację. Wszystko wskazuje na to, że podczas tragicznego zajścia w mieszkaniu również odniósł obrażenia - dodała prokurator Ewa Dziadczyk.