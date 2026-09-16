Szczecin Nie żyje małżeństwo. Mężczyzna, który otworzył drzwi policjantom, usłyszy zarzuty Oprac. Rafał Molenda |

Trwa śledztwo w sprawie śmierci małżeństwa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: FotoDax / Shutterstock

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W środę wieczorem policjanci otrzymali zgłoszenie od rodziny, która od pewnego czasu nie mogła skontaktować się ze swoimi bliskimi.

- Funkcjonariusze wielokrotnie pukali do drzwi, bez rezultatu. Wezwali strażaków. Ostatecznie drzwi otworzył im 53-letni mężczyzna. Wskazał miejsce, w którym znajdowały się ciała 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny. Mieli liczne rany kłute i cięte - poinformowała Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Śledztwo prokuratury

53-letni mężczyzna został zatrzymany.

- Prokuratura Rejonowa w Koszalinie wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem dwóch osób: 69-latki i 63-latka. To małżeństwo - poinformowała prokurator Ewa Dziadczyk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

- Zostało wydane postanowienie o przedstawieniu zarzutów zatrzymanemu mężczyźnie, ale czynności z nim zaplanowane są na jutro, bo obecnie przebywa w szpitalu. Przeszedł tam operację. Wszystko wskazuje na to, że podczas tragicznego zajścia w mieszkaniu również odniósł obrażenia - dodała prokurator Ewa Dziadczyk.

Jest śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa Źródło: TVN24