Szczecin Myślał, że w internecie jest bezkarny. Groził śmiercią prezydentowi i premierowi. 61-latek usłyszał zarzuty Oprac. Rafał Molenda |

Hejt w sieci. Kampania #keepCTRL (wideo archiwalne) Źródło wideo: UKE Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Zarzut publicznego nawoływania w internecie do zabójstwa osób pełniących najwyższe funkcje państwowe w Polsce i za granicą usłyszał 61-letni mieszkaniec Koszalina. Mężczyzna został przesłuchany. Prokurator objął go dozorem policji i wprowadził zakaz opuszczania kraju.

Groźby w Internecie

Śledczy ustalili, że między 21 marca a 20 czerwca mężczyzna zamieszczał w sieci wpisy, w których groził śmiercią m.in. prezydentowi RP, Karolowi Nawrockiemu, premierowi Donaldowi Tuskowi oraz prezydentowi Ukrainy, Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zawiadomienie o wpisach odebrali policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Podczas monitoringu internetu policjanci namierzyli autora wpisów i zawiadomili prokuraturę.

Hejter usłyszał zarzuty (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdjęcia: Shutterstock

Niczego nie pamięta

Z zebranego materiału dowodowego wynika, że autorem wpisów jest 61-letni Maciej C. z Koszalina. Został on przesłuchany. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Tłumaczył, że jest chory, pije alkohol, bierze leki i nie pamięta co i gdzie pisał. Przyznał jednak, że za swoją złą sytuację życiową wini rządzących.

- 61-letniemu mieszkańcowi Koszalina przedstawiono zarzut dokonania przestępstwa polegającego na publicznym nawoływaniu za pośrednictwem sieci internetowej do pozbawienia życia z powodu przynależności politycznej osób pełniących najwyższe funkcje państwowe w kraju oraz za granicą - poinformował prokurator Ryszard Gąsiorowski z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

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Po przesłuchaniu śledczy wypuścili mężczyznę do domu. Prokurator objął go dozorem policji i wprowadził zakaz opuszczania kraju. Grozi mu do pięciu lat więzienia.