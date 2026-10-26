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Szczecin

Podtruli się czadem. Kobieta i dwoje dzieci w szpitalu

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Piecyk gazowy (zdjęcie ilustracyjne)
Atakuje po cichu i jest śmiertelnie niebezpieczny [materiał archiwalny 20.12.2021]
Źródło wideo: Fakty po południu
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Kobieta i dwoje dzieci trafili do szpitala po podtruciu tlenkiem węgla w Golicy w powiecie koszalińskim. Strażacy, którzy przyjechali na miejsce, wstępnie ustalili, skąd ulatniał sie niebezpieczny gaz.

Zgłoszenie o ulatniającym się w mieszkaniu w Golicy - niewielkiej miejscowości w województwie zachodniopomorskim - tlenku węgla, wpłynęło do służb w niedzielę po godzinie 18. Na miejsce dojechały trzy zastępy straży pożarnej i ratownicy medyczni. Pomocy potrzebowały trzy osoby.

- Podtruciu uległa kobieta i dwoje dzieci. Wszyscy poszkodowani zostali przetransportowani przez zespoły ratownictwa medycznego do szpitala - powiedział asp. Dariusz Schacht, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Strażacy ustalili, że tlenek węgla ulatniał się z niesprawnej instalacji piecyka gazowego. Urządzenie jest już wyłączone z użytkowania.

Rozpoczął się sezon zatruć

Co roku w sezonie grzewczym, w Polsce rośnie liczba podtruć tlenkiem węgla. Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, że od 1 października 2025 roku do 12 stycznia 2026 roku, strażacy interweniowali 1735 razy w związku z ulatniającym się czadem. Zmarło 31 osób, a 669 wymagało pomocy medycznej po zatruciu.

Czym jest czad?

Tlenek węgla - czad - jest bezbarwny i bezwonny i powstaje w wyniku niepełnego spalania się węgla, koksu, drewna, a także gazu, którym ogrzewamy mieszkania. Przyczyną zagrożenia czadem mogą być niesprawne przewody kominowe, źle wietrzone pomieszczenia, czy wadliwe palniki gazowe.

Niebezpieczny czad
Niebezpieczny czad
Źródło zdjęcia: PAP

Objawy zatrucia czadem

Na zatrucie tlenkiem węgla może wskazywać kilka objawów

  • ból głowy,
  • zawroty głowy, zaburzenia równowagi,
  • nudności i wymioty,
  • nagłe osłabienie,
  • zaburzenia świadomości i omdlenia
Zatrucie czadem
Zatrucie czadem
Źródło zdjęcia: PAP/Mateusz Krymski

Telefony alarmowe

W przypadku wykrycia czadu w mieszkaniu wezwij służby:

  • 112 – numer alarmowy
  • 999 – Pogotowie Ratunkowe
  • 998 – Straż Pożarna
  • 997 – Policja

Służby od lat podkreślają, że najskuteczniejszą ochronę stanowią sprawne przewody wentylacyjne i kominowe oraz czujki tlenku węgla. Regularne kontrole instalacji grzewczych i gazowych pozwalają wykryć usterki, zanim doprowadzą do zagrożenia zdrowia lub życia mieszkańców.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Tlenek węglaStraż pożarna
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