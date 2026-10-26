Podtruli się czadem. Kobieta i dwoje dzieci w szpitalu
Zgłoszenie o ulatniającym się w mieszkaniu w Golicy - niewielkiej miejscowości w województwie zachodniopomorskim - tlenku węgla, wpłynęło do służb w niedzielę po godzinie 18. Na miejsce dojechały trzy zastępy straży pożarnej i ratownicy medyczni. Pomocy potrzebowały trzy osoby.
- Podtruciu uległa kobieta i dwoje dzieci. Wszyscy poszkodowani zostali przetransportowani przez zespoły ratownictwa medycznego do szpitala - powiedział asp. Dariusz Schacht, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
Strażacy ustalili, że tlenek węgla ulatniał się z niesprawnej instalacji piecyka gazowego. Urządzenie jest już wyłączone z użytkowania.
Rozpoczął się sezon zatruć
Co roku w sezonie grzewczym, w Polsce rośnie liczba podtruć tlenkiem węgla. Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, że od 1 października 2025 roku do 12 stycznia 2026 roku, strażacy interweniowali 1735 razy w związku z ulatniającym się czadem. Zmarło 31 osób, a 669 wymagało pomocy medycznej po zatruciu.
Czym jest czad?
Tlenek węgla - czad - jest bezbarwny i bezwonny i powstaje w wyniku niepełnego spalania się węgla, koksu, drewna, a także gazu, którym ogrzewamy mieszkania. Przyczyną zagrożenia czadem mogą być niesprawne przewody kominowe, źle wietrzone pomieszczenia, czy wadliwe palniki gazowe.
Objawy zatrucia czadem
Na zatrucie tlenkiem węgla może wskazywać kilka objawów
- ból głowy,
- zawroty głowy, zaburzenia równowagi,
- nudności i wymioty,
- nagłe osłabienie,
- zaburzenia świadomości i omdlenia
Telefony alarmowe
W przypadku wykrycia czadu w mieszkaniu wezwij służby:
- 112 – numer alarmowy
- 999 – Pogotowie Ratunkowe
- 998 – Straż Pożarna
- 997 – Policja
Służby od lat podkreślają, że najskuteczniejszą ochronę stanowią sprawne przewody wentylacyjne i kominowe oraz czujki tlenku węgla. Regularne kontrole instalacji grzewczych i gazowych pozwalają wykryć usterki, zanim doprowadzą do zagrożenia zdrowia lub życia mieszkańców.