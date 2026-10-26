Szczecin Podtruli się czadem. Kobieta i dwoje dzieci w szpitalu Rafał Molenda |

Atakuje po cichu i jest śmiertelnie niebezpieczny [materiał archiwalny 20.12.2021] Źródło wideo: Fakty po południu Źródło zdj. gł.: TVN24

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Zgłoszenie o ulatniającym się w mieszkaniu w Golicy - niewielkiej miejscowości w województwie zachodniopomorskim - tlenku węgla, wpłynęło do służb w niedzielę po godzinie 18. Na miejsce dojechały trzy zastępy straży pożarnej i ratownicy medyczni. Pomocy potrzebowały trzy osoby.

- Podtruciu uległa kobieta i dwoje dzieci. Wszyscy poszkodowani zostali przetransportowani przez zespoły ratownictwa medycznego do szpitala - powiedział asp. Dariusz Schacht, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Strażacy ustalili, że tlenek węgla ulatniał się z niesprawnej instalacji piecyka gazowego. Urządzenie jest już wyłączone z użytkowania.

Rozpoczął się sezon zatruć

Co roku w sezonie grzewczym, w Polsce rośnie liczba podtruć tlenkiem węgla. Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, że od 1 października 2025 roku do 12 stycznia 2026 roku, strażacy interweniowali 1735 razy w związku z ulatniającym się czadem. Zmarło 31 osób, a 669 wymagało pomocy medycznej po zatruciu.

Czym jest czad?

Tlenek węgla - czad - jest bezbarwny i bezwonny i powstaje w wyniku niepełnego spalania się węgla, koksu, drewna, a także gazu, którym ogrzewamy mieszkania. Przyczyną zagrożenia czadem mogą być niesprawne przewody kominowe, źle wietrzone pomieszczenia, czy wadliwe palniki gazowe.

Niebezpieczny czad Źródło zdjęcia: PAP

Objawy zatrucia czadem

Na zatrucie tlenkiem węgla może wskazywać kilka objawów

ból głowy,

zawroty głowy, zaburzenia równowagi,

nudności i wymioty,

nagłe osłabienie,

zaburzenia świadomości i omdlenia

Zatrucie czadem Źródło zdjęcia: PAP/Mateusz Krymski

Telefony alarmowe

W przypadku wykrycia czadu w mieszkaniu wezwij służby:

112 – numer alarmowy

999 – Pogotowie Ratunkowe

998 – Straż Pożarna

997 – Policja

Służby od lat podkreślają, że najskuteczniejszą ochronę stanowią sprawne przewody wentylacyjne i kominowe oraz czujki tlenku węgla. Regularne kontrole instalacji grzewczych i gazowych pozwalają wykryć usterki, zanim doprowadzą do zagrożenia zdrowia lub życia mieszkańców.