Jedna z bliźniaczek zmarła. Akt oskarżenia wobec matki i jej partnera

IMGW alarmuje. Do Polski dotarła fala silnego mrozu, która zostanie z nami przez kilka dni. W części kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Synoptycy ostrzegają także przed intensywnymi opadami śniegu. Miejscami może spaść go do 20 centymetrów. Sprawdź, gdzie należy uważać.